Попали в капкан: глобальный долг достиг критической отметки

Глобальный долг вырос в 2020 году до рекордных $281 трлн — он в 3,5 раза превышает размер самой мировой экономики. Одна из главных причин — резкое увеличение госрасходов из-за пандемии. Размер уже критически велик, но это не предел: через полтора года объем займов может дорасти до $300 трлн. Чем чревато такое количество долгов, под кем долговая бомба рискует рвануть первой и насколько устойчив российский долг, выяснили «Известия».

Долговая яма

В 2020 году в попытках поддержать экономику, разрушаемую пандемией коронавируса, центральные банки разных стран пошли на беспрецедентное снижение процентных ставок, а правительства взялись наращивать государственные расходы.

В результате глобальная задолженность в 2020 году взлетела на $24 трлн — до $281 трлн. Это 355% мирового ВВП, подсчитал Институт международных финансов (IIF). Столь высокие темпы прироста долга стали рекордными. Для сравнения, в 2019-м прибавилось $10,8 трлн, а 2018-м — $3,3 трлн.

Попали в капкан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Практически половина прироста долгового бремени пришлась на передовые экономики. В лидерах — США, Япония, еврозона, Великобритания, Южная Корея. Так, в Великобритании и Франции за последний год уровень госдолга к ВВП достиг 100,5 и 116% соответственно. Япония, вторая по объему государственной задолженности страна в мире после США, характеризуется самым высоким показателем отношения долга к ВВП — 240%. Отношение долга развивающихся стран к их ВВП достигло 250%. Лидером по росту коэффициентов долга к ВВП стал Китай, также в списке — Турция и ОАЭ.

Мусорные заимствования

В долговой капкан влезли не только государства, но и компании, воспользовавшись низкими ставками, чтобы занять побольше и подешевле. На этом фоне корпорации, подстегиваемые беспрецедентной господдержкой рынков, развернули небывалую продажу облигаций, отмечают в IIF.

«Например, в США в 2020 году объем корпоративного долга с низким кредитным качеством (рейтинг BB и ниже) стал рекордным, что через несколько лет может перерасти в пузырь, если компании будут испытывать проблемы с погашением долга», — отмечает аналитик QBF Ксения Лапшина.

Попали в капкан Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

«Совершенно непонятно, как мировая экономика сократит столь непомерный объем заемных средств в будущем без значительных неблагоприятных последствий для экономической активности», — говорится в отчете IIF.

Собственно, о сокращении задолженности пока говорить не приходится — долговые аппетиты будут лишь расти. По оценкам Института международных финансов, только в ближайшие полтора года мировой долг может преодолеть порог в $300 трлн.

Кризис рефинансирования

Аналитики указывают на то, что в самом увеличении объема долга нет ничего необычного, долговая экономика — уже давно наша реальность. Другое дело — способность его обслуживать, будь то частное лицо, компания или государство, а с этим как раз и могут возникнуть проблемы.

Как поясняют в Институте международных финансов, из-за пандемии резко усилился риск кризиса рефинансирования: многие страны и компании уже не в состоянии привлечь новые займы, чтобы рассчитаться по тем, что уже набрали. А поскольку Международный валютный фонд и Всемирный банк потратили немало средств на антикризисные программы, кто сможет предоставить новые кредиты, пока не очень ясно.

Попали в капкан Фото: Global Look Press/Lenin Nolly

В наиболее сложных условиях оказались развивающиеся страны с ограниченными финансовыми ресурсами и слабым потенциалом роста.

Среди развивающихся рынков опасения у экспертов IIF вызывают Ливан, Китай, Малайзия и Турция: там наибольший рост долга нефинансового сектора. Даже при рекордно низких ставках снижение госдоходов сделало обслуживание кредитов «намного более обременительным».

« В основной группе риска страны с минимальными кредитными рейтингами, а также те, которые уже пережили технические дефолты в 2020 году. Это большинство стран тропической Африки. В Латинской Америке это в первую очередь Венесуэла и Эквадор. Из крупных стран Азии и Востока — Пакистан, Египет, Турция, Ирак. В Европе — Украина », — указывает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Риски для государственного внешнего долга есть у развивающихся стран со слабой валютой и высокой инфляцией: Турция, Мексика, Бразилия, Аргентина», — добавляет Ксения Лапшина.

Если стоимость обслуживания долгов не будет возрастать, серьезных угроз не предвидится. Однако ситуация может стать опасной, как только ЦБ неизбежно начнут поднимать ставки по мере восстановления экономики.

Любой рост ставок сложит рынки как карточный домик. А он рано или поздно произойдет и приведет к крайне серьезным последствиям. В среднесрочной перспективе нас ждут события, схожие с Великой депрессией 20 – 30-х годов ХХ века, предупреждает Семен Теняев, гендиректор группы ВБЦ.

Россия в безопасности

Как во всей этой долговой истории выглядит Россия? Госдолг нашей страны вырос почти на 40% за прошлый год — на 5,4 трлн рублей, до 18,99 трлн рублей. Причины все те же: возросшие траты правительства на поддержку экономики, плюс падение выручки от продажи нефти и газа, из-за чего расходы бюджета превысили доходы более чем на 4 трлн рублей.

Однако волноваться пока не о чем: соотношение госдолга к ВВП в России по-прежнему одно из самых низких в мире — всего 17,8% ВВП. Это вполне безопасный уровень, который говорит об устойчивости российской финансовой системы.

Попали в капкан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

«Структура долга у России не совсем типичная. Он сформирован по большей части корпоративными долгами. Долги населения и государства составляют меньше четверти всей суммы. Похожая картина наблюдается в Скандинавии, Швейцарии, Гонконге. В любом случае суммарная долговая нагрузка у России невелика: она составляет менее трети ВВП. Страна в целом менее закредитована, чем Германия, у которой один из самых низких долгов среди развитых стран », — поясняет Валерий Емельянов из «Фридом Финанс»

Аналитики указывают на то, что беспокойство мог бы вызвать госдолг России в иностранной валюте, так как с падением курса рубля увеличились затраты по его обслуживанию, или же внешний долг частного сектора. Однако и здесь ситуация контролируемая.

«Несмотря на кризис, связанный с пандемией, за 2020 год произошло сокращение общего внешнего долга России на 21,3 млрд — до $470,1 млрд. Снижение долговой нагрузки наблюдалось во всех секторах экономики, а наиболее заметно сократилась задолженность по кредитам, поэтому мы пока не наблюдаем угроз платежеспособности страны», — отмечает Ирина Айдрус, руководитель программы «Международные финансы» Института мировой экономики РУДН.