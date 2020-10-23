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Осторожный реализм: российская экономика постепенно восстанавливается

Эксперты допускают, что по итогам 2021 года ВВП страны вырастет на 3%
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Осторожный реализм: российская экономика постепенно восстанавливается
2020-10-23 17:09:23">
2020-10-23 17:09:23
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Ситуация в российской экономике стабилизируется и ее можно охарактеризовать как «замедление падения». Об этом «Известиям» рассказали эксперты по итогам совещания по экономическим вопросам, которое 23 октября провел президент Владимир Путин. Экономисты пояснили: пока все показатели, включая ВВП, находятся в состоянии спада, однако снижение по итогам третьего квартала оказалось менее интенсивным, чем по результатам второго. Тем не менее, рост экономики мы увидим уже в следующем году — скорее всего, по итогам 2021-го ВВП вырастет на 3%, считают аналитики. Тем временем глава государства сообщил, что в России сохраняется ценовая стабильность, а также постепенно восстанавливается потребительский спрос.

Постепенное восстановление

В условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом Владимир Путин проводит совещания по экономическим вопросам на регулярной основе. COVID-19, который добрался до российских границ в начале этого года, продолжает наносить ущерб крупным предприятиям, а также малому и среднему бизнесу. Только на главных торговых улицах столицы из-за ограничительных мер в результате введения режима самоизоляции полностью прекратили свою деятельность свыше ста магазинов и кафе.

Несмотря на весьма сложную ситуацию, экономика России по некоторым позициям восстанавливается, подчеркнул президент. Так, динамика обрабатывающей промышленности в августе–сентябре находилась вблизи уровней прошлого года, напомнил Владимир Путин в начале мероприятия. По его словам, похожая картина в части грузооборота на железной дороге. При этом по внутренним перевозкам и вовсе отмечается небольшой рост. Вместе с тем, экономика в целом ещё не перешла к устойчивому и долгосрочному подъёму, констатировал глава государства.

И всё же в России сохраняется ценовая стабильность вопреки действию ряда негативных факторов, продолжил президент. По его словам, на середину октября инфляция составила 3,9% в годовом выражении.

Осторожный реализм2
покупатель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

На этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос — я сказал, постепенно восстанавливается, — мы видим, здесь ещё хватает вопросов и проблем, но всё‑таки он восстанавливается. Однако эксперты пока проявляют осторожность — ну и правильно, говорят, что эта тенденция может быть неустойчивой, — заявил Владимир Путин.

Главная задача властей заключается в увеличении доходов россиян, обеспечении роста занятости в российской экономике, считает президент. При этом он признал, что ситуация на рынке труда остаётся достаточно сложной. В частности, в сентябре, безработица в России составила 6,3% и по сравнению с августом ее уровень практически не снизился. Ранее президент ставил задачу правительству к концу 2021-го уменьшить ее до 4,7%.

Разумеется, добиться поставленной задачи будет не просто, учитывая тот факт, что после небольшого летнего затишья коронавирус ударил с новой силой. За последние сутки в РФ было выявлено рекордных 17340 случаев заболевания. Кроме того, было зафиксировано 283 летальных исхода. При этом с начала пандемии в России из-за вируса скончались более 25,5 тыс. человек. По этому показателю страна занимает 13-е место в мире.

Тем не менее, субъекты РФ стараются не вводить жестких карантинных ограничений, отметил Владимир Путин. Пока что в столице и других регионах страны усилился контроль за соблюдением масочного режима. Кроме того, местные власти отправляют часть школьников на дистанционное обучение, а жителей старше 65 лет на самоизоляцию.

Осторожный реализм3
маски
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время, — подытожил Владимир Путин.

Замедление падения

«Известия» попросили экспертов оценить положение экономики России сегодня и перспективы по ее восстановлению. Пока все показатели, включая ВВП, находятся в состоянии спада, но снижение по итогам III квартала оказалось менее интенсивным, чем по результатам II-го, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так, например, реальные доходы населения в июле-сентябре просели на 4,8%, в то время как в апреле-июне рухнули на 8,4%.

В целом я согласен с президентом: ситуация в экономике стабилизируется, ее можно охарактеризовать как «замедление падения», — заявил эксперт.

Согласился он и в том, что основные цели на сегодня — снижение уровня безработицы и рост доходов населения. Однако Георгий Остапкович подчеркнул, что эти показатели полностью зависят от темпов экономического роста.

— Если восстанавливается производство, у предприятий растет прибыль, в результате чего они нанимают дополнительную рабочую силу и увеличивают фонд оплаты труда. Только в этом случае занятость и доходы показывают позитивную динамику, — пояснил экономист.

Осторожный реализм1
производство
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Он добавил, что рост экономики мы увидим уже в следующем году — скорее всего, по итогам 2021-го ВВП увеличится на 3%. Между тем консервативный вариант макропрогноза Минэка предполагает рост ВВП России в следующем году на 2,7%.

Тенденция к восстановлению наблюдалась с июля до начала осени, однако уже в сентябре, с новой вспышкой, начался спад — прежде всего в розничной торговле, сфере услуг, обрабатывающей промышленности, заявил главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров. Рост числа заболевших усилил неясность: люди меньше тратят, больше сберегают, и это мешает экономике набирать обороты. При этом пока мы не видим позитивных тенденций и во всем мире — ухудшение эпидемиологической ситуации помешало восстановительному росту большинства стран. Скорее всего, говорить о увеличении ВВП, росте реальных доходов и занятости в России не придется до весны 2021 года, резюмировал эксперт.

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