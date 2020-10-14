Заем за заем: льготное рефинансирование для МСП оказалось непопулярным

Льготное рефинансирование кредитов для малого и среднего бизнеса по «Программе 8,5» не стало востребованным у предпринимателей : с января по сентябрь 2020 года объем таких сделок составил лишь 44 млрд рублей — то есть меньше 1% от кредитного портфеля МСП. Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития . При этом спрос на обычные займы в рамках программы тоже сокращается : в III квартале было подписано на треть меньше кредитных договоров, чем в предыдущем. Такая тенденция связана с общим спадом экономики, избыточностью требований к заемщикам и запуском антикризисных программ кредитования, сообщили в банках.

Сбавить обороты

Рефинансировать кредиты, взятые по рыночным ставкам, под 8,5%, малому бизнесу разрешили в январе 2020 года. Сначала программа распространялась только на займы, направленные на инвестиционные цели, и ставила условие, что объем реструктурированных обязательств не должен превышать 20% всех кредитов. Однако во время пандемии было принято решение сделать перекредитование более доступным: ограничение по доле убрали, а также дали возможность брать дополнительные займы на оборотные цели.

Впрочем, эти меры не сделали рефинансирование по льготной ставке популярным. Как сообщили «Известиям» в Минэкономразвития, по состоянию на 22 сентября общая сумма заключенных соглашений на рефинансирование составила 44 млрд рублей. Это меньше 1% от кредитного портфеля субъектов МСП, который в сентябре превысил 5,2 трлн рублей, по данным ЦБ.

Сбавила обороты и сама программа кредитования под 8,5%. Если во II квартале 2020 года было заключено более 8,7 тыс. договоров на 540,7 млрд рублей, то в III квартале по ней подписали 4,4 тыс. соглашений на 372 млрд — то есть на треть меньше.

Заем за заем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом наиболее востребованными льготные кредиты оказались среди строителей — на них приходится 46% выдачи в 2020 году, 22% займов ушли в обрабатывающие производства, 8% — на научную и техническую деятельность, а 5% — на сельское хозяйство, рассказали в Минэке . Чаще всего займы берут на инвестиционные цели (67%), треть кредитов приходится на оборотные нужды, остальное занимает рефинансирование.

Справка «Известий» Минэкономразвития запустило программу льготного кредитования под 8,5% в начале 2019-го в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы». По ее условиям малый и средний бизнес может взять субсидированный заем в 99 банках — участниках программы. Деньги выдают на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств. Программа охватывает в том числе сельское хозяйство, обрабатывающее производство, внутренний туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, розничную и оптовую торговлю, а также бытовые услуги. Как ранее писали «Известия», с 2021 года ставка по ней будет снижена до 7%.

Избыточные требования

«Известия» попросили банки — участники «Программы 8,5» объяснить непопулярность рефинансирования и льготных кредитов.

Руководитель блока МСБ банка «Зенит» Дмитрий Дьяков предположил, что низкий спрос на перекредитование обусловлен дополнительными требованиями как к заемщикам, так и к кредитным договорам . Например, чтобы воспользоваться рефинансированием, предприниматель должен работать только в приоритетных отраслях, указанных в программе, а срок нового кредитного договора не должен превышать срок рефинансируемого займа. Кроме того, запрещено перекредитовывать обязательства, ранее взятые по самой «Программе 8,5».

— Для увеличения объема кредитования с опцией рефинансирования необходимо пересмотреть эти ограничения, — заявил Дмитрий Дьяков.

Заем за заем 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Снижение спроса на льготные кредиты по итогам III квартала связано с пандемией и, как следствие, общим спадом экономики в 2020 году, уверен зампред правления банка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов . В Совкомбанке подтвердили, что востребованность таких продуктов сокращается: в III квартале банк выдал на 60% меньше займов, чем во II квартале, рассказал старший вице-президент организации Владислав Монов. Он пояснил, что это связано с переключением клиентов на другие программы поддержки МСП.

Впрочем, в системообразующих кредитных организациях ситуация оказалось противоположной. В «Сбере» заявили, что в июле–сентябре объем заключенных договоров по «Программе 8,5» составил 178 млрд рублей, что на 74% больше, чем во II квартале 2020-го.

— Мы считаем, что такая динамика объясняется оживлением экономики благодаря мерам поддержки со стороны правительства, — сообщили в «Сбере».

Созвучно высказались и в ВТБ, там отмечают высокий спрос на субсидированные займы — в III квартале банк выдал на 30% больше кредитов, чем в предыдущем, и почти в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ниже ожиданий

Низкая популярность непосредственно рефинансирования в рамках льготной программы может быть связана с тем, что во время пандемии было запущено несколько дополнительных кредитных опций для предпринимателей, отметил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Одной из них стали займы на поддержку занятости, проценты по которым будут списаны государством при условии сохранения сотрудников. Вероятно, многим было выгоднее воспользоваться этой программой, чем рефинансировать старые обязательства, предположил эксперт.

Заем за заем 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме того, нельзя забывать и о тяжелом финансовом состоянии организаций МСП в отдельных отраслях , добавил Евгений Миронюк. Банк, принимая решение о рефинансировании, использует систему скоринга, которая чаще всего блокирует возможность получения кредита при ухудшении финансовых показателей. Согласно последней статистике ЦБ, темп прироста задолженности по рублевым кредитам, предоставленным субъектам МСП, составил 13,3% в июле (год к году), а по кредитам в валюте — 30,8%. Таким образом, сегмент малого бизнеса становится менее кредитоспособным, констатировал он.