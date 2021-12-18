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Не облагаемый налогом доход по вкладам россиян увеличится до 85 тыс. рублей в 2022 году

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Россияне, имеющие вклады в банках на сумму, которая превышает 1 млн рублей, в 2022 году будут платить налог с процентного дохода, превышающего 85 тыс. рублей.

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Впервые уплатить такой налог граждане должны будут в срок до 1 декабря 2022 года. Он должен будет выплачен на основе уведомлений налоговых органов за предыдущий год.

Совокупный процентный доход физлиц по вкладам в российских банках облагается налогом по ставке 13% c января 2021 года. Под налогообложение попадает сумма за вычетом необлагаемого процентного дохода, который рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Центробанка на 1 января года. Так, в 2021 году он равен 42,5 тыс. рублей, так как на 1 января 2021 года ключевая ставка составляла 4,25%.

Ранее, 17 декабря, Банк России в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку. Ее повысили на 1 п.п., до 8,5%, — максимума с 2017 года. Решение было принято на заседании совета директоров ЦБ.

До этого «Известия» опубликовали консенсус-прогноз, согласно которому крупнейшие банки ожидали повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5%. По мнению аналитиков, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 4%, регулятор должен «сделать кредит в экономике дороже и охладить потребительский и инвестиционный спрос». По мнению финансистов, рост ставок в экономике уже приносит свои плоды: потребкредитование замедляется, граждане стали наращивать сбережения на депозитах. Однако риски «раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса всё еще остаются».

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