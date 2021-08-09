Изъять и поделить: таможенный конфискат предложили передавать малоимущим

Народный фронт обратился в Росимущество с предложением передавать нуждающимся гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или невостребованы на торгах в течение определенного периода. Операторами по сбору и распределению помощи могут стать благотворительные фонды. Об этом сказано в письме ОНФ (есть в распоряжении «Известий») на имя главы Росимущества Вадима Яковенко. Общественники отмечают, что ценные товары уничтожаются партиями, при том, что малоимущие граждане нуждаются в самом необходимом. И передача на благотворительные нужды конфиската могла бы стать важным элементом социальной политики. Для этого, как отмечено в письме фронтовиков, необходимо изменить один из пунктов правил, утвержденных правительственным постановлением. Он предписывает уничтожать изъятое таможней, если расходы на хранение и транспортировку превышают себестоимость вещей. Эксперты сочли инициативу фронтовиков разумной, но только если будет предусмотрен механизм, который не позволит использовать товары в коммерческих целях.

Механизм перераспределения

В пандемию у одиноких пенсионеров, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, маломобильных граждан обострилась потребность в товарах первой необходимости, отметили представители Народного фронта. Благотворительные организации в этот период передавали сотни тысяч наборов таким нуждающимся. И при этом изъятые таможней товары, пригодные для реализации, уничтожаются в соответствии с правилами , утвержденными правительственным постановлением № 1493 от 18 сентября 2020 года, подчеркнули общественники. Это происходит, если расходы на транспортировку, хранение и т.д. превышают себестоимость конфиската.

Уничтожению Сотрудник Россельхознадзора оформляет изъятие грузов продовольствия, попавшего под санкции Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В письме в Росимущество общественники предложили изменить правила и передавать такие товары благотворительным организациям, которые выступали бы операторами по сбору и распределению полученных на безвозмездной основе товаров. Это может быть оправдано с экономической точки зрения: как указано в письме, некоторые благотворительные проекты обладают собственными помещениями для хранения. Кроме того, спонсоры благотворительных организаций могут оказывать помощь не только деньгами, но и услугами, в том числе логистическими, пояснили «Известиям» в Народном фронте.

— Не секрет, что бывают случаи, когда транспорт после доставки груза возвращается обратно из точки отгрузки пустым. Почему бы такому транспорту не выполнить общественно полезную работу и не взять безвозмездно на свой борт груз для НКО? Мы осознаем, что нет необходимости тратить лишние деньги на транспортировку товара, когда за ту же стоимость его можно приобрести, — рассказали в ОНФ.

Естественно, речь может идти только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными , уточнили общественники.

— Безусловно, о некачественных или контрафактных товарах не может быть и речи, их просто никто НКО не выдаст, поскольку такая продукция подлежит уничтожению, — отметили в ОНФ.

Там также предложили Росимуществу подумать о передаче товаров, которые не были реализованы в ходе торгов в течение определенного времени, то есть остались невостребованными со стороны коммерческих структур . Фронтовики надеются, что в ближайшее время начнется совместная с правительством работа над инициативой.

Уничтожению Фото: ТАСС/Сергей Медведев

В пресс-службе Росимущества подтвердили получение письма ОНФ.

— Но окончательная позиция еще не согласована. Ответ на обращение ОНФ будет направлен в установленный срок, — уточнили в ведомстве.

Простые потребности

По словам начальника управления проектных инициатив ОНФ Елены Мильто, нуждающиеся просят помочь самым необходимым — одеждой, едой, обувью, детскими уходовыми средствами . И благотворительным организациям, считает она, было бы гораздо проще работать, если передавать им конфискованные товары.

— Народный Фронт готов помочь государству и НКО договориться и построить работающую систему, — пообещала Елена Мильто.

Президент благотворительного фонда «Многомама» (130 тыс. подопечных в 54 регионах страны) Алина Контарева рассказала, что многодетные семьи нуждаются также в бытовой и компьютерной технике.

— Мы считаем губительной практику уничтожения хороших вещей и поддерживаем идею по передаче конфискованного имущества благотворительным организациям, готовы стать оператором распределителем для многодетных семей России. Мы готовы обеспечить четкую отчетность и прозрачность, чтобы не было сомнений в том, что конфискат действительно направлен на благотворительность, — подчеркнула Алина Контарева.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что идея раздавать нуждающимся изъятые таможней товары разумна.

Уничтожению Фото: ТАСС/Сергей Медведев

— Это позволит снизить уровень бедности. И механизм распределения через благотворительные фонды вполне рабочий, — отметил эксперт.

Однако, по его мнению, важно, чтобы безвозмездно переданные благотворительным фондам товары использовались исключительно для передачи нуждающимся.

Завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов также полагает, что в качестве социальной меры поддержки населения инициатива выглядит адекватной. Правда, по его мнению, подобное использование конфискованных товаров имеет репутационные риски для государства, которое не может обеспечить всем социальный пакет и направляет на это изъятые товары .

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ФТС, всего в 2020 году на учете таможенных органов находилось 20,5 тыс. конфискованных товарных партий (в 2019-м — 20,4 тыс.) общим объемом свыше 82,8 тыс. куб. м. (в 2019-м — 74,4 тыс.) стоимостью более 8,5 млрд рублей (в 2019 — 3 млрд). В первом полугодии 2021 года на учете таможенных органов находилось 7,4 тыс. конфискованных товарных партий общим объемом свыше 66,7 тыс. куб. м. стоимостью более 5,2 млрд рублей.