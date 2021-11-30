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В ЦБ рассказали о планах вернуть инфляцию к цели 4% к концу 2022 года

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Центробанк рассчитывает вернуть инфляцию в России к цели вблизи 4% к концу 2022 года. Об этом 30 ноября заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы намерены проводить ту политику, которая позволит вернуть инфляцию к цели, к 4%. Мы рассчитываем, что это произойдет к концу следующего года», — сказала она, выступая на форуме «Россия зовет».

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Глава ЦБ заявила, что очень высокую инфляцию можно снизить за 2-3 года, однако нельзя так быстро закрепить на низких уровнях инфляционные ожидания.

Набиуллина отметила, что для того, чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания закрепились на низких уровнях, необходимо не менее 10 лет, как показывает опыт зарубежных стран.

Ранее, 29 ноября, Набиуллина рассказала, что уровень инфляции в стране, превысивший в два раза цель в 4%, сильно беспокоит Центробанк. По ее словам, если не вернуть инфляцию к целевым показателям и не изменить ожидания людей, экономика окажется в инфляционной спирали, которую уже нельзя будет остановить.

25 ноября, Банк России подтвердил прогноз о снижении годовой инфляции в стране до 4–4,5% в 2022 году. Согласно прогнозу, инфляция по итогам текущего года составит 7,4–7,9%.

22 октября Центробанк повысил ключевую ставку в шестой раз подряд, с 6,75 до 7,5% годовых, отметив, что ситуация с инфляцией представляет потенциальную опасность. В этом году пройдет еще одно заседание по базовой ставке, 17 декабря, но оно будет неопорным.

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