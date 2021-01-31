Великий уравнитель: эпидемия снизила экономическое неравенство в мире

Коронавирусная пандемия нанесла сокрушительный удар по мировой экономике, спад оказался одним из самых глубоких в истории. Принято считать, что сильнее всего сама эпидемия и предпринятые против нее карантинные меры причинили наибольший ущерб бедным слоям населения, усилив неравенство в обществе. В принципе это представление соответствует истине, но с одной поправкой: в глобальном масштабе ковид-19 оказался скорее уравнителем, сократив разрыв между бедными и богатыми странами. Причина? Неудача в борьбе с эпидемией правительств богатых государств ОЭСР. К такому выводу пришли исследователи из Принстонского университета и Национального бюро экономических исследований США (NBER). Подробности — в материале «Известий» .

Кризисы по-разному сказываются на таком важном (и болезненном) для развития общества показателе, как социальное неравенство. Великая депрессия 1929–1933 годов в США привела к катастрофическому падению уровня жизни подавляющего большинства населения, но последующие антикризисные меры позволили добиться исторически низких уровней социального расслоения, которые держались не только в Америке, но и в европейских странах вплоть до середины 1970-х годов. Напротив, «великая рецессия» 2008–2009 годов усугубила степень неравенства: в 2010-е годы в США доходы устойчиво росли только у верхних 10% населения, причем чем богаче была эта прослойка, тем больше возрастал ее выигрыш в материальном плане.

Фото: commons.wikimedia.org Панорама Нью-Йорка, 1932 год

Однако одновременно начало сокращаться глобальное неравенство: во многих развивающихся странах стал быстро расти многочисленный средний класс, тогда как в развитых его положение, напротив, оставляло желать лучшего. Таким образом, если пресловутый «золотой миллиард» и не исчез, то как минимум претерпел масштабную географическую релокацию.

Китай «помог» зажиточным

Что произошло в 2020-м? Многие известные экономисты, включая Джозефа Стиглица, высказывали беспокойство, что коронавирус сильнее всего ударит по бедным странам, причем это касается как чисто эпидемических показателей и здоровья населения, так и состояния экономики. Что приведет к резкому увеличению глобального неравенства. Практика показала, что эта оценка неверна.

Великий уравнитель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Исследователь Ангус Дитон из Принстонского университета и NBER пришел к выводу, что спад показателей по ВВП на душу в разных странах мира более или менее совпал с количеством смертей на 100 тыс. населения . Среди государств, лидирующих по этому сомнительному показателю, есть государства с разным уровнем доходов, но преобладают все-таки развитые державы. Если исключить совсем небольшие по населению страны, то список возглавят Бельгия, Великобритания, Италия, Чехия и США .

Схожую картину демонстрировали и показатели доходов . Практически все страны Организации экономического сотрудничества и развития (так называемого клуба богатых стран) показали отрицательный рост ВВП на душу. Это верно и для большинства развивающихся государств, но все-таки есть и весьма многочисленные исключения — примерно каждый пятый развивающийся рынок показал в 2020 году увеличение ВВП на душу, если считать по паритету покупательной способности согласно методике МВФ . Что самое интересное, из крупных стран третьего мира самые большие потери понесла Индия, которая одновременно испытала и весьма тяжелое даже на общемировом фоне течение эпидемии.

Великий уравнитель Фото: Global Look Press/Igor Petyx

Впрочем, исследователи подчеркивают, что такой результат получается, если каждую страну рассматривать как отдельный «юнит», без учета численности ее населения. Если же взять взвешенный с учетом демографических данных показатель, то небольшой рост неравенства все-таки фиксируется. Всё меняет Китай, который Дитон отнес к скорее зажиточным странам. Если КНР растет быстрее среднего показателя по миру, то в современных условиях он скорее увеличивает неравенство, а не снижает его. Именно это и произошло в 2020 году, когда Китай стал одной из немногих стран, закончивших год с положительным приростом ВВП и ВВП на душу населения.

Разрыв растет внутри

Разумеется, данное исследование мало что нам говорит о показателях неравенства внутри каждого из государств . В разных странах ситуация может быть разной. К примеру, в США, согласно опросам, 75% населения зафиксировали снижение доходов, тогда как для более бедных слоев населения такое падение было отмечено в 82% случаев. В плюсе, как и в прошлый кризис, оказываются самые богатые американцы, и это напрямую связано с ситуацией на фондовом рынке . Большинство индексов в последние месяцы стремительно растут, несмотря на глубокий экономический спад, выбраться из которого получится не раньше 2022-го, а скорее ближе к 2023 году. Так как львиную долю ценных бумаг держит небольшое меньшинство граждан США, часто относящихся к 1% или даже 0,1% населения, то и все сливки с роста собрали именно они . Подъем же на биржах вызван сверхмягкой монетарной политикой, призванной облегчить последствия кризиса. Как решать эту проблему, пока не очень ясно .

Что касается Евросоюза, то и здесь экономическое неравенство в большей степени увеличилось внутри отдельных стран, чем между разными государствами. Если первый показатель вырос на 12%, то последний — на 4%. При этом самый сильный рост индекса Джини (показывающего уровень социального расслоения) наблюдался в Испании, а самый низкий — в Германии. Это, кстати, тоже неплохо коррелирует с успешностью борьбы с эпидемией.

Великий уравнитель Фото: Global Look Press/FrankHoermann/SVEN SIMON

В России падение доходов населения в 2020 году оказалось очень тяжелым. По предварительным оценкам, они упали примерно на 4–5% в реальном выражении, что является худшим показателем за шесть лет. В то же время не все слои общества экономический кризис затронул в одинаковой степени . Согласно исследованию Всемирного банка, он меньше затронул наиболее бедные страты. В целом, чем больше домохозяйства полагались на трудовые доходы, тем сильнее по ним ударила рецессия. Но обратной стороной этого процесса стало то, что принятые меры господдержки немного снизили социальное расслоение.

Больше всего выиграли многодетные семьи (благодаря особому упору антикризисных мер именно на эти категории граждан). А именно они входили в число более бедных групп, нежели в среднем по стране. Кроме того, несколько снизился уровень расслоения между разными регионами, что связано с тем, что самый сильный урон предположительно понесли мегаполисы и города-миллионники.

С другой стороны, исследование Высшей школы экономики показало, что в результате кризиса средний класс в России существенно сократился. Слой, чьи доходы составляли в среднем 1,25 медианных показателей на домохозяйство, в течение 2020 года покинули 6%, что в любом случае увеличило неравенство. Как бы то ни было, для окончательного вердикта по проблеме роста неравенства в России стоит дождаться окончания экономических потрясений и полного подведения статистических итогов рецессии прошлого года.

Великий уравнитель Фото: РИА Новости/Александр Кряжев