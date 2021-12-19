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Финансист рассказал об экономических тенденциях 2022 года

Финансист Сосновский: В 2022 году стоит ждать замедления цен на сырье
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Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский рассказал о том, какие ожидаются экономические тенденции в 2022 году.

Экономика после эпидемии

«Стоимость сырья и, как следствие, товаров, вероятнее всего, находится на локальных максимумах — ожидать дальнейшего взрывного роста цен на сырье не стоит. Однако все эти выкладки верны только в случае успокоения ситуации с коронавирусом и локдаунами», — рассказал Сосновский 19 декабря агентству «Прайм»

Он отметил, что связанные с COVID-19 ограничения оказали заметное влияние на экономику.

«По сути, мы пережили первый после Второй мировой войны экономический кризис, причины которого лежали за гранью экономики», — сказал финансист.

Специалист добавил, что США — крупнейший экономический рынок, настроения на котором задают вектор движения капитала во всем мире.

Ожидания быстрого открытия экономики, невозможность потратить деньги в сфере услуг — всё это изменило стратегию потребителей, уточнил он. По его словам, многие решились на покупку товаров длительного пользования: автомобили, технику, мебель.

Последствия, по мнению Сосновского, возникли быстро. Как только экономика начала открываться, производители стали активно скупать ресурсы, добыча которых ранее была приостановлена.

«В итоге сталь выросла на 70+% за год, нефть — на 34,5%, коксующийся уголь — на 74,5%, природный газ — на 57,5%. Безусловно, с учетом дефицита все эти затраты были переложены на потребителя. В результате — беспрецедентная инфляция», — резюмировал специалист.

18 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о «коварстве» восстановления экономики России.

«Постпандемическое восстановление экономики почти так же коварно, как выздоровление человека после ковида. Когда худшее позади, хочется не обращать внимание на оставшиеся неприятные симптомы, но реальная угроза здоровью остается и требует внимания и при необходимости — лечения», — говорила она.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2021 года Россия может выйти на рекордный рост ВВП.

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