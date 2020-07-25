Дайте три: в карантин подскочил спрос на льготные кредиты под 8,5%

Коронавирус и многочисленные антикризисные опции для предпринимателей не снизили спрос малого бизнеса на льготные займы по «‎Программе 8,5» от Минэкономразвития. Наоборот — объемы выдачи во II квартале выросли втрое, сообщили «Известиям» в МЭР. Кредитные организации связали бум популярности субсидированных займов с расширением перечня отраслей, которые могут на них претендовать , а также с увеличением размера компенсации для самих банков. Основная часть таких кредитов идет на аренду, коммунальные платежи и зарплаты сотрудников, что существенно упрощает бизнесу прохождение кризиса, заявили эксперты.

Карантинное прибавление

По состоянию на 22 июля в рамках «Программы 8,5» заключено более 8,7 тыс. кредитных договоров на 540,7 млрд рублей, заявили «Известиям» в Минэкономразвития. Из них уже выдано почти 460 млрд.

— По сравнению со II кварталом 2019 года количество кредитных договоров по программе и их сумма выросли почти в три раза, — подчеркнули в министерстве.

«‎Известия» спросили крупнейшие банки — участники программы льготного кредитования ‎под 8,5% о том, пользуется ли она популярностью во время эпидемии коронавируса. В пресс-службе Сбербанка рассказали, что с апреля по июль 2020 года заключили по госпрограмме 695 договоров на сумму 103 млрд рублей, а выдали кредитов на 93 млрд. Это немногим меньше, чем за 11 месяцев 2019 года: тогда в рамках льготного кредитования малый и средний бизнес взял в госбанке 110 млрд рублей , сообщал ранее «Сбер».

Дайте два Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Программа Минэкономразвития сохранила высокую востребованность, подтвердил старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко. Объем выданных ВТБ средств во II квартале этого года вырос на 89% по сравнению с 2019-м и составил 39,9 млрд рублей по 557 кредитным соглашениям, подчеркнул он.

В Совкомбанке объем выдачи вырос в два раза и достиг 4,8 млрд рублей, заявил старший вице-президент организации Владислав Монов. По его словам, позитивная динамика обусловлена несколькими факторами. Во-первых, ростом доходности по программе для самих банков: в начале 2019 года государственная субсидия для кредитных организаций составляла 2,5% годовых, однако позднее для микро- и малого бизнеса она была увеличена до 3,5%, а для среднего — до 3% годовых. Во-вторых, спрос на льготные кредиты пошел вверх вместе с расширением перечня отраслей, которым они доступны — в частности, недавно программу распространили на девелопмент и арендный бизнес.

Кроме того, популярности льготных займов способствовала возможность рефинансировать уже имеющиеся обязательства, увеличение максимальной суммы кредита в рамках инвестпроектов с 1 млрд до 2 млрд рублей и смягчение требований к заемщикам , резюмировал Владислав Монов.

Альфа-банк тоже нарастил объем выдачи по программе во II квартале — вдвое , рассказала директор департамента развития кредитования среднего бизнеса организации Елена Потемкина. С апреля по июнь 2020-го в рамках программы банк заключил 25 новых договоров и выдал кредитных средств на сумму 3,8 млрд рублей, в то время как в аналогичный период прошлого года бизнес занял только 1,6 млрд рублей, отметила она.

В банке «Санкт-Петербург» сообщили, что объем выдачи по итогам квартала составил 2,2 млрд рублей, а в прошлом году в это время организация еще не присоединилась к программе.

Дайте два Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Справка «Известий» Минэкономразвития запустило программу льготного финансирования под 8,5% в начале 2019-го в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», который рассчитан до 2024 года. По ее условиям малый и средний бизнес может взять субсидированный кредит в 99 банках — участниках программы. Займы выдают на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств. Средняя сумма кредита в рамках программы в 2019 году составила 38 млн рублей, а средний срок — 25 месяцев, сообщали ранее в Минэкономразвития. Программа охватывает в том числе сельское хозяйство, обрабатывающее производство, внутренний туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, розничную и оптовую торговлю, а также бытовые услуги. В период коронавируса правительство запустило несколько новых программ финансовой помощи малому бизнесу. Однако в отличие от «Программы 8,5» они были ориентированы только на пострадавшие от пандемии отрасли. Так, например, потерпевшие убытки предприятия смогли претендовать на льготные кредиты под 0% и 2% на выплаты персоналу. Объем таких займов рассчитывался исходя из МРОТа на каждого сотрудника в штате компании. Кроме того, были объявлены безвозмездные субсидии: в апреле и мае правительство пообещало выплатить субъектам МСП по 12130 рублей на каждого работника. Среди других мер поддержки пострадавших отраслей — кредитные каникулы, компенсация затрат на профилактику коронавируса, отсрочка по аренде госнедвижимости, льготные кредиты для агроэкспортеров. При этом представители бизнеса неоднократно жаловались, что из-за выделения пострадавших отраслей господдержка не доходит до многих нуждающихся. Они предлагали распространить льготы на все компании, у которых выручка упала более чем на 50%. Идеи по корректировке Кредитные организации-участницы выдвинули несколько предложений по улучшению «Программы 8,5». Так, в Сбербанке посетовали, что она не дает возможность кредитовать самозанятых, число которых, по последним данным Минэкономразвития, составило 850 тыс. человек. Кроме того, в Сбере выступили за дополнительное расширение перечня отраслей, на которые распространяется программа. Дайте два Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Владислав Монов выступил за кредитование оптовой торговли на пополнение оборотных средств: сейчас компании в этом секторе могут получить финансирование только на инвестиционные цели. А Елена Потемкина признала допустимым снижение процентов по программе с учетом сокращения ключевой ставки Банка России (24 июля регулятор уменьшил ее на 0,25 п.п., до 4,25%). Впрочем, условием для этого должно стать сохранение размера субсидирования для банков, пояснила она.

В Минэкономразвития на момент публикации не ответили на запрос «‎Известий» о том, планируется ли менять условия программы льготного кредитования.

Ключ к популярности

Несмотря на падение ключевой ставки, стандартный процент по кредитам для МСП всё еще находится в среднем в диапазоне 8,5–11% годовых, отметил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. В кризис наиболее востребованными выступают займы на короткий срок, а они всегда самые дорогие — выше 10%. Взять заем под 8,5% без госсубсидии можно только в рамках длинного инвестиционного кредита со сроком погашения от 3 лет, констатировал Валерий Емельянов.

У льготных займов для МСП всё наоборот: ставка 8,5% действует на срок до 3 лет, а общие требования заточены под то, чтобы бизнесу было удобно закрывать краткосрочные кассовые разрывы, пояснил популярность программы эксперт. Он добавил, что такие условия позволят предприятиям сэкономить на экстренных кредитах для пополнения оборотных средств.

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— В отсутствие выручки всё равно приходится оплачивать аренду, коммунальные платежи и зарплату сотрудникам — на эти цели и пойдет большая часть льготных займов. Разница в ставках в размере 2,5% (между льготной и рыночной) для суммы в 500 млн рублей на срок до года равна экономии 6,5 млн рублей. В условиях кризиса эти деньги будут не лишними даже для компаний среднего размера. Например, ими можно закрыть выплату зарплат на ближайшие полгода для отдела из 10 человек, — резюмировал Валерий Емельянов.

Кредиты по льготной ставке дают возможность получить средства под достаточно низкий процент и реструктурировать более дорогие кредиты на выгодных условиях, уверен управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. Поэтому они существенно облегчают прохождение предприятиями МСП острой фазы кризиса, резюмировал он.