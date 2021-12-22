Запретный процент: Центробанк планирует отменить дифференцированные ставки по вкладам

Банк России будет бороться против дифференциации ставок по банковским вкладам. Об этом сообщил зампред Центробанка РФ Владимир Чистюхин на слушаниях комитета по финансовому рынку в Госдуме. Насколько инициатива реализуема, как это повлияет на банковскую систему и чем чревато для вкладчиков, выясняли «Известия».

Ранее глава ведомства Эльвира Набиуллина заявляла о необходимости устранить неравенство, чтобы условия для вложения собственных средств для граждан и бизнеса стали более прозрачными. По данным ЦБ, россияне хранят на счетах и вкладах 32,85 трлн рублей. Шесть из десяти таких счетов — срочные вклады.

Сейчас каждая финансовая организация по своему усмотрению устанавливает ставки по депозитам. Ставка может зависеть от первоначальной суммы, срока действия вклада и даже от того, каким способом открыт договор: онлайн или в операционном офисе. Всё это — в пределах одного и того же банковского продукта. Есть и вклады, вообще доступные только новым клиентам. По мнению зампреда Центробанка РФ, такая дифференциация является дискриминационной.

В борьбе с инфляцией

Сейчас банки не конкурируют активно за средства граждан, не испытывая дефицита ликвидности, особенно на фоне растущих ставок по кредитам и снижения спроса на них , полагает генеральный директор ИК «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев.

— Из-за этого ставки по большей части вкладов остаются не только ниже инфляции, но и ниже ставки ЦБ. Такая политика стимулирует граждан не накапливать средства на депозитах, а спешить их потратить, прежде чем их съест стремительно растущая инфляция. Это, в свою очередь, также подстегивает рост цен. Но, с другой стороны, подстегивает и спрос. Центробанк своими мерами пытается повысить для граждан привлекательность депозитов, тем самым стимулируя сбережение в ущерб потреблению, и охладить инфляцию.

В проигрыше, считает эксперт, остаются производители товаров.

— Для них стоимость кредитования растет, за счет роста цен спрос снизится. Как следствие, будет сложно компенсировать дорогие кредиты.

По мнению аналитика, предлагаемые меры могут сработать совсем не так, как планируется.

— Дифференцированные ставки и прочие дополнительные услуги позволяют банкам снизить реальную стоимость фондирования и обеспечить себя более длинными деньгами. Если же подобные практики будут запрещены, возможно, ставки по депозитам будут расти еще медленнее. Да и сам переход к новым правилам не произойдет быстро — на изменение условий потребуется время. Так что краткосрочно замедления инфляции эти меры обеспечить не смогут, — заключает Сагдиев.

Механизм компенсации

Данная инициатива Банка России снижает возможности банков привлекать клиентов через дифференциацию ставок по вкладам. Следовательно, банкам придется искать альтернативу для наращивания депозитной базы, говорит аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

— Например, банки запустят активную рекламу в СМИ для повышения узнаваемости бренда. Создадут новые продукты для конкретной группы граждан: например, депозиты для военных или учителей, по аналогии с депозитами для пенсионеров. Еще один вариант — более активное продвижение продукта «депозит плюс карта банка» , то есть увеличение ставки при определенном обороте по карте банка, что стимулирует клиента не только сберегать, но и тратить. Также возможно, что банки вернутся к практике небольших подарков: подписка на сервисы, подарочные карты, скидки в конкретных магазинах и т.п.

По мнению эксперта, для клиентов нововведение будет иметь скорее положительный эффект, но с оговоркой.

— Люди перестанут приобретать продукты, разобраться в которых иногда сложно, чтобы получить повышенную ставку. Тем не менее стимула держать большой объем средств на депозите в одном банке также не будет. Вкупе с инициативой по беспроцентному переводу средств между своими счетами до 1,4 млн рублей это приведет к перераспределению остатков по банкам вне топ-20.

Собеседница «Известий» утверждает, что, если ставки по рынку будут примерно одинаковыми, на первом плане окажется удобство для клиента.

— Клиент будет выбирать банк исходя из расположения офиса, графика работы, а также возможности распоряжаться депозитом: снятие, пополнение, капитализация .

Главное — конкурентоспособность

Инициатива запрета дифференциации ставок по вкладам выглядит неоднозначно, отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

— С одной стороны, это приведет к большей прозрачности ставок. Так, часто можно видеть рекламу банковского вклада с очень привлекательной ставкой. Однако когда человек хочет открыть такой вклад, он обнаруживает, что для получения обещанной ставки надо выполнить ряд условий. Например, открыть вклад через сайт партнерской компании банка, подписаться на дополнительные услуги и т.п.

Всё это, по мнению аналитика, благоприятствует недобросовестной конкуренции, и ограничение такой практики выглядит оправданным.

— В то же время дифференциация ставок в зависимости от срочности и суммы вклада должна сохраняться. Это общемировая практика, которая имеет под собой экономическую подоплеку — через данные параметры банк управляет процентным риском. И вводить здесь серьезные ограничения, наверное, не стоит, — считает Додонов.

Запретный процент_1 Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

О влиянии данной инициативы на банковский сектор и экономику пока сложно говорить , поскольку непонятно, в какой окончательной редакции она пройдет, говорит аналитик.

— Сейчас инициативу будут обсуждать с представителями банков. Скорее всего, в итоге будет соблюден баланс интересов и банкиров, и вкладчиков, — подытоживает Додонов.

Поддержать небольших игроков

Инициатива Центробанка России прежде всего направлена на развитие конкурентоспособности между банками , указывает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Сейчас банки четко разделились на крупные высокотехнологичные экосистемы, которые вобрали в себя множество сервисов, и на финансовые организации, которые просто предоставляют банковские услуги. Логично, что первые могут предложить клиентам повышенную ставку за покупку подписки на онлайн-кинотеатр, и для кого-то это действительно станет решающим фактором при выборе.

По мнению аналитика, если условностей станет меньше, то игроки смогут выделиться качеством обслуживания.

— Люди снова обратят внимание на главное: ставку и срок, возможность снятия или пополнения. Это сделает выбор более прозрачным и не позволит крупным игрокам навязывать дополнительные, в том числе не банковские сервисы и сопутствующие услуги, которые клиенту не нужны. От вклада как банковского продукта люди ждут не подписку, а сохранность и приумножение личного капитала.

Инициатива сопряжена с сопутствующими рисками, прямого отношения к ней не имеющими, полагает эксперт.