Набиуллина рассказала о «коварстве» восстановления экономики России

Восстановление экономики после пандемии так же коварно, как и выздоровление человека после коронавируса. Такое заявление 18 ноября сделала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Постпандемическое восстановление экономики почти так же коварно, как выздоровление человека после ковида. Когда худшее позади, хочется не обращать внимание на оставшиеся неприятные симптомы, но реальная угроза здоровью остается и требует внимания и при необходимости — лечения», — пояснила она.

Кроме того, Набиуллина добавила, что,если бы российская экономика столкнулась с пандемией и высокой инфляцией одновременно, то пришлось бы бороться не только с временными финансовыми потерями граждан и компаний и замедлением темпов роста ВВП, но еще и с инфляцией, которая существенно сократила бы бюджет россиян.

«Эффективность политики была бы куда ниже. И, конечно, восстановление экономики было бы труднее и медленнее. То пространство для маневра, которое у нас было благодаря низкой инфляции, серьезно помогло быстрому восстановлению», — сказала она.

Также Набиуллина напомнила, что в текущем году экономика уже вернулась на допандемическую траекторию.

«Сейчас задача — от восстановления перейти к устойчивому росту. А для этого необходимо подавить негативные эффекты, которые до сих пор создает пандемия, в первую очередь справиться со скачком инфляции. Именно на это направлена сейчас наша политика, именно поэтому мы повышаем ставку», — подытожила глава ЦБ.

Ранее, 18 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объем экономики РФ превысил докризисный уровень, ВВП за восемь месяцев вырос на 4,7%.

13 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам 2021 года Россия может выйти на рекордный рост ВВП. По его словам, вся экономика РФ «работает ритмично».