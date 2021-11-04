Перестроиться лучше: что Байден предложил американской экономике

Масштабный план социальных инвестиций президента США Джо Байдена потерпел неудачу еще летом — «новый курс» объемом в $3,5 трлн оказался чересчур амбициозным даже для Демократической партии. Теперь программа реформирования американской экономики и социальной сферы урезана вдвое, но даже это не гарантирует ее прохождения через инстанции американского конгресса. Что содержит обновленный бюджет социально-экономических реформ в США, а чем пришлось пожертвовать по дороге — в материале «Известий».

Планов громадье

2020–2021 годы стали периодом самой масштабной в истории выдачи «вертолетных денег» — массированных мер стимулирования экономики через заемные средства. Стимулированием через фискальные меры занимались многие страны, но в США этот процесс вышел на новый уровень. Общий объем мер поддержки экономики начиная с марта 2020 года достиг $5,8 трлн — и это всё без учета монетарной политики. Для сравнения, во время кризиса 2008–2009 годов на помощь экономике было выделено менее $800 млрд и по тем временам казалось, что это запредельная сумма.

Агрессивная фискальная политика во многом помогла США довольно быстро выбраться из кризисной ямы. Уже во II квартале текущего года ВВП страны достиг докризисного уровня (после обвала 2009-го для этого потребовалось три года). Практически по всем экономическим параметрам (безработица, уровень инвестиций, расходы населения) наблюдалась положительная динамика.

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Однако кризис закончился, и, несмотря на продолжающиеся эпидемиологические вспышки, жизнь возвращается в нормальное русло. Каждая следующая программа расходов до сего дня встречалась со всё большим сопротивлением со стороны конгресса. Кроме того, выплыли и «побочки» такого щедрого финансирования, а именно — инфляция, о которой за последние 40 лет в Америке успели подзабыть. В сентябре она достигла 5,4% в годовом исчислении. Рост цен заметный (4%) даже за вычетом волатильных цен на энергоносители и продовольствие. Такая инфляция неприятна как сама по себе для американских потребителей и производителей, так и для бюджета, поскольку выплаты по социальному страхованию должны индексироваться соответственно.

Рост цен напрямую связывается с колоссальным объемом внеплановых государственных расходов, которые в общей сложности достигли 25% ВВП — тогда как государственный бюджет США и без того дефицитный. Разумеется, все заимствования производятся в американской национальной валюте, которую сами США и печатают, так что серьезных рисков для финансовой системы нет — за исключением инфляции.

Стремительный рост цен стал одной из причин, почему новый план поддержки экономики Джо Байдена — программа Build Back Better — оказался в итоге нежизнеспособным. Ее объем составил $3,5 трлн, больше половины от уже потраченных сумм. К такому размаху американские законодатели были не готовы: хотя Демократическая партия владеет фактическим (но крошечным) большинством в обеих палатах конгресса, умеренные сенаторы-демократы (Кирстен Синема и Джо Манчин) фактически сорвали принятие закона. Ну и, разумеется, такие траты не захотел поддерживать никто из республиканцев. Впрочем, некоторой критике законопроект подвергался и со стороны левых демократов, так как его считали недостаточно радикальным и прогрессивным.

После нескольких недель переговоров и обсуждений администрация Байдена выкатила новый план, существенно более скромный. Его общий объем составляет «всего лишь» $1,75 трлн, еще 100 млрд планируется потратить на отложенные программы в области иммиграции и пограничного контроля. Программу уже обсудили внутри Демократической партии, но гарантии, что она пройдет без затруднений и урезания, всё равно нет. Ключевыми параметрами нового плана являются:

Инвестиции в борьбу с изменением климата

Одна из крупнейших статей, остающаяся по-прежнему спорной. Общий объем инициатив составляет около $550 млрд. Больше половины (320 млрд) приходится на налоговые вычеты для «чистой энергии», под которой подразумевается широкий спектр промышленных и потребительских объектов от станций возобновляемой энергетики до электромобилей. Еще 105 млрд выделено на инвестиции в защиту от стихийных бедствий и «экстремальных погодных явлений», а 110 млрд — на инвестиции и стимулы по развитию производственных цепочек в области зеленой энергетики, экологии и энергосбережения.

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В числе прочего эти программы предлагают налоговые вычеты в размере $12,5 тыс. на покупку сделанных в США электромобилей, причем на предприятиях, где действуют профсоюзы. Для сравнения, такая же компенсация для обычных электромобилей не превышает $7,5 тыс. Еще одна важная составляющая — отменяется положение, по которому льготы действовали только для компаний, продавших менее 200 тыс. электромобилей. Тем самым все крупные американские производители имеют возможность получить субсидию.

Доступное жилье

На эту программу предлагается потратить около $150 млрд, и она призвана поддержать как граждан с низким уровнем доходов, так и американский строительный сектор . Эти деньги используют для строительства и реконструкции около миллиона единиц жилья. То есть в среднем такие квартиры или дома обойдутся в $150 тыс. каждый. Для сравнения, среднестатистический дом в США в сентябре стоил $269 тыс.

В первую очередь речь идет о поддержке участников социального найма, но и покупатели жилья в первый раз — в основном молодежь — тоже получат свои выгоды. Наконец, в эту же программу внесены разные социальные «плюшки», включая школьные обеды для малоимущих.

Налоговый вычет на детей

Данная часть плана предусматривает поддержку демографии, которая в эпоху пандемии демонстрирует один из худших показателей в истории. Сейчас максимальный налоговый вычет на ребенка составляет $3–3,6 тыс. По плану Байдена эта антикризисная программа должна продолжиться до 2023 года включительно и только после этого (если не будет новых продлений) откатится к докризисному уровню ($2 тыс.). Важное уточнение — теперь она будет доступна даже самым малоимущим, у которых заработок недостаточен для того, что рассчитывать на возврат налоговых платежей.

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Кто будет платить

В программе Build Back Better прописано еще несколько разнообразных социально-экономических инициатив, например система бесплатных детских садов для 3–4-летних и снижение страховых премий при страховании здоровья. Практически все они — весьма дороги, а учитывая намерения правительства постепенно сокращать колоссальные дефициты бюджета, неизбежно речь пошла о перераспределении. В итоге администрация наметила несколько источников, через которые собирается финансировать свою масштабную программу .

Во-первых, это дополнительный налог на богатых, которые получают более $10 млн в год. Такие люди будут платить 5% сверх своей обычной ставки. Во-вторых, под огнем оказался обратный выкуп акций, который критиковался со всех сторон в последние несколько лет. Теперь на него установлен налог в 1%. В-третьих, для корпораций, зарегистрированных в США, налог на зарубежную прибыль составит 50%. Наконец, четвертым средством пополнения бюджета станет минимальный налог в 15% на бухгалтерскую прибыль, которая может существенно отличаться от классической налогооблагаемой прибыли. Эту идею в последние годы обдумывали многие политики в США, но конкретное воплощение в законодательных актах она получает только сейчас. Новая схема налогообложения коснется только крупных корпораций, зарабатывающих чистыми от миллиарда долларов в год.

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Список положений, не включенных в новую версию законопроекта, тоже любопытен. Администрация была вынуждена отказаться от налога на нереализованный прирост капитала для 700 самых богатых индивидов (то есть на рост «бумажного» состояния) — эта идея выглядела весьма привлекательно с точки зрения наполнения бюджета. В расходной части был отброшен проект гарантированного оплачиваемого 12-недельного отпуска по семейным и медицинским причинам. Также забраковали идею бесплатных для всех community colleges (приблизительных аналогов отечественных техникумов).

Новый законопроект имеет куда больше шансов пройти конгресс, но и с ним не всё на 100% очевидно. По-прежнему есть оппозиция со стороны сенаторов и конгрессменов центристского толка. Более того, есть опасность, что слишком «робкая» программа окажется под огнем критики со стороны левых, включая сенатора и бывшего кандидата в президенты Берни Сандерса. Не отметены и опасения по поводу ускорения инфляции — главного предмета для беспокойства в современной экономике США. Всё это позволяет допустить, что в конечном итоге программа сильно видоизменится, прежде чем сумеет преодолеть барьеры в конгрессе.