Мало бизнесу: предпринимателям не хватило антикризисных мер

Малый бизнес раскритиковал антикризисную политику властей и меры поддержки на пике пандемии — именно этим темам была посвящена половина всех негативных постов предпринимателей в соцсетях во II и III кварталах, говорится в исследовании Модульбанка («Известия» с ним ознакомились). Сложности действительно были, но нельзя отрицать, что снижение страховых взносов, субсидии и кредиты помогли выжить многим предпринимателям, заявили представители бизнес-объединений. К тому же в III квартале настроения уже значительно улучшились, и по итогам июля–сентября почти каждый третий пост был посвящен успехам и достижениям в бизнесе.

Нокдаун для бизнеса

В конце марта президент Владимир Путин заявил, что малые компании находятся в самом сложном положении из-за пандемии коронавируса и турбулентности на нефтяных рынках. Именно поэтому большинство антикризисных мер власти направили на этот сектор экономики. Для малого бизнеса в пострадавших отраслях власти ввели полугодовую отсрочку по налогам кроме НДС, мораторий на банкротство по инициативе кредиторов, прямые субсидии, льготные программы кредитования и многие другие экстренные меры.

Однако, как показало исследование Модульбанка, предпринимателям этого мало. Так, во II и III кварталах около 50% негативных постов бизнесменов в социальных сетях было связано с действиями властей во время пандемии и недостаточной господдержкой. Например, в апреле–июне они жаловались, что чиновники массовыми закрытиями из-за коронавируса «отправили в нокдаун весь легальный бизнес».

«Гостиницы в стране не работают, но работают: из-под полы функционирует огромное количество отелей, особенно там, где море, а частный сектор селит за наличные кого угодно — налоги мимо, вся выручка «черная». То же самое с ресторанами: их как бы нет, но они есть — подпольные. Десятки в каждом городе, а в Москве и Питере сотни», — цитирует банк одну из публикаций предпринимателей в социальной сети.

Коснулись жалобы и правил предоставления господдержки малым фирмам. Одним из условий для этого стало присутствие компании в Едином реестре МСП. Чтобы все желающие успели в нем зарегистрироваться, власти даже продлили срок сдачи отчетности в налоговую до 1 июня.

«Хуже всех помогли тем, кто платил налоги и играл по правилам с государством. Не в реестре МСП? Мимо! Много людей было оформлено? Значит, даже кредит тебе не положен. Закрыл ресторан, магазин, расторгнул договор и уволил людей — субсидию в размере МРОТ не получишь. А те, кто по наивности бизнес не дробил, еще и НДС должны государству заплатить, а то треснет бюджет», — возмутились в соцсетях бизнесмены.

Вместе с тем предприниматели сетовали на избыточность требований к работе после карантина, падение спроса, нехватку средств и неопределенность, вызванную пандемией. Некоторые из них высказывали опасения второй волной коронавируса.

Повод для оптимизма

Впрочем, даже во II квартале было много позитивных сообщений — о том, что непростая ситуация заставляет думать, развиваться, искать новые бизнес-модели, заявили в Модульбанке. А в III квартале настроения уже значительно улучшились: появилось больше публикаций о любви к своему делу, о росте, изменениях и новых идеях.

— После выхода из коронавирусных каникул бизнес-сообщество разделилось на две части: на тех, кто приуныл на фоне происходящего и начал процедуру закрытия компании, и тех, кто начал активно копать, искать возможности. Это два совершенно разных по действиям типа предпринимателей, — цитирует банк публикации бизнесменов в соцсетях.

В результате по итогам июля–сентября почти каждый третий пост (28%) был посвящен успехам и достижениям в бизнесе.

Исследование проводилось на основе анализа более 2 тыс. публикаций и дает общую картину открытого информационного поля, которое создают бизнесмены в социальных сетях, отметили в банке.

Снижение страховых взносов с 30% до 15%, прямые выплаты бизнесу и кредиты на поддержку занятости с возможностью полного возврата средств — беспрецедентные меры, которые помогли выжить многим предпринимателям, что дорогого стоит, заявил первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Однако было изначально понятно, что они помогут не всем, так как поддержку предоставляли не исходя из снижения выручки, как предпочел бы бизнес, а по кодам ОКВЭД. Кроме того, меры принимались с небольшой задержкой, констатировал он.

На второй волне

Малый бизнес быстрее восстановится после кризиса, чем крупные компании, оптимистичен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

— Косвенным признаком этого выступает динамика рынка труда. Во многих регионах в начале осени был зафиксирован кратный рост вакансий в секторе МСП. Виден спрос на сотрудников в строительном и автомобильном бизнесе, в продажах, — сообщил эксперт.

Впрочем, данные по выручке малых компаний пока не дают повода для оптимизма. По информации IT-компании «Эвотор», хотя в сентябре оборот небольших фирм превысил показатели прошлого года на 9%, многие сегменты так и не восстановили выручку, заявил гендиректор организации и член генсовета «Деловой России» Андрей Романенко. А в октябре их потери стали еще более существенными.

— Например, магазины обуви в первой половине октября недополучили четверть прошлогодней выручки, а магазины одежды — 12%. Турагентства в первой декаде октября заработали на 39% меньше, чем год назад, а отели — на 21%, — заявил он.

Кроме того, не менее 10% торговых точек свернули бизнес из-за пандемии, констатировал Андрей Романенко. И по итогам года цифра может значительно вырасти, ведь закончатся кредитные и налоговые каникулы, мораторий на банкротство.

На фоне надвигающейся второй волны антикризисных мер, которые еще действуют сегодня, недостаточно для помощи малому бизнесу, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

— Целесообразно было бы распространить все меры государственной поддержки МСП на следующий год, который тоже не обещает быть легким. А в качестве критериев отбора потенциальных получателей помощи от государства можно выделить потерю 40% и более выручки, — предложил эксперт.

Правительство системно реализует меры поддержки бизнеса, адаптируя их под потребности предпринимателей, сообщили в Минэке. По льготным программам кредитования бизнес взял займов на сумму около 1,5 трлн рублей, а кредитами на поддержку занятости было поддержано более 6 млн рабочих мест.