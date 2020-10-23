Базовая неопределенность: ЦБ включил вспышку пандемии в макропрогноз

Второй раз подряд Центробанк оставил ключевую ставку без изменений (4,25% годовых) после затяжного периода снижения. Вместе с этим регулятор скорректировал базовый сценарий макропрогноза, улучшив свои ожидания по ВВП в 2020 году . Сейчас ЦБ ожидает, что падение экономики составит 4–5%, а не 4,5–5,5%, как указывалось в июльском сценарии. При этом, как пояснила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос «Известий», на этот раз в базовом прогнозе учтено ухудшение эпидемиологической обстановки . Как коррелируются эти противоречия? Условиями со множеством «неопределенностей», пояснила председатель ЦБ. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что риторику регулятора можно свести к одной простой мысли — Банк России затянул паузу по ставке, чтобы понаблюдать, как реализуются риски и куда вывезет кривая той самой «множественной неопределенности».

Альтернатива есть

Общественность уже привыкла, что с началом коронавирусного кризиса Эльвира Набиуллина к пресс-конференции по текущей ситуации подбирает тематическую брошку. На этот раз ее наряд украшала голубая блестящая змейка . Сетевые остряки традиционно включились в викторину, что хотела сказать глава ЦБ этим символом. Большая часть «аналитиков» сочла, что в пятницу Эльвира Набиуллина намекнула на обсуждаемую «вторую волну» пандемии — новую вспышку совет директоров Центробанка действительно учел при решении по ставке.

Звучали и более нестандартные мнения. Например, что змейка олицетворяет «голубую волну». Именно ею, как предупредили недавно эксперты одного из крупнейших инвестбанков в мире, Goldman Sachs, накроет финансовые рынки США в случае победы демократов . Мировым рынкам тоже мало не покажется. Предполагается, что в случае прихода к власти Джо Байдена Америка существенно увеличит заимствования, дефицит бюджета вырастет, что отразится на стоимости американской валюты, которая к корзине основных устремится на дно.

Базовая неопределенность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Всё это приведет к волатильности на рынках, проще говоря, их будет трясти . Что, кстати, вполне соответствует выбранной Эльвирой Набиуллиной брошке — мощные колебания, волна или состояние неопределенности (по выражению самой главы ЦБ).

Действительно, заявила она на пресс-конференции, при принятии решения о ставке совет директоров учел и результаты выборов в США, которые могут повысить волатильность на рынках. Хотя не факт , добавила Эльвира Набиуллина. В принципе, последнее решение по ставке и комментарии к нему сильно напоминают поездку на телеге по буеракам. В смысле многочисленных, мягко говоря, колебаний.

Так, в релизе Центробанк отметил, что ухудшение эпидемиологической ситуации в сентябре замедлило процесс восстановления, который наметился в экономике. При этом регулятор повышает базовый прогноз по ВВП. Из-за улучшения состояния с экспортом, пояснила глава ЦБ, отвечая на вопрос «Известий» . При этом в обновленном прогнозе регулятор учел ухудшение эпидемиологической ситуации, что не было сделано в июле. Казалось бы, это должно привести к снижению ожиданий по ВВП и необходимости уменьшения ключевой ставки.

Базовая неопределенность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В то же время, как рассказала глава ЦБ, в качестве основного сценария для принятия решений Банк России рассматривает именно базовый сценарий, но в условиях, «когда так много неопределенностей, ситуация может развиваться и по другим сценариям» . А может сработать и совокупность альтернативных сценариев, добавила Эльвира Набиуллина. В общем, будет лучше или хуже, но как-то будет точно.

При этом Центробанк по-прежнему видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки , если не на последнем в этом году заседании совета директоров 18 декабря, так в следующем году. Но всё будет зависеть от восстановления экономики. Кстати, прогноз на следующий год, по словам главы ЦБ, был ухудшен — из-за эффекта базы влияние новой вспышки на ВВП произойдет именно в 2021 году.

Взял паузу — держи

Впрочем, невзирая на все колебания и «неопределенности» комментариев, эксперты восприняли решение Центробанка нейтрально и без эмоций. Как и рынки, которые заранее отыграли ожидания по сохранению ставки . Опрошенные «Известиями» эксперты в унисон заявили, что решение ЦБ было совершенно предсказуемым — регулятор в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации затянул паузу в смягчении денежно-кредитной политики. Как хороший актер — раз взял паузу, то надо ее держать.

Банк России бережет ресурсы ввиду негативных тенденций, связанных с осенней вспышкой пандемии, прокомментировал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах . По его мнению, это, как и изменение прогноза, связано с тем, что Центробанк хочет посмотреть на эффект от запущенных механизмов репо, которые позволяют банкам выкупать большие объемы ОФЗ у Минфина.

Базовая неопределенность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Фактор роста заимствований может локально способствовать росту инфляции, — предположил экономист.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев тоже считает, что Центробанк сохранил ставку, чтобы понаблюдать за итогами выборов в США, а также до прояснения ситуации с последствиями пандемии и перспективами вакцинации .

— Ослабленный рубль, неизменная политика ФРС и ЕЦБ, неопределенности с динамикой рынков на фоне пандемии и предстоящих выборов в США призывают к осторожности. О том, что в октябре на решение ЦБ будут влиять те же факторы, что и в сентябре, на прошлой неделе говорил зампред Банка России Алексей Заботкин, — пояснил он.

Осторожность ЦБ выразилась и в коммуникационной политике, подчеркнула гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

— Хотя ключевые тезисы пресс-релиза в значительной степени повторяют прошлый, в то же время на передний план вышли риски ухудшения ситуации из-за пандемии , вероятность которых в середине сентября была ниже. Отмечается негативное изменение настроений населения и бизнеса, что может повлиять и на спрос, и на предложение, — сказала она.

Как полагает гендиректор НРА, Банк России пока не отказывается от возможности снижения ключевой на следующем заседании , сохранив здесь прежнюю риторику, поскольку видит в текущей ситуации вероятность как инфляционных, так и дезинфляционных рисков. Соответственно, будет действовать в зависимости от их реализации, уточнила Алина Розенцвет.

Базовая неопределенность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В «БКС Мир инвестиций» полагают, что дезинфляционное давление может усилиться из-за пандемии, это повышает вероятность снижения ключевой ставки в базовом сценарии на 0,25 п.п. до конца года . Если ситуация с пандемией будет развиваться по негативному сценарию, то нельзя исключать и более агрессивных шагов по снижению ключевой, уточнили эксперты компании.