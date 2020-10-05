Где деньги были: 70 тыс. медиков отстояли ковидные выплаты в прокуратуре

За весь период эпидемии почти 70 тыс. медиков пришлось через Генпрокуратуру добиваться выплаты надбавок за работу в условиях распространения COVID-19, сообщили «Известиям» в ведомстве. В итоге врачам выплатили 1 млрд 731 млн рублей — только в августе–сентябре были восстановлены права 9751 сотрудника медучреждений. Однако на этом вопрос не закрыт: медики из разных городов России продолжают жаловаться на отсутствие компенсаций и устраивают пикеты. По мнению экспертов, причина ситуации — в неточных формулировках постановлений о ковидных выплатах. Разъяснительные письма Минздрава на эту тему внесли еще большую путаницу, считают в профильном профсоюзе. Экономя на выплатах, регионы чаще всего оставляют за бортом сотрудников «скорой» и поликлиник и врачей, которые работают с группами риска.

По праву медика

За весь период пандемии в субъектах России медработникам после вмешательства прокуроров был перечислен 1 млрд 731 млн рублей выплат стимулирующего характера за работу в условиях распространения COVID-19, рассказали «Известиям» в Генпрокуратуре России. Эти деньги получили 69,7 тыс. человек. Только в августе–сентябре были восстановлены права 9751 сотрудника медучреждений — им было выплачено почти 8 млн рублей.

Среди муниципалитетов, которые эпидемии расплатились с врачами лишь при содействии прокуроров, — Великий Новгород (339 сотрудникам ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» начислили 7,9 млн рублей), Великие Луки в Псковской области (выплачено 630 тыс. рублей сотрудникам ГБУЗ «Великолукская детская городская больница») и Красноярск (774 сотрудника Краевой клинической больницы получили 27,8 млн рублей).

Кроме того, из ответа Генпрокуратуры «Известиям» следует, что в Амурской области 109 сотрудникам городской поликлиники № 4, Белогорской больницы и Зейской больницы удалось добиться выплат надбавок на общую сумму 6,5 млн рублей, а 225 медработников в Саратовской городской клинической больнице № 5 получили 7,4 млн рублей.

Прокуроры в Карелии и Чувашии вернули врачам Моргаушеской ЦРБ (Карелия) и межрайонной больницы № 1 (Чувашия) НДФЛ, незаконно удержанный с выплат стимулирующего характера.

В Пермском крае региональное правительство дополнительно выделило 195 млн рублей на надбавки медработникам по выплатам, которые ранее не производились.

В Минздраве не ответили на запрос "Известий".

Амурский «вальс»

В прокуратуре Амурской области «Известиям» рассказали, что на 11 сентября во временную приемную ведомства «по вопросам соблюдения законодательства при осуществлении мероприятий, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции» поступило 205 обращений. Существенную долю жалоб занимают сообщения медиков об отказах в выплатах премий.

Среди нарушений также есть факты снижения зарплат из-за перепрофилирования работы учреждений здравоохранения, уменьшения нагрузки на врачей, работа которых непосредственно не связана с коронавирусной инфекцией, и, как следствие, снижения размера стимулирующих выплат. В связи с этим в июне прокурор области направил губернатору региона информацию с предложением принятия дополнительных мер для поддержки медработников.

Всего по результатам проверок органами прокуратуры области были установлены факты невыплаты или неполной выплаты стимулирующих надбавок, предусмотренных постановлениями правительства РФ № 415 и № 484, 358 работникам. Их общая сумма — 14 млн 693 тыс. рублей.

Для устранения нарушений территориальные прокуроры вынесли руководителям медорганизаций 28 представлений (22 из них рассмотрены и удовлетворены, еще шесть — на рассмотрении), один протест (удовлетворен), а также три постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 5.27 КоАП РФ (по ним назначены наказания в виде административных штрафов на сумму 57 тыс. рублей).

«Заплатите за COVID!»

26 сентября межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие» объявил акцию «Заплатите за COVID!».

Как рассказал «Известиям» глава профсоюза Андрей Коновал, врачи из 30 городов подали заявки на участие в согласованных пикетах. Медики уже вышли на согласованные пикеты во Владимире, Глазове (Удмуртия), Магнитогорске. 4 октября пикет прошел в Сочи и Можге. 5 октября сбор врачей согласован в Ижевске. Врачи выходят на одиночные пикеты в Санкт-Петербурге, Московской области, Новосибирске, Астрахани и многих других городах.

— 5 октября мы направляем нашу резолюцию президенту, в Минздрав, правительство, Генпрокуратуру, — рассказал «Известиям» Андрей Коновал.

Напомним, что вопросы надбавок врачам и медицинским работникам регулируются постановлениями правительства № 415 и № 484. В первом документе прописаны выплаты, положенные медикам за оказание помощи гражданам с диагностированной коронавирусной инфекцией, а также лицам из группы риска. Постановление № 484 устанавливает выплаты медработникам за работу в больницах, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом.

В профсоюзе «Действие» считают необходимым четко определить категорию пациентов из «групп риска заражения коронавирусной инфекцией», включив в нее как минимум случаи подозрения на COVID-19. Их во многих больницах при распределении надбавок предпочитают игнорировать, говорится в резолюции профсоюза.

Путаницу в вопрос ковидных выплат внесли и майские письма Минздрава в регионы, считают в «Действии». Они вообще исключили фактор работы с пациентами из «групп риска заражения коронавирусной инфекцией» как основание для выплаты медику. Между тем подавляющая часть сотрудников скорой помощи, первичного (амбулаторного) звена, обычных («нековидных») стационаров в своей ежедневной работе оказывают помощь группам риска.

Проблема есть еще с тем, что по 484-му постановлению надбавки должны получить только сотрудники перепрофилированных под COVID-19 подразделений. При этом многие региональные власти не включают свои медучреждения в список перепрофилированных.

— Например, в Можге скорая помощь не считается перепрофилированной. Соответственно, врачам по 484-му постановлению не платят вообще, а по 415-му постановлению платят только за лабораторно подтвержденный ковид. При этом в Москве, например, не выделяют отдельный статус бригады — все врачи скорой помощи считаются спецбригадами, — рассказал Андрей Коновал.

Владимирский аврал

Санкционированный пикет во Владимире пока не имел своего результата. Один из сотрудников среди медперсонала стационара неврологического профиля ГБУЗ ВО «Городская больница № 4» пожаловался «Известиям» на то, что в августе и сентябре им прекратили платить надбавки по постановлению № 415. При этом с апреля по июль выплаты врачи получали.

— Теперь, по мнению нашего руководства, наши пациенты больше не находятся в группе риска. На самом деле мы не знаем, есть ли у наших пациентов коронавирус, так как у них не берут анализы. Все медики имеют большой риск заражения, так как рядом располагается обсервация для больных с подозрением на ОРВИ, пневмонию или COVID-19 (между отделениями общие коридор, туалет, санитарная комната), — рассказал источник в больнице.

При этом сотрудники приемного покоя, врачи и старшие сестры получают выплаты по 415-му постановлению — за риск заражения.

— Помимо этого руководство нашей больницы и начальство нашего неврологического корпуса платят деньги только тем сменам, в которые лежал больной с подтвержденным COVID-19. Складывается такая ситуация, что мы приходим принимать смену, а предыдущая, которая контактировала непосредственно с такими пациентами, тесно контактирует с нами, — добавил источник.

По его словам, после пикета началось давление руководства больницы на персонал — людей, утверждает собеседник редакции, вынуждают подать заявление на увольнение.