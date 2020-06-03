Коронное расширение: медицинские психологи получат ковидные доплаты

Медицинские психологи, как и врачи, смогут получать компенсации за работу с больными коронавирусом. Изначально этих специалистов не учли в двух правительственных постановлениях о выплатах медикам, однако в конце мая — после обращения профильной ассоциации — кабмин внес в документы необходимые поправки . Сегодня медицинские психологи помогают инфицированным пациентам и врачам, и «доплата за вредность» для них абсолютно справедлива, считают эксперты.

Риск как у врачей

Согласно поправкам в постановления правительства, теперь в перечень сотрудников, имеющих право на выплаты, включены медицинские работники с высшим немедицинским образованием. К последней категории относятся клинические психологи, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Минздрава .

Теперь медицинские психологи смогут рассчитывать на два вида дополнительных выплат: фиксированные и связанные со средними зарплатами в регионе. О первых в начале апреля объявлял президент: они изначально были положены только врачам ковид-стационаров (80 тыс. рублей), среднему и младшему персоналу таких больниц (50 тыс. и 25 тыс. соответственно), врачам скорой (50 тыс.), а также среднему, младшему медперсоналу и водителям (по 25 тыс.). Какая сумма будет определена для медицинских психологов, будут решать главврачи — эти специалисты отнесены к категории «иных» и размер выплат для них не указан, следует из поправок

Другой вид доплаты для работающих в подразделениях первичного звена (поликлиники) составит 80% «от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте» за девять месяцев 2019 года (по данным Росстата), для тех, кто трудится в стационаре — 100%.

Все выплаты положены специалистам с 1 апреля.

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Таким образом, размер компенсации для каждого медицинского психолога будет зависеть от региона. Например, в Московской области среднемесячный доход от трудовой деятельности за девять месяцев 2019 года составляет 47 106 рублей. Специалисты, работающие в больницах, получают доплату в размере этой суммы, те, кто трудится в поликлиниках, — 37 685 рублей.

Изначально внимание на проблему обратила Ассоциация медицинских (клинических) психологов, в середине мая направившая обращение в правительство. В нем указывалось, что сейчас медицинские психологи работают во всех отделениях и со всеми пациентами, в том числе инфицированными COVID-19, без каких-либо компенсаций. Кроме того, эти специалисты включены в составы мультидисциплинарных реабилитационных бригад.

Однако главврачи отказывали в доплатах психологам, поскольку они не были учтены в правительственном постановлении. Более того, иногда на местах психологов вообще не рассматривают как медицинских работников, а относят к категории прочего персонала — наравне с уборщиками помещений, было отмечено в письме в правительство.

При этом вклад медицинского психолога в лечение больных весьма существенный, считают в ассоциации. В условиях пандемии нагрузка на учреждения здравоохранения растет в геометрической прогрессии, и часть ее ложится и на этих специалистов, указано в письме. Они оказывают помощь не только пациентам, но и врачам и другим сотрудникам системы здравоохранения. Общаясь с таким количеством людей, медицинские психологи несут те же риски, что и врачи, полагают в ассоциации.

о3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Компенсационные выплаты должны быть как минимум равны тем, что получают врачи (80 тыс. рублей), пояснил «Известиям» исполнительный директор Ассоциации медицинских (клинических) психологов Виталий Тарасов.

— Риск заражения очень высокий, среди членов ассоциации уже есть заболевшие. При этом нагрузка колоссальная. У лечащего врача буквально 10–15 минут на пациента и большой объем отчетной документации. А вот подробно расспросить этого пациента о переживаниях и помочь адаптироваться в непривычных условиях — это задача медицинского психолога. И когда психолог отработал с пациентами, он идет помогать самим медикам — им тоже нужна поддержка в новых условиях работы с рисками , — рассказал Виталий Тарасов.

По словам специалиста, речь идет о доплатах нескольким тысячам человек — точное число клинических психологов в стране неизвестно.

Особые условия

Доплаты медикам — это компенсация за особые условия труда, работу в условиях повышенного риска, и с точки зрения российского права их должны получать все, кто подвергается опасности, отметил в разговоре с «Известиями» проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Однако выплаты должны быть дифференцированы в зависимости от степени риска, указал он. По мнению эксперта, опасность для клинических психологов явно выше, чем для младшего медперсонала, но ниже, чем для врачей.

о2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Система выплат медикам, сражающимся с коронавирусной инфекцией, не выглядит продуманной, считает в свою очередь профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Однако под вопросом целесообразность доплат вообще, а не круга получателей, считает он.

— Следовало бы разделять коммерческую мотивацию и врачебный долг. Безусловно, зарплата у медиков должна быть высокой, но без связи с эпидемиями. Врачи ведь знают, какую выбрали профессию, какие риски, — полагает эксперт.

Средства на правительственные доплаты медикам распределяют в регионы за счет федеральной субсидии. Однако в число ее получателей не вошла Москва — в столице аналогичные премии платит правительство города.