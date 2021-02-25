Антикризисный ход: Россия заняла рекордную сумму денег

Государственный долг России вырос по итогам 2020 года на 5,4 трлн рублей, что является самым большим показателем в истории. Долг увеличился из-за повышенных расходов в пандемию, причем главным источником его роста стали внутренние заимствования. Общий объем долгов достиг 18% ВВП, что значительно меньше показателей большинства стран мира. В ближайшие годы рост госдолга замедлится, но особой необходимости в этом нет — запаса прочности более чем достаточно. Подробности — в материале «Известий».

В течение двух лет (2018–2019 годы) Россия жила с профицитным бюджетом. Благодаря бюджетному правилу, все доходы от продажи нефти по цене выше $42 за баррель уходили в Фонд национального благосостояния, а расходы росли достаточно скромными темпами. В результате задолженность практически не росла: в 2019 году она увеличилась всего лишь на триллион рублей.

Однако 2020 год с его кризисом заставил российские власти вернуться к прежней дефицитной схеме. Цены на нефть рухнули почти вдвое и опустились ниже установленного бюджетным правилом уровня, тогда как тяжелая ситуация в экономике потребовала резкого роста расходов для смягчения кризисных эффектов.

При этом общий объем фискальной поддержки, хотя и выглядит очень мощно в абсолютных цифрах, оказался достаточно скромным по мировым меркам. Из крупных экономик мира меньше в процентах от ВВП на антикризисные меры выделили только Мексика и Саудовская Аравия (напротив, мировым лидером стала Япония, потратившая на борьбу с коронавирусом и сопутствующей рецессией около 34% ВВП). Справедливости ради, и масштабы падения экономики в России были заметно меньше, чем в большинстве других стран — например, по сравнению с Германией, Индией и особенно Италией.

Антикризисный ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как бы то ни было, в 2020 году государственный долг стал довольно быстро увеличиваться. На 1 января прошлого года правительство было должно по внутренним обязательствам 10,2 трлн рублей, а по внешним — 3,4 трлн. К 1 января 2021-го эти суммы доросли до 14,8 и 4,2 трлн соответственно. Львиная доля пришлась на внутренние заимствования, и продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) весь год пользовались существенным спросом.

Долгое время государственные долги в России сокращались. К 1998 году они достигли около 100% ВВП, но с тех пор стремительно уменьшались. В 2005 году общая сумма госдолга упала ниже 20% ВВП и с тех пор так и не пересекла эту отметку в противоположном направлении. Стоит отметить, что львиная доля того старого долга была внешней, а внутренние заимствования не играли важной роли в государственных финансах. В конце 2008 года грянул глобальный финансовый кризис, сильно ударивший и по нашей стране (экономика сократилась более чем на 7%). Однако и тогда государство не пошло на рынок заимствований. Напротив, несмотря на кризисную ситуацию, шли разговоры о том, что может быть выделена кредитная помощь иностранным государствам, например Исландии. Практически весь образовавшийся дефицит в 2008–2009 годах был профинансирован за счет накопленных резервов.

Почему государство не поступило так же в нынешней ситуации? Как объяснил в интервью «Известиям» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, власти опасались роста курса рубля.

— По данным Минфина, из ФНБ на поддержку экономики было выделено только 289,85 млрд рублей. Остальное было покрыто за счет выпуска ОФЗ в размере 5,3 трлн рублей. В условиях падения цен и спроса на энергоносители активное использование средств ФНБ привело бы к дополнительному повышательному давлению на курс национальной валюты и, как следствие, уменьшению поступлений нефтегазовых доходов бюджета и его большему дефициту.

— Использование альтернативного источника дефицита бюджета — ФНБ — допускается при падении цен на нефть ниже цены отсечки ($43,3 за баррель в 2021 году), — рассказал главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. — В прошлом году из фонда было потрачено более 300 млрд рублей на эти цели. Таким образом, ухудшение внешней конъюнктуры позволяет Минфину гибко распределять источники финансирования. В случае повторения сценария падения цен на нефть ФНБ вновь будет задействован.

Рекордно быстрый за последнюю четверть века рост долга (сразу на 4% ВВП) может обеспокоить сторонников фискальной стабильности. Тем не менее ситуация далека от проблемной. Весь госдолг составил по итогам 2020 года менее 18% ВВП. По сравнению с развитыми странами это просто крохи. В США он составляет 133% ВВП, в Испании — 121%, в Италии — 158%, а в Японии — 264%. Подразумевается, что «богатые» страны, облигации которых имеют низкий процент и огромный спрос, могут позволить себе занимать больше других. Это действительно так (по крайней мере, сейчас), но и по сравнению с крупными развивающимися странами Россия выглядит куда лучше.

По словам Сергея Коныгина, в развивающихся странах средний уровень госдолга к ВВП превышает 60% ВВП. В Бразилии это соотношение составляет 89%, в Индии — около 90%, в Китае — 46%, в Турции — около 40%.

— Согласно закону о федеральном бюджете на этот год, показатель госдолга к ВВП в течение ближайших трех лет на фоне сохранения дефицита федерального бюджета возрастет только до 21,4%, — отмечает Михаил Коган.

Антикризисный ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Таким образом, запас прочности для увеличения заимствований весьма велик. В принципе, Россия могла бы иметь дефицит бюджета на уровне минувшего года на протяжении нескольких лет и всё еще не дойти до показателей крупнейших развивающихся стран. Тем не менее в 2021–2022 годах предусматривается дефицит на уровне 4 трлн рублей, большая часть которого будет покрыта заимствованиями.

Проблема с более активным привлечением заемных средств сейчас связана не столько со снижением надежности государства как должника, сколько с чрезмерной концентрацией финансовых ресурсов в руках правительства. Поскольку большая часть денег будет занята на рынке рублевых ОФЗ, это приведет к тому, что в этот сектор уйдет большинство инвесторов, а для остального рынка ликвидность «засохнет».

Существенные запасы свободных средств в ФНБ и крайне низкий уровень государственного долга показывают финансовый потенциал России. Тем не менее ни в одной стране мира он не является самоцелью, а служит ресурсом, позволяющим поддерживать экономический рост и благосостояние. Удастся ли выполнить эту задачу при сохранении консервативной фискальной политики — покажет только будущее.