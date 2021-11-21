Благородный куш: высокая инфляция подстегнула спрос россиян на золото

Спрос на инвестиции в золото в 2021 году вырос до 30% по сравнению с пандемийным 2020-м , рассказали «Известиям» в крупных банках. На фоне высокой инфляции инвесторы для защиты активов стали чаще вкладываться в драгметаллы. Этот тренд может усилиться из-за дальнейшего раскручивания инфляции и роста стоимости золота, уверены представители финансовых организаций. Однако опрошенные «Известиями» эксперты считают, что сейчас в свете высокого риск-аппетита инвестиции в этот актив непривлекательны. А если и покупать, то только биржевые контракты, фьючерсы и фонды , связанные с драгметаллами, с которыми меньше хлопот и трат.

Бегство от инфляции

Рост спроса граждан на инвестиции в драгоценные металлы через обезличенные металлические счета наблюдается с начала года, отметил руководитель группы товарных рынков ПСБ Сергей Устименко. В частности, популярностью пользуются золото и палладий, обороты которых к осени 2021-го выросли на 30% по сравнению с годом ранее. А продажи инвестиционных монет выросли в четыре раза по сравнению с ситуацией в начале года , сообщил он. Специалист объяснил: одна из причин увеличения таких вложений — ожидание дальнейшего роста мировых цен на золото и драгметаллы на фоне растущей инфляции в США и других странах.

— Спрос на инструменты, связанные с золотом, за последний год вырос на 23%. Суммарный портфель по вложениям клиентов в фонды, инвестирующие в золотодобывающие компании и их акции, приблизился к 8,2 млрд рублей , — подчеркнул эксперт «Открытие Брокер» Роман Ватутин.

Благородный куш Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В 2021-м сокращение стимулирования экономики и повышение ключевой ставки подстегнули спрос на благородный металл , считает заместитель председателя правления Абсолют Банка Элла Шаврина. Интерес к драгметаллу в розничном сегменте в этом году был выше, чем год назад, согласились в МКБ, но по итогам начального этапа повышения ключевого показателя интерес к таким активам немного угас. А в ноябре вновь вернулся, и инвесторы предпочитают золото в качестве защитного и надежного актива на фоне нарастающей инфляции. Например, наиболее популярны вложения в инвестиционные монеты , отметили в банке.

Высокая инфляция в мире на фоне низких долларовых доходностей делает вложения в золото привлекательными , подчеркнул исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. Благородный металл представляется интересной альтернативой на фоне перегретых рынков сырья, американской фондовой площадки и ожидаемого снижения облигаций из-за сворачивания покупок бумаг ФРС США, уверен он. Всплеск интереса к золоту вызван фактором сезонности: за последние 10 лет котировки на него показывают рост в ноябре-декабре , считают в МКБ.

В то же время, по словам директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, значительного роста интереса к золоту в 2021-м по сравнению с прошлым годом не видно. Но, говоря о «золотых» продуктах, он отметил, что со стороны клиентов драгметалл пользуется спросом как в физическом, так и обезличенном виде.

«Известия» направили в Центробанк запрос об объемах вложений россиян в «золотые» продукты.

Справка «Известий» В РФ в октябре 2021-го уровень инфляции достиг 8,14% в годовом выражении, что стало максимумом за последние шесть лет (октябрь 2015-го — 15,59%). За это же время в США рост потребительских цен оказался на пике более чем за 30 лет и достиг отметки 6%. А в ЕС инфляция взлетела до 4,1%, обновив рекорд последних 13 лет.

Потенциал для роста

Интерес к инвестициям на золото сохранится , прогнозируют представители банков. В случае фиксации ставки ФРС на прежнем уровне и дальнейшего усиления инфляции в США у драгметалла есть потенциал для роста, уверен Сергей Устименко из ПСБ.

По словам Эллы Шавриной из Абсолют Банка, если утверждения о том, что инфляция носит временный характер, подтвердятся, цены скорректируются . Действия мировых монетарных властей способны оказать существенное влияние на цену благородного металла, считает Роман Ватутин из «Открытие Брокер».

Благородный куш Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

— С фундаментальной точки зрения дополнительная поддержка также исходит от физического спроса, который останется высоким в первом квартале 2022-го , — добавил он.

Впрочем, риском для золота может стать укрепление доллара на международном валютном рынке , поскольку этот драгметалл имеет обратную корреляцию с индексом американской денежной единицы, поясняет Владимир Потапов. Но и здесь перспективы для золота благоприятны: «американец» уже очень сильно укрепился к основным валютам и в ближайшее время скорее развернется в сторону падения. За предстоящий год котировки золота могут вырасти до $2 тыс. за тройскую унцию , заверил исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции». Сейчас драгметалл торгуется по $1,86 тыс.

Не в пользу золота

Инвестиции в золото считаются защитными в случае резкого падения валют, фондового рынка, отметил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Однако сейчас, напротив, вырос интерес к акциям, а к защитным инструментам — снизился , констатировал он.

— Причины этого заключаются не только в цикличности спроса на актив, но и в большой монетарной роли, которую начинают играть виртуальные валюты . Несмотря на их огромную волатильность, в них вкладывает всё больше корпораций и банков, разгоняя цену еще больше. Интерес к золоту вернет снижение спроса к криптовалютам, что возможно из-за регуляторных мер или просто падения стоимости в меру разных причин , — считает эксперт.

Благородный куш Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Низковолатильные защитные инвестиции в драгметалл выглядят не столь привлекательно, отметил и управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. По его словам, защиту от инфляции дают сырьевые товары и другие инструменты. В обозримом будущем золото скорее будет торговаться на текущих уровнях, оценил он.