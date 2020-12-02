Ковидные купюры: россияне массово отказываются от наличных

Более половины жителей России отказались от использования наличных денег при расчетах. Аналитики констатировали: страна — в пятерке лидеров по темпам роста безналичных платежей в мире. От купюр россиян отучил и коронавирус. «Известия» выяснили, почему для наличных уже нет места в кошельке и готовы ли россияне полностью избавиться от бумажных денег .

Грязные бумажки

По данным ЦБ, во II квартале доля безналичных платежей подскочила до 69%. Такого уровня ждали только к концу 2020 года. Рост доли безнала фиксируют и в Сбербанке — безналичных клиентов уже почти 40%. А согласно исследованию «СберИндекса» и «Платформы ОФД», по итогам III квартала отметку в 60% доля безнала превысила сразу в семи регионах — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Отказ от наличных — общемировой тренд. Использование бумажных денег свели к минимуму Австралия, Сингапур, Канада, Бельгия, Швеция, Нидерланды . По оценкам Банка международных расчетов (БМР), доля наличных платежей во всем мире упала на 10–12%. А за время пандемии использование бумажных денег в мире снизилось на 48%. Самые быстрые темпы перехода на безнал показали Канада, Австралия, Великобритания, Россия и Румыния , пишут аналитики консалтинговой BCG в исследовании Global Payments 2020.

Ковидные купюры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Пандемия резко ускорила процесс трансформации платежей. ВОЗ объявила купюры переносчиком COVID-19, и люди осознали: бумажные деньги не только непрактичны, но и небезопасны. Однако главным фактором изменения пользовательских привычек аналитики называют не столько опасность заражения вирусом, сколько развитие служб доставки, интернет-сервисов и онлайн-развлечений во время весеннего локдауна.

Драйверы безнала

«Существенная часть населения обратила внимание на сервисы доставки продуктов на дом, онлайн-кинотеатры, возможность доставки еды из ресторанов. Рост процентного соотношения безналичных операций также связан с ограничениями в работе кафе и баров, в которые люди часто приходят с наличными», — отмечает Александр Дужников, со-основатель ГК A3F Group.

Кроме того, Россия — в лидерах по массовому распространению онлайн-банкинга и развитию эквайринга . Еще один фактор — развитие высокотехнологичного сектора. По мнению Андрея Плотникова, председателя совета директоров инвестиционной компании Custodian, такие компании, как «Яндекс», Ozon, Mail.ru, Wildberries, Delivery Сlub, станут основными драйверами при переходе на безналичный расчет.

Эксперты указывают и на другой аспект лидерства России по числу платежных операций с помощью банковских карт, интегрированных в мобильные устройства . Оказывается, российские потребители лучше воспринимают новые технологии, молодежь смогла «перепрыгнуть» сразу через несколько этапов.

Ковидные купюры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

« Молодое поколение перескочило этап оплаты пластиковой картой и завело себе электронные кошельки . Оно интуитивно использует бесконтактные платежи, проводимые с помощью гаджетов. Логично, что устройство, которое решает большую часть проблем, отвечает и за процесс оплаты покупок, то есть выполняет роль кошелька, — отмечает Марина Дембицкая, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка. — О клиентах пожилого возраста этого, конечно, не скажешь — их готовность уйти с головой в онлайн на минимальном уровне».

Наконец, в максимальном переводе средств в онлайн заинтересовано государство: это упрощает контроль за движением денег, увеличивает безопасность трансакций и способствует выводу средств из тени .

А что с цифровым рублем

Ускорит ли процесс отказа от наличных денег появление цифрового рубля, о создании которого задумались в Банке России? Предполагается, что цифровой рубль будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем и сможет широко использоваться населением, бизнесом и государством .

Сам регулятор считает, что купюрам цифровой рубль не конкурент . «Я могу вас успокоить, если вы захотите носить наличные рубли в кармане, вы продолжите их носить, потому что одно не заменяет другое. Все три формы денег (наличные, безналичные, цифровые. — Ред.) будут работать», — заверила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на форуме «Пульс цифровизации». При этом, как считают в Сбербанке, свойства цифровой валюты необходимо расширить на все безналичные деньги.

Ковидные купюры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Эксперты указывают: цифровой рубль в любом случае ускорит процесс ухода от налички, но этот период может занять годы. Пока проект — в начальной стадии развития .

«Наличные деньги в том виде, к какому мы привыкли, просто изменят форму. Так, с распространением цифровых валют появятся способы их хранения и расчетов, которые не будут отслеживаться. Такие операции можно будет приравнять к наличным в сегодняшнем понимании», — поясняет Евгений Маришин, доверительный управляющий ИФК «Солид».

«Цифровой рубль решает другие задачи и имеет ряд преимуществ перед безналичными платежами. Скорее всего, это будет следующий технологический переход, когда мы увидим тенденцию к сокращению доли безналичных платежей и увеличению доли платежей в цифровом рубле», — добавляет Александр Скурчаев, глава фонда SANZA Asset Management.

Полный отказ?

Несмотря на то что переход на безналичные платежи, в том числе и цифровые, — неизбежный процесс, бумажные деньги не исчезнут из обихода . Даже в Швеции, где крупнейшие банки продвигают идею полного изъятия оборота номинированных в шведских кронах наличных денег, доля платежей ими остается на уровне 2–3%. В России, по данным ЦБ, наличные составляют более 20% всей денежной массы. Убрать такой объем не так просто — в общем-то, это и не нужно.

Ковидные купюры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Есть сферы экономики, которые предпочитают исключительно нал. Не секрет, что кэш удобен и для теневых сделок. К тому же разница между техническим обеспечением крупных городов и небольших сел в России достаточно велика, а это значит, что полный отказ пока что невозможен.

Наконец, эксперты вообще не советуют совсем игнорировать наличные средства. С ростом популярности безналичных платежей растет и изобретательность мошенников. Иметь небольшую сумму «во внутреннем кармане», чтобы воспользоваться ей в экстренном случае блокировки карты или отсутствия интернета, будет совсем нелишним.