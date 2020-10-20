Банки на зиму: ЦБ попросили продлить «коронавирусные» послабления

Новые вызовы из-за вспышки коронавируса требуют продления мер поддержки для граждан и послаблений для финансовых организаций как минимум до середины следующего года. Такие предложения содержатся в письме Национальной финансовой ассоциации (НФА) в Центробанк. Одна часть инициатив касается непосредственной помощи, другая — условий для дистанционного обслуживания и удаленной работы. В частности, НФА просит регулятор оставить пенсионерам возможность не переходить на карту «Мир» до лета 2021 года, если они еще не сделали этого. Кроме того, финансисты предлагают разрешить до середины следующего года гражданам и МСП открывать банковские счета дистанционно, а также использовать просроченные документы и карты. Эксперты считают, что расширение горизонта мер поддержки экономически обосновано, но важно не увлекаться послаблениями, которые могут использовать мошенники.

Равноудаленные

В письме регулятору НФА говорит о новой вспышке заболеваемости COVID-19, а также о введении очередных ограничительных мер (например, о квотах на сотрудников, которых необходимо перевести на удаленную работу). Поэтому достаточно большой блок инициатив связан с возможностью клиентов банков максимально перейти на дистанционное обслуживание. Как полагают в ассоциации, необходимо продлить период действия многих послаблений и мер поддержки, в том числе и тех, срок окончания которых уже был перенесен на конец этого года.

— Финансовым организациям потребуется время, чтобы восстановиться и войти в прежний режим работы. При необходимости регулятор сможет снять послабления раньше, если это позволит эпидемиологическая ситуация, — пояснил «Известиям» выбор сроков для послаблений президент НФА Василий Заблоцкий.

Участники рынка считают, что необходимо до 1 июня 2021 года дать возможность обслуживать клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и т.д.), у которых до 31 августа 2020-го истек паспорт или другие документы, удостоверяющие личность. До этой же даты необходимо разрешить гражданам, а также индивидуальным предпринимателям и юрлицам, относящимся к МСП, дистанционно открывать банковские счета (вклады), уверены в ассоциации.

Очередное продление — по меньшей мере до 1 июня будущего года — предлагают в НФА и для зачисления пенсий не на карты «Мир». Ранее в этом году срок требования перейти на национальный «пластик» уже перенесли на конец 2020-го.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, сегодня большинство выплат (почти 95%), которые по закону должны были перевести на «Мир», уже осуществляется на эти карты.

— Важно отметить, что возможность получать пенсии другими способами сохраняется. Например, наличными или же на счета, к которым не привязаны никакие карты, — подчеркнули в регуляторе.

Еще члены НФА считают необходимым возобновить возможность для граждан совершать операции с использованием платежных карт после истечения срока действия. Это позволит не посещать офисы банков в период работы на удаленке.

Поддержка через послабления

Для максимального перевода своих сотрудников на дистанционный режим участники рынка просят ЦБ продлить до середины следующего года послабления по предоставлению отчетности, проведению инспекционных проверок, в том числе превентивных в рамках поведенческого надзора, которые сложно выполнять с учетом ухода ряда сотрудников на удаленку. Одна из принципиальных инициатив — просьба рассмотреть возможность внести изменения в положение ЦБ, которым устанавливаются обязательные для банков требования к обеспечению защиты информации для противодействия мошенничеству.

Так, в письме НФА предлагается на год передвинуть введение ГОСТов, которые должны были поэтапно вступить в силу с 1 января 2021 года и 1 января 2023 года. Ассоциация также просит регулятор не применять меры воздействия за нарушение требований в области обеспечения информбезопасности, связанных с удаленным доступом сотрудников.

Значительная часть инициатив касается возобновления или пролонгации мер поддержки граждан и МСП, а также послаблений для банков, которые позволяют делать поблажки попавшим в сложное финансовое положение. Например, в письме указывается, что необходимо продлить механизмы «предоставления кредитов без обеспечения, направленных на поддержку кредитования субъектов МСП, а также на поддержку кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, с установлением новых лимитов рефинансирования банковской системы».

Также в письме содержится предложение о продлении до 1 июля 2021-го возможности кредитным организациям производить реструктуризацию задолженности граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией, а также субъектов МСП, в рамках собственных программ. Что потребует передвинуть на тот же период и послабления для банков в плане формирования резервов под эти кредиты.

Без ущерба безопасности

В целом, опрошенные «Известиями» эксперты считают, что сдвиг сроков по послаблениям и поддержке экономически обоснован. По мнению старшего директора Национального рейтингового агентства Юрия Ногина, последствия пандемии будут реализовываться с определенным временным лагом.

— По нашим оценкам, это шесть–восемь месяцев после острой фазы кризиса. Таким образом, рост банковской просроченной задолженности, дальнейшее снижение реальных доходов населения и прочее ухудшение состояния экономики следует ожидать с первого квартала 2021 года, — отметил он.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах также полагает, что динамика новой вспышки и данные по тестированию вакцин свидетельствуют — «трясти» будет как минимум до весны.

— Середина следующего года — это как раз с запасом на устойчивую комбинацию вакцинации, выработки иммунитета и подстройки экономики, — считает он.

По словам завкафедрой экономической теории РЭУ им. Плеханова Ирины Комаровой, предложения участников рынка можно условно разделить на два блока — экономические (поддержка граждан и бизнеса) и технические (отсрочка проверок).

— Если говорить про экономическую составляющую, то с учетом динамики индикаторов, эти меры объективно необходимы, — полагает эксперт.

Что касается технической части, то многие предложения по снижению количества отчетов и проверок тоже выглядят оправданными, уверена она. Однако в этом вопросе не следует впадать в крайности, подчеркнула Ирина Комарова.

— Послабления, которые потенциально могут увеличить число финансовых мошенничеств и злоупотреблений, точно не стоит инициировать, — добавила эксперт, пояснив, что речь идет о продлении возможности использовать документы и карты с истекшим сроком действия.

А замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB (Сингапур) Виталий Трифонов предлагает осторожнее относиться к послаблениям к требованиям инфобезопасности. По его словам, банки годами создавали защищенные периметры и неплохо преуспели в этом, а ошибки в построении распределенной сети сотрудников могут привести к катастрофическим результатам и повторению эпидемии хищений, которую рынок видел несколько лет назад.

— Если не брать в расчет банки первого эшелона, то регуляторные требования — зачастую единственный стимул для соблюдения мер информационной безопасности. Уязвимые VPN-серверы, открытые RDP порты, отсутствие многофакторной аутентификации и личные устройства сотрудников могут стать той дверью для киберпреступников, которую закрыли несколько лет назад, — пояснил эксперт.

Но, как утверждает Василий Заблоцкий, мера не нова, речь идет о продлении уже применявшихся послаблений.

— Следует понимать, что существующее регулирование вопросов информационной безопасности, в части случаев, не предусматривает удаленный режим работы. Проверки оказывают большую нагрузку на участников в условиях дистанционной работы, — подчеркнул он.

Глава НФА объяснил, что это осложняет процессы, вынуждает выводить дополнительных сотрудников в офис.

Пресс-служба ЦБ не ответила на вопрос «Известий» о том, какие из предложенных ассоциацией мер могут быть учтены регулятором.