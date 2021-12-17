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ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%

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Банк России в пятницу, 17 декабря, в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку. Ее повысили на 1 п.п., до 8,5% — максимума с 2017 года. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров ЦБ.

Пункт увеличения: рынок заложил рост ключевой ставки сразу до 8,5%
Позволит ли решительный шаг ЦБ замедлить инфляцию в декабре

Пятничное заседание является неопорным.

Инфляционные ожидания населения остаются высокими, следует из справки, которую регулятор опубликовал накануне решения.

Ранее в этот же день «Известия» опубликовали консенсус-прогноз, согласно которому крупнейшие банки ожидали повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5%. По мнению аналитиков, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 4%, регулятор должен «сделать кредит в экономике дороже и охладить потребительский и инвестиционный спрос». По мнению финансистов, рост ставок в экономике уже приносит свои плоды: потребкредитование замедляется, граждане стали наращивать сбережения на депозитах. Однако риски «раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса всё еще остаются».

В кулуарах форума «Россия зовет» в конце ноября Набиуллина говорила журналистам, что Банк РФ в декабре рассмотрит решения по ключевой ставке в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 п.п. Тогда она назвала вариант с сохранением ставки «самым маловероятным сценарием». Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале от 7,4 до 7,9%. Глава Центробанка также заявляла, что регулятор собирается вернуть инфляцию в стране к цели вблизи 4% к концу 2022 года.

22 октября ЦБ повысил базовую ставку с 6,75 до 7,5% годовых, отметив, что ситуация с инфляцией представляет потенциальную опасность.

Первый шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) Банк России сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% с исторически минимальных 4,25%. В апреле она была повышена ее еще на 50 б.п., до 5%, в июне — на 50 б.п., до 5,50%, в июле — сразу на 100 б.п., до 6,50%. На последнем заседании совета директоров в сентябре ЦБ повысил базовую ставку до 6,75%. Последнее заседание по ставке в этом году — 17 декабря.

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