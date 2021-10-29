Меры без меры: Минэк предлагает оказать продовольственную помощь малоимущим

Власти вновь вернулись к обсуждению продовольственной помощи малоимущим: Минэкономразвития предложило включить такую инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией . Об этом «Известиям» сообщили два близких к министерству источника. В Минэке полагают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства . Кроме того, ведомство выступило за создание отдельного федерального проекта по поддержке аграриев, включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей государственной помощи, а также за активное участие предприятий в сельхозстраховании .

Путь к стабильности

Поручение подготовить новые меры по стабилизации цен 14 октября дал глава правительства Михаил Мишустин.

— Сегодня всё равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие во всем мире. Они растут. И требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания в долгосрочной перспективе , — заявил он.

Предполагается, что к 1 ноября Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития направят в правительство сводный доклад с предложениями. Как рассказали «Известиям» источники, близкие к Минэку, ведомство уже сформировало свои инициативы . Основные из них таковы:

Минэк Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

– проработать запуск программы продовольственной помощи для малоимущих граждан , которая сократила бы негативное влияние роста цен на социально значимые товары российского производства;

– наладить прямые контакты между крупными торговыми сетями и фермерами;

– создать отдельный федеральный проект, направленный на поддержку аграриев-производителей плодоовощной продукции;

– включить личные подсобные хозяйства в перечень получателей господдержки;

– ликвидировать административные барьеры, мешающие аграриям получать помощь государства;

– развивать фермерские ярмарки выходного дня;

– компенсировать бизнесу в сфере сельского хозяйства часть затрат на модернизацию;

– вовлекать аграриев в механизмы сельскохозяйственного страхования , чтобы сократить издержки от природных рисков.

Впрочем, как пояснили источники «Известий», сводный доклад находится в процессе подготовки и не все предложенные меры могут в него войти . В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что совместно с Минсельхозом и Минпромторогом ведут проработку предложений. Они будут представлены в правительство в установленный срок, заверили в ведомстве.

Минэк Фото: TASS/Стоян Васев

Впрочем, в Минсельхозе заявили, что уже отправили в кабмин свою часть, которая касается инициатив по помощи предприятиям овощеводства и животноводства, а также по стабилизации цен на их продукцию . Кроме того, ведомство предусмотрело новые инструменты поддержки в отношении молочного животноводства: в 2021 году на компенсацию части затрат на закупку кормов будет дополнительно направлено 10,6 млрд рублей субсидий, сообщили в ведомстве.

В Минпромторге на запрос «Известий» не ответили.

При этом пока инфляционное давление растет с каждой неделей. По состоянию на 25 октября годовая инфляция в России почти в два раза превысила таргет ЦБ, ускорившись до 7,97% . В последний раз показатель был выше только в феврале 2016 года (тогда темпы роста цен достигли 8,1%). В период с 19 по 25 октября наиболее значительно увеличились цены на куриные яйца (на 2,1%), гречку (0,9%), мясо кур (0,8%), а также вареную колбасу и маргарин (0,7%).

Меньшее из зол

Власти обсуждают необходимость оказания продовольственной помощи малоимущим уже не в первый раз. В конце 2020 года Минпромторг предлагал правительству ввести так называемый потребительский сертификат — программу, по которой люди с доходами ниже регионального прожиточного минимума могли бы получить адресную помощь. Предполагалось, что сертификат привяжут к карте «Мир» и на нее каждый месяц будет поступать фиксированная сумма, которую можно тратить только на продукты. Однако до реализации инициативы дело не дошло.

Минэк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

К вопросу прямой продовольственной помощи малоимущим постоянно возвращаются, потому что у нее есть два больших преимущества , констатировал директор ИНП РАН Александр Широв. Во-первых, она гарантирует, что люди потратят деньги именно на продовольствие , а не на что-то другое. Таким образом можно поддерживать и граждан, и отечественного производителя . Во-вторых, довести ее до малоимущих довольно просто : у всех есть банковские карты.

Однако у продовольственных субсидий есть два серьезных минуса , которые препятствуют их запуску, уверен Александр Широв. С одной стороны, это психологический аспект — любое упоминание потребительских сертификатов или карточек неизбежно вызывает ассоциацию с временами дефицита . С другой — введение таких мер поддержки предполагает, что государство возьмет на себя постоянные обязательства по выплатам , отметил эксперт, добавив, что подобные адресные меры широко применяются во всем мире.

Говоря об остальных инициативах Минэка по борьбе с инфляцией, он обратил внимание, что все они направлены на поддержку аграриев. Введенные экспортные пошлины сказались на сельскохозяйственном бизнесе, и предлагаемые меры могут стать компенсацией, уверен Александр Широв.

Минэк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В борьбе с инфляцией и ее последствиями власти выбирают между умеренно плохим, просто плохим и очень плохим сценарием, полагает руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов . Оставить всё как есть будет наиболее неправильно — сейчас идет сезонная волна удорожания, которая сильнее всего бьет именно по малообеспеченным гражданам и пройдет только к весне.

— Нас ждет зима с дорогой едой. В этих условиях просто необходимо поддержать малоимущих , — заявил эксперт.