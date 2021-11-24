Ценный подарок: инфляция в России в конце 2021 года превысит 8%

Инфляция к концу 2021 года составит 8,04% — таковы результаты консенсус-прогноза «Известий», в котором приняли участие ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентств страны . Их оценки не укладываются в диапазон, ожидаемый ЦБ — по мнению регулятора, темпы роста цен в 2021-м будут зафиксированы в промежутке от 7,4–7,9%. Главными факторами усиления инфляции, по мнению экспертов, станут увеличение стоимости сырья и продовольствия. В Минэкономразвития указали, что правительство реализует перечень мер для сдерживания роста цен. Ситуация с инфляцией по-прежнему характеризуется повышенной неопределенностью, констатировали в Банке России .

Предел роста

К концу 2021 года цены в среднем увеличатся на 8,04%, следует из результатов опроса девяти финансовых институтов. Наибольшую инфляцию спрогнозировали в НКР и Газпромбанке. По итогам года в России ожидается рост индекса потребительских цен на уровне 8,2–8,3%, оценил старший управляющий директор НКР Александр Проклов . Он подчеркнул: октябрьское увеличение стоимости товаров и услуг близко к пиковым показателям, однако в декабре цифры могут снова неприятно удивить, поскольку скачки в предпраздничный период рискуют оказаться существенными. В Газпромбанке считают, что к концу года инфляция достигнет пика и будет на уровне вышеуказанных цифр.

— Основные проинфляционные факторы заключаются в увеличении стоимости продовольствия, отчасти обусловленной ростом затрат производителей, а также в сохранении на повышенном уровне глобальной инфляции из-за логистических проблем на фоне высокого спроса, — объясняет Александр Проклов.

По пессимистичному прогнозу, уровень инфляции по итогам года составит 8,2–8,25%, по базовому — 8,05–8,1%, по оптимистичному — 7,64%, поделился начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов . Ослабление курса рубля на фоне обострения геополитической ситуации и рост цен на бензин влияют на проинфляционные факторы, подчеркнул он.

По данным Мосбиржи, 23 ноября нацвалюта продолжала терять позиции: в ходе сессии в моменте пара USD/RUB торговалась на уровне 75,29, EUR/RUB — 84,6, подорожав с открытия торгов на 0,4 и 0,8 рубля соответственно.

Рост цен на уровне 8,1% по итогам нынешнего года предрекают в Совкомбанке . Инфляция в России, как и во всем мире, сейчас находится на многолетних максимумах из-за роста сырьевых цен и кризиса предложения в экономике вследствие пандемии, подчеркнул главный аналитик организации Михаил Васильев. Согласно обновленному прогнозу АКРА, значение инфляции по итогам года составит 8%.

На наименьший показатель рассчитывают в ВТБ и ПСБ. К концу 2021-го увеличение цен окажется в диапазоне 7,8–8%, уверен старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков . Он рассказал, что уже по итогам ноября ожидается замедление темпов роста инфляции, которое в месячном выражении составит 0,6–0,7% после 1,1% в октябре. Главный аналитик ПСБ Денис Попов полагает, что цены вырастут на 7,8% в годовом выражении. Свой прогноз эксперт объяснил тем, что пик инфляции уже был пройден в октябре: главное основание для подобных выводов — снижение импульса увеличения стоимости продуктов питания четыре недели подряд. Вместе с тем он добавил, что в ближайшие месяцы риск обновления инфляционных пиков остается значительным.

С высокой вероятностью рост цен сейчас находится на максимуме или близко от него и будет несколько выше 8% до начала I квартала 2022 года, подчеркнул главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах . По его мнению, на такие темпы влияют инерция и ослабление рубля. Годовые темпы инфляции продолжат ускорение и достигнут пика в 8,3% в конце марта 2022-го, отметил старший экономист «Открытия» Максим Петроневич.

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, инфляция в России в конце года будет находиться в районе 7,4–7,9%. По оценкам Минэка, этот показатель составит 7,4% .

Мимо цели

Уверенного снижения инфляции следует ждать не ранее весны 2022 года, считают аналитики. По их оценкам, к концу первого полугодия ее значение может колебаться в диапазоне от 5,5% до 7,8% в годовом выражении . Темпы роста цен, по словам Михаила Васильева, будут замедляться благодаря стабилизации стоимости товаров на сырьевых рынках, расшивке узких мест в мировой экономике на фоне прогресса с вакцинацией и разработки лекарств от вируса, а также за счет ужесточения политики центробанков и сокращения монетарных стимулов со стороны ФРС и ЕЦБ.

Ранее о том, что ключевая ставка в 2022-м в среднем за год будет находиться в диапазоне 7,3–8,3%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

— Это сравнительно высокий уровень, но он необходим, чтобы вернуть инфляцию к цели, это на следующий год, пока мы будем ее действительно возвращать к таргету, — пояснила глава ЦБ.

По мнению экспертов, на ближайшем заседании регулятор снова повысит ключевую с текущих 7,5%.

Согласно базовому прогнозу регулятора, в следующем году инфляция приблизится к цели, составив 4–4,5%. Однако показатель роста цен к концу 2022-го вряд ли дойдет до таргета, полагают эксперты . По оценкам главного экономиста ЕАБР Евгения Винокурова, инфляция к концу следующего года составит 4,9%. Ее уровень будет на отметке 5%, полагает Михаил Васильев. Тогда как, по мнению директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, среднегодовая инфляция в России в 2022-м снизится до 5,5–6%, а показатель декабря к декабрю может достигнуть отметки 4–4,5%.

Динамика инфляции в среднесрочной перспективе будет зависеть прежде всего от внешних факторов, в том числе сроков стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимости перевозок и сырья, отметили «Известиям» в Минэкономразвития. Для сдерживания цен правительство реализует комплекс мер: субсидии, льготные кредиты, экспортные квоты и пошлины, а также демпферные механизмы по зерну и подсолнечному маслу, которые в значительной степени позволили «отвязать» цены внутри РФ от мировых, рассказали в ведомстве, подчеркнув, что эти меры дополняют инструменты денежно-кредитной политики ЦБ .