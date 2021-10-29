Меры без меры: Минэк предлагает оказать продовольственную помощь малоимущим
Власти вновь вернулись к обсуждению продовольственной помощи малоимущим: Минэкономразвития предложило включить такую инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. Об этом «Известиям» сообщили два близких к министерству источника. В Минэке полагают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства. Кроме того, ведомство выступило за создание отдельного федерального проекта по поддержке аграриев, включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей государственной помощи, а также за активное участие предприятий в сельхозстраховании.
Путь к стабильности
Поручение подготовить новые меры по стабилизации цен 14 октября дал глава правительства Михаил Мишустин.
— Сегодня всё равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие во всем мире. Они растут. И требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания в долгосрочной перспективе, — заявил он.
Предполагается, что к 1 ноября Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития направят в правительство сводный доклад с предложениями. Как рассказали «Известиям» источники, близкие к Минэку, ведомство уже сформировало свои инициативы. Основные из них таковы:
– проработать запуск программы продовольственной помощи для малоимущих граждан, которая сократила бы негативное влияние роста цен на социально значимые товары российского производства;
– наладить прямые контакты между крупными торговыми сетями и фермерами;
– создать отдельный федеральный проект, направленный на поддержку аграриев-производителей плодоовощной продукции;
– включить личные подсобные хозяйства в перечень получателей господдержки;
– ликвидировать административные барьеры, мешающие аграриям получать помощь государства;
– развивать фермерские ярмарки выходного дня;
– компенсировать бизнесу в сфере сельского хозяйства часть затрат на модернизацию;
– вовлекать аграриев в механизмы сельскохозяйственного страхования, чтобы сократить издержки от природных рисков.
Впрочем, как пояснили источники «Известий», сводный доклад находится в процессе подготовки и не все предложенные меры могут в него войти. В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что совместно с Минсельхозом и Минпромторогом ведут проработку предложений. Они будут представлены в правительство в установленный срок, заверили в ведомстве.
Впрочем, в Минсельхозе заявили, что уже отправили в кабмин свою часть, которая касается инициатив по помощи предприятиям овощеводства и животноводства, а также по стабилизации цен на их продукцию. Кроме того, ведомство предусмотрело новые инструменты поддержки в отношении молочного животноводства: в 2021 году на компенсацию части затрат на закупку кормов будет дополнительно направлено 10,6 млрд рублей субсидий, сообщили в ведомстве.
В Минпромторге на запрос «Известий» не ответили.
При этом пока инфляционное давление растет с каждой неделей. По состоянию на 25 октября годовая инфляция в России почти в два раза превысила таргет ЦБ, ускорившись до 7,97%. В последний раз показатель был выше только в феврале 2016 года (тогда темпы роста цен достигли 8,1%). В период с 19 по 25 октября наиболее значительно увеличились цены на куриные яйца (на 2,1%), гречку (0,9%), мясо кур (0,8%), а также вареную колбасу и маргарин (0,7%).
Меньшее из зол
Власти обсуждают необходимость оказания продовольственной помощи малоимущим уже не в первый раз. В конце 2020 года Минпромторг предлагал правительству ввести так называемый потребительский сертификат — программу, по которой люди с доходами ниже регионального прожиточного минимума могли бы получить адресную помощь. Предполагалось, что сертификат привяжут к карте «Мир» и на нее каждый месяц будет поступать фиксированная сумма, которую можно тратить только на продукты. Однако до реализации инициативы дело не дошло.
К вопросу прямой продовольственной помощи малоимущим постоянно возвращаются, потому что у нее есть два больших преимущества, констатировал директор ИНП РАН Александр Широв. Во-первых, она гарантирует, что люди потратят деньги именно на продовольствие, а не на что-то другое. Таким образом можно поддерживать и граждан, и отечественного производителя. Во-вторых, довести ее до малоимущих довольно просто: у всех есть банковские карты.
Однако у продовольственных субсидий есть два серьезных минуса, которые препятствуют их запуску, уверен Александр Широв. С одной стороны, это психологический аспект — любое упоминание потребительских сертификатов или карточек неизбежно вызывает ассоциацию с временами дефицита. С другой — введение таких мер поддержки предполагает, что государство возьмет на себя постоянные обязательства по выплатам, отметил эксперт, добавив, что подобные адресные меры широко применяются во всем мире.
Говоря об остальных инициативах Минэка по борьбе с инфляцией, он обратил внимание, что все они направлены на поддержку аграриев. Введенные экспортные пошлины сказались на сельскохозяйственном бизнесе, и предлагаемые меры могут стать компенсацией, уверен Александр Широв.
В борьбе с инфляцией и ее последствиями власти выбирают между умеренно плохим, просто плохим и очень плохим сценарием, полагает руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Оставить всё как есть будет наиболее неправильно — сейчас идет сезонная волна удорожания, которая сильнее всего бьет именно по малообеспеченным гражданам и пройдет только к весне.
— Нас ждет зима с дорогой едой. В этих условиях просто необходимо поддержать малоимущих, — заявил эксперт.
По его словам, введение адресных субсидий на продукты питания стало бы компромиссной формой помощи малообеспеченным россиянам. Они не вызывают такого привыкания, как классические продовольственные карточки, и при этом обеспечивают реальную поддержку. Впрочем, скорее всего, такие субсидии немного ускорят инфляцию, допустил эксперт.