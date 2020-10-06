Сокрушительный локдаун: бизнес готовится к новым ограничениям

До 50% предприятий малого и среднего бизнеса в России могут обанкротиться. Это произойдет в случае ужесточения ограничений в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране и возвращения пропускного режима в Москве и регионах. Такой стресс-сценарий «Известиям» предоставили в бизнес-объединениях . Хуже всего себя будут чувствовать фитнес-клубы — не пережить вторую волну могут 70% из них. Крупные гостиницы надеются на помощь государства, а вот продуктовый ритейл при любом развитии событий продолжит работу, хотя без потерь магазины тоже не останутся, считают эксперты.

Новые ограничения

Москва традиционно лидирует по количеству заразившихся коронавирусом. По данным на 5 октября, из 10 888 заболевших 3537 приходится на столицу. По информации «Индекса самоизоляции» от «Яндекса», в городах-миллионниках и Москве этот показатель держится примерно на уровне 2–2,5 балла — это значит, что на улицах по-прежнему много людей.

В связи с этим столичные власти рассматривают несколько вариантов ужесточения мер: самый строгий, по данным СМИ, предполагает возвращение к пропускному режиму . Он действовал в городе с 15 апреля по 9 июня 2020 года. Сейчас уже есть требование о переводе 30% офисных сотрудников на удаленку. За нарушение предписаний властей должностные лица и предприниматели заплатят до 50 тыс. рублей, юрлица — до 300 тыс. рублей. Если нарушения повторятся, сумма штрафа может увеличиться в разы.

Также Сергей Собянин рекомендовал с 5 октября перевести на такой режим работы до 50% сотрудников. Людям старше 65 лет советуют самоизолироваться, кроме того, школьников и студентов могут перевести на дистанционное обучение.

Сорушительный локдаун Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Московский сценарий может быть использован губернаторами в качестве ориентира , но конкретные меры на местах будут определяться в первую очередь исходя из таких факторов, как плотность населения и экономическая ситуация, отметил управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов.

— В случае ввода жестких ограничительных мер, таких как пропускная система, до 50% всех компаний малого и среднего бизнеса в России может обанкротиться, — спрогнозировал Алексей Петропольский, председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» , совладелец сети кофеен Take & Wake и отеля «Чемодановъ».

До октября в стране действовал мораторий на банкротство, поэтому сложно оценить, сколько предприятий уже закрылись окончательно. Те, кто пережил первую волну благодаря подушке безопасности, вторую могут не осилить, добавил он.

Если же ограничения останутся примерно такими же, как сейчас, и пропуска для всех граждан не будут вводить, а предприятия торговли, общепита и других отраслей не закроют, как весной, то последствия окажутся менее катастрофичными , считает Алексей Петропольский. Как ранее писали «Известия», бизнес потеряет до 50% выручки.

Самые уязвимые

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) Ольга Киселева рассказала «Известиям», что ей пока неизвестно, будут ли закрывать клубы. Но если это всё же произойдет, индустрия не сможет выкарабкаться . В первую волну закрылись 20% клубов по России. Во вторую уйдут уже 60–70% от их изначального количества. Индустрия не сможет выжить на онлайн-занятиях — в конце пандемии количество посетителей упало едва ли не до нуля.

В незавидном положении находятся и салоны красоты . Уже растут цены на закупку материалов — например, после ухода трети офисных сотрудников на удаленку в среднем на 20% подорожали средства дезинфекции и защиты, рассказала директор студии маникюра Uninails Ольга Романовская. Если введут более жесткие меры, бизнес, не имеющий запаса прочности, вынужден будет закрыться, прогнозирует она.

Сорушительный локдаун Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Впрочем, по мнению председателя комитета по бытовому обслуживанию московского отделения «Опоры России» Дмитрия Несветова, поскольку людям в любом случае рано или поздно понадобится воспользоваться услугами салонов красоты, этот вид бизнеса находится не в наихудшем положении .

— Сложнее всего придется развлекательным и досуговым заведениям, а также кафе и ресторанам . Онлайн обычно заказывают или блюда высокой авторской кухни, или фастфуд. Остальной общепит, как правило, посещают ради развлечения, — полагает он.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сказал «Известиям», что после снятия карантина летом 40% предпринимателей в этой сфере лишились своего бизнеса. При этом постепенно к работе вернулось 85% заведений, они сменили собственника или инвестора.

Когда компании перевели треть сотрудников на удаленную работу, выручка рестораторов сократилась на 20%. В дальнейшем негативная динамика лишь продолжилась, добавил он. При этом глава организации затруднился сказать, как прибыль заведений просядет по итогам года.

Возможно, стерпится

В апреле, когда спрос максимально провалился, оборот розничной торговли сократился на 23,4% в целом по отрасли, а непродуктовой — до 36,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, напомнили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

— Восстанавливаться отрасль будет достаточно долго, а повторное введение ограничений негативно скажется на ее состоянии, — подчеркнули там.

Но при любом развитии событий сегмент продуктового ритейла будет работать, чтобы обеспечить граждан продуктами питания, добавили в АКОРТ.

Сорушительный локдаун Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По мнению представителя ассоциации РАТЭК (объединяет производителей и продавцов бытовой техники, электроники) Антона Гуськова, при переводе офисных сотрудников на удаленку потери бизнеса могут быть минимальны: компании функционируют подобным образом еще со времен снятия карантина летом.

При этом у потребителей пока есть средства, которые они могут потратить на необходимые товары. Как он подчеркнул, в прошедшие выходные граждане начали скупать офисную и коммуникационную технику. Продажи компаний в этой категории выросли на 10–15%, добавил Антон Гуськов.

— Введение карантина на месяц и более может обернуться закрытием заводов-производителей. Хотя продавцы пострадают в меньшей степени: компании могут получать выручку с помощью онлайн-продаж , если будет позволено работать их складским и транспортным подразделениям, — высказал мнение он.

Не ждут резкого увеличения банкротств и на гостиничном рынке России . По прогнозу партнера департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марины Усенко, если ограничения не будут ужесточаться, отели смогут конкурировать между собой, снижая цены. По итогам года стоимость проживания в гостиницах крупных городов снизится на 10%, полагает она.

В случае жестких ограничений, гостиницам, вероятнее всего, будет оказана помощь со стороны государства — как системообразующей отрасли, считает Марина Усенко.

Сорушительный локдаун Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков