Нет ничего постояннее временного: будет ли инфляция расти вечно

Инфляция в США достигла максимума за 30 с лишним лет, перевалив за отметку в 6% в годовом исчислении. Цены поднялись практически по всем группам товаров и услуг. Схожие процессы наблюдаются сейчас в большинстве стран мира — рост цен везде бьет рекорды как минимум за десятилетие. Заверения о временном характере инфляции со стороны части экономистов и финансовых властей вызывают всё меньше доверия у обывателей. Если же инфляция пришла надолго, то ее придется сдерживать — и здесь кроется еще большая опасность. Подробности — в материале «Известий».

По данным Бюро трудовой статистики США, по итогам октября инфляция составила 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый высокий показатель с 1990-го. Рост цен резко ускорился в сравнении с сентябрем — тогда они увеличились всего на 5,4%. Ключевой вклад здесь внесли цены на энергоносители — они подскочили на 4,8% месяц к месяцу, а бензин подорожал и вовсе на феноменальные 6,1%. Более того, «базовая» инфляция, то есть без учета энергоносителей и продуктов, превышает порог в 4%. Очень сильно растет в цене недвижимость, причем покупка (опережающий индикатор) дорожает быстрее, чем аренда (запаздывающий). Это означает, что в этом секторе инфляция будет ускоряться.

Что для американцев особенно неприятно, инфляция в этот раз съела весь рост доходов населения. Часовая зарплата в 2020 году росла опережающими темпами по сравнению с ценами, но весной ситуация перевернулась. Лишь в сентябре реальные зарплаты вышли в положительную зону, но, как оказалось, ненадолго. Снижение фактических доходов бьет по населению гораздо сильнее, чем инфляция как таковая.

Много ли 6% для США? Традиционно ориентиром для ФРС при проведении денежно-кредитной политики был показатель 2%. До начала этого года он считался максимально допустимым, теперь — средним. В норме инфляция в последние 30 лет, если и превосходила двухпроцентную отметку, то обычно ненадолго и ненамного. Перед глобальным кризисом 2008 года инфляция достигла 4%, и это рассматривалось как ЧП. Ну а в 2010-е крайне низкая инфляция чуть выше нуля стала делом обычным и, более того, считалась проблемой, с которой нужно бороться (без особого, впрочем, успеха — до этого года).

Стремительный взлет цен — не сугубо американская проблема, просто Соединенные Штаты как страна традиционно низкой инфляции являются здесь лакмусовой бумажкой. В еврозоне, где цены обычно растут еще медленнее, в сентябре зафиксирована инфляция в 3,4%, а в октябре она ускорилась до 4,1%. В России цены в октябре выросли по отношению к тому же периоду прошлого года на 7,78%. В некоторых странах, например в Турции, раскрутилась галопирующая инфляция, достигнув 20-процентной отметки. Одиноким исключением выглядит вечно дефляционная Япония, но и там потребительские цены в последние месяцы перешли в положительную зону динамики, а оптовая инфляция и вовсе оказалась на 40-летнем максимуме.

Нет ничего постояннее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Долгое время представители ФРС США и других центробанков, а также многие экономисты расценивали инфляцию как временное явление, которое связано с выходом мировой экономики из коронавирусного кризиса и истончением (из-за того же ковида) производственных и транспортных цепочек. Однако шли месяцы, а рост цен и не думал прекращаться, к середине осени обновив сразу несколько рекордов. Дискуссия вокруг длительности инфляции разгорается с новой силой.

ФРС по-прежнему стоит на страже идеи о том, что рост цен, невиданный чуть ли не с 1970-х годов, является преходящим. Разве что слегка изменились формулировки — в последнем заявлении говорится о том, что инфляция «ожидается недолговременной», тогда как прежде об этом говорили более уверенно. Схожую позицию разделяет и экономист Пол Кругман. Он уподобил нынешний взлет цен послевоенному всплеску в 1946–1948 годах. Другие специалисты сравнивали его с инфляцией, зафиксированной в 2011 году, после того как антикризисные деньги (тогда было выделено около $800 млрд только в США) стали доходить до широкой экономики. Кроме того, экономисты в целом считают, что ключевым фактором современной ситуации является вопрос колоссального, беспрецедентного долгового бремени государств и частного сектора, а долг по своей природе оказывает дефляционное воздействие.

Оппоненты считают, что нынешняя ситуация, напротив, благоприятствует раскручиванию инфляционной спирали. К примеру, инвестор Адам Страусс отмечает, что сравнения с 2011 годом нерелевантны просто в силу огромных различий в масштабах фискального стимулирования тогда и сейчас: в 2020–2021 годах правительствами было потрачено чуть ли не на порядок больше. Кроме того, он отмечает идущий полным ходом процесс деглобализации, а также обесценивания доллара, энергетический кризис и быстрый рост зарплат. Комбинация этих факторов практически гарантирует долговременность нынешней инфляционной тенденции.

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— Временна инфляция или нет, не знают даже нобелевские лауреаты, — рассказал в интервью «Известиям» главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. — Такой всплеск инфляции предрекали только записные конспирологи, поскольку считалось, что центробанки научились стерилизовать инфляцию. Но пандемийный кризис оказался очень нетипичным, и инфляция стала распространяться по всему миру. Пока наиболее вероятный сценарий: резкий всплеск инфляции действительно является кратковременным, но в среднем инфляция в 2020-е годы будет выше, чем в нулевые и десятые, — даже небольшая разница на долгих временных отрезках очень сильно влияет на экономики и поведение бизнеса и потребителей.

По мнению шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарёва, инфляция действительно окажется временной. Проблема в том, что понятие «временный» — растяжимо.

— Сейчас момент, противоречащий всем старым экономическим учебникам, потому и справляться с ним пытаются не так, как раньше. Видимо, и затяжной инфляции, как в 1970-е, мы с вами не увидим, но зато и переходный этап быстрого роста цен может продлиться не несколько месяцев, а, скажем, целых два-три года: все цены могут вырасти еще на 50% и даже на 100% и больше, после чего нехватка денег на покупки остановит инфляцию уже естественным путем, когда бизнес-среда к тому времени успеет компенсировать и свои потери. Так что если кризисный гиперинфляционный период длиною в два-три года и можно будет назвать английским словом transitory, то разве если только это определение в устах руководителей ФРС перевести в значении «переходный», поскольку назвать два-три года мощной инфляции делом «кратковременным» к тому моменту уже вряд ли у кого язык повернется.

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Как считает директор компании «Единый брокер» Артем Арзамасцев, энергетический кризис и разрыв производственных цепочек окажет долгий эффект, так что избежать ускорения инфляции не получится.

— Следующий год, уверен, наглядно это продемонстрирует. Достаточно сложно прогнозировать точные цифры по инфляции, но она определенно будет только расти, — говорит он.

Самое сильное средство для борьбы с ростом цен — повышение ставок ЦБ. Именно это сделал несколько раз в текущем году Банк России, хотя пока справиться с инфляцией не удалось. Народный банк Китая, ЕЦБ и ФРС пока не торопятся с аналогичными шагами, впрочем, последняя уже объявила о постепенном ужесточении денежно-кредитной политики. Пока это будет выражаться только в сокращении закупок облигаций в рамках «количественного смягчения». Между тем резкие движения в этом направлении чреваты, так как привыкшая к дешевым деньгам от центробанков экономика может оказаться в тяжелой рецессии, а перегретый фондовый рынок и вовсе потерпеть крах исторических масштабов. Собственно, нечто подобное происходило в начале 1980-х, а также в 2008 году, когда острым кризисам предшествовало сильное повышение ставок. Но в данной ситуации есть сомнения, что они на это вообще пойдут.

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— Даже когда со временем Федеральный резерв и Европейский ЦБ всё-таки решатся приступить к повышению процентной ставки — а это может произойти ближе к началу 2023 года, не раньше, — то уже накачанной за время пандемии на триллионы денежной массы будет вполне достаточно, чтобы питать рыночное ралли и дальше. Ведь и представители среднего класса на Западе, и более крупные инвесторы уже сейчас массово спасаются от ускоряющейся инфляции именно в акциях ведущих компаний, потому что большой бизнес как голова финансовой «пищевой цепочки» быстрее и гибче приспосабливает под инфляцию свои схемы сохранения оборотов и прибылей, чем простые потребители. Инвесторы на фондовых рынках почти наверняка продолжат вести себя подобным образом еще долго и не станут торопиться выводить с фондовых площадок свои деньги, просто потому что в наличных или на банковском депозите, в гособлигациях стран G7 уберечь сбережения от обесценивания будет вообще нереально, — считает Петр Пушкарёв.

По словам Антона Табаха, в отличие от Рейгана и Волкера нынешние руководители ФРС менее склонны к суровым мерам, более того, инфляция выгодна правительству США.