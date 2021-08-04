Ударились о потолок: избегут ли США дефолта в этот раз

С начала августа в США был восстановлен потолок государственного долга, временно отмененный в 2019 году. Нынешний объем долгов практически достигает этого потолка, и если в ближайшее время выход не будет найден, страна (в очередной раз) может оказаться на грани дефолта. Между тем согласия между основными силами в конгрессе, без решения которого потолок нельзя повысить, по-прежнему нет. О том, как сложилась такая ситуация и чем грозит игнорирование этой проблемы, — в материале «Известий».

Что такое долговой потолок?

В подавляющем большинстве стран мира понятия потолка госдолга нет. Государство может занимать столько, сколько хочет и может. В США ситуация другая. Традиционно малое вмешательство государства в экономику и отсутствие необходимости платить за дорогие масштабные войны привели к иной модели: каждый выпуск долговых обязательств со стороны американского федерального правительства должен был одобряться конгрессом. В 1917 году Америка вступила в Первую мировую войну, которая легла тяжким бременем на государственный бюджет. Никакой возможности утверждать каждый заем в конгрессе не было, так что было решено установить максимальный потолок допустимой для государства долговой нагрузки.

Ударились о потолок 42-й президент США Билл Клинтон Фото: TASS/Zuma/Steven Jaffe

В течение следующих 100 лет потолок долга повышался около 100 раз. Долгое время это происходило без серьезных происшествий. Но сам госдолг США за исключением периода Второй мировой, был не слишком велик, редко превышая 50 – 60% ВВП. Впервые проблемы возникли в 1995 году, когда оппозиционные республиканцы и администрация Билла Клинтона не сошлись по вопросам финансирования образования. Клинтон наложил вето на республиканский законопроект, а конгресс отказался повышать потолок долга и принимать новый бюджет, что привело к приостановке работы правительственных учреждений в общей сложности на две недели.

В 2011 и 2013 годах данные ситуации повторялись, причем в первом случае США стояли буквально в днях от технического дефолта. Это спровоцировало рейтинговое агентство S&P впервые в истории снизить на одну ступень максимальный кредитный рейтинг страны. Острое противостояние между конгрессом и тогдашним президентом Бараком Обамой хотя и привело к двум приостановкам работы государства и ликвидации тысяч рабочих мест, закончилось все-таки благополучно.

Сколько задолжали США?

С тех пор тема повышения потолка долговых обязательств не поднималась не в последнюю очередь благодаря Дональду Трампу, который первым из современных республиканских президентов не стеснялся занимать большие суммы. В 2019 году (отметим — задолго до начала эпидемии!) решили вообще эту проблему временно устранить. На два года был взят мораторий на установление потолка, после чего новый лимит должен был быть зафиксирован на уровне $22 трлн плюс все накопленные с тех пор дополнительные заимствования.

Эта сумма составила $28,5 трлн, то есть с августа 2019 года государственный долг США вырос почти на 30%. Суммы впечатляющие, но ничего удивительного в этом нет: в период эпидемии и экономического кризиса американское государство в заимствованиях себя не ограничивало. Трамп занимал много, но пришедший ему на смену Джо Байден вообще задумал программу полного переформатирования экономики, что требует многих и многих триллионов долларов. В итоге Соединенные Штаты пришли к сумме, составляющей около 135% ВВП.

Ударились о потолок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Стоит, впрочем, отметить, что собственно публичные долги составляют примерно три четверти от этого объема. Остальное — технический долг, которым государственные структуры обязаны сами себе. Тем не менее и оставшаяся сумма является достаточно большой — относительно ВВП одной из крупнейших в мире. Около $7 трлн США должны иностранцам, а остальное — своим резидентам.

Какие проблемы возникли сейчас?

В начале августа конгресс уходит на каникулы, но серьезно к решению проблемы законодатели до сих пор не подступались. Республиканцам в основном не нравятся идеи администрации Байдена протолкнуть еще один масштабный пакет расходов в размере $3,5 трлн — они готовы принять только одобренную обеими партиями программу на сумму в $1 трлн. Лидер меньшинства в cенате Митч Макконнелл заявил, что не хотел бы разрешать поднимать потолок заимствований в сложившейся ситуации.

В свою очередь демократы в целом готовы принять пакет своих программ простым большинством, но для этого нужна четкая партийная дисциплина, поскольку перевес по голосам у них невелик и в палате представителей, и особенно в cенате — всего один человек. К разрешению вопроса стороны вернутся только в сентябре.

Ударились о потолок Президент США Джо Байден выступает на совместном заседании конгресса в Вашингтоне Фото: Global Look Press/Chip Somodevilla

Хватит ли американскому бюджету денег до этого?

На конец июля американский минфин обладал запасами в $450 млрд. Этих денег точно хватит до конца августа. Насчет сентября уверенности нет: с одной стороны, запаса и новых поступлений в бюджет от налогов по идее должно быть достаточно, чтобы закрыть все расходы на еще один месяц, с другой — такие прогнозы в период пандемии делать сложно, поскольку структура как доходов, так и расходов достаточно сильно поменялась. В любом случае до возвращения конгресса к работе средств должно быть достаточно. Но с начала октября проблемы с финансированием возникнут почти наверняка, если решение не будет найдено.

Возможен ли дефолт в США?

Такая вероятность выглядит очень небольшой. Как правило, президент и конгресс начинают действовать в случае, если на рынках начинается паника. Так уже было в ходе предыдущих долговых кризисов. Проблема заключается в том, что нынешняя американская политика является крайне поляризованной и предсказывать что-то со 100-процентной вероятностью здесь сложно.

В случае, если соглашения достичь не удастся, государству, возможно, придется пойти по проверенной дорожке и приостановить работу некоторых государственных служб. Это позволит выиграть время и сэкономить деньги. Первыми под раздачу также могут попасть студенты и малые предприятия, которые получают кредиты и другие ссуды от государства. Большинство населения таких изменений, скорее всего, не заметит.

Ударились о потолок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Отказ от выплаты по обязательствам кредиторам — крайняя мера и возможна только в случае долгого затягивания принятия закона о потолке заимствований. Технический дефолт может иметь колоссальные последствия для мировых финансовых рынков, предсказать полный эффект которых вряд ли реально. Есть все основания полагать, что американская администрация и конгресс все-таки найдут общий язык до того, как нужно будет принимать подобные решения.