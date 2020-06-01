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Врачи за границей: кубинским медикам предлагают вручить премию мира

Специальная бригада с Острова свободы впервые отправилась в Европу из-за пандемии COVID-19 и помогла 24 странам в разных концах планеты
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Фото: ТАСС/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA
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В Норвежском Нобелевском комитете в беседе с «Известиями» не исключили попадание медиков в список номинантов на премию мира. Впрочем, в пресс-службе отказались разглашать детали. Между тем активисты со всего мира присоединяются к призыву французской организации Cuba Linda номинировать бригаду кубинских врачей, которые сейчас борются с коронавирусом в 24 странах. Против этого выступают США, обвиняя Гавану в эксплуатации медиков. По мнению экспертов, именно эта премия сможет наконец подтвердить международное признание врачей Кубы, которые из-за COVID-19 впервые оказали помощь Европе.

Награда бригаде

Недавно министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Портал заявил, что 2579 кубинских врачей бригады имени Генри Рива ведут борьбу с коронавирусом в 24 странах. Французская ассоциация Cuba Linda еще в апреле запустила петицию с призывом вручить этим кубинским медикам Нобелевскую премию мира за вклад в борьбу с COVID-19. Как отмечает Cuba Linda, депутат Национального собрания Франции и президент союза дружбы Франции и Кубы Франсуа-Мишель Ламберт согласился подать заявку на участие бригады Генри Рива в конкурсе. Заручившись поддержкой организаций из Европы, стран Латинской Америки и США, активисты продолжают собирать сторонников этой идеи.

По правилам процедуры заявки на премию подаются до 31 января, однако члены комитета вправе добавить другие имена в список на своем первом заседании после завершения процесса выдвижения. COVID-19 стал в этом году главным вызовом человечества, поэтому многие эксперты и букмекеры стали говорить о том, что в один ряд с предполагаемой номинанткой экоактивисткой Гретой Тунберг могут встать медики.

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— Как правило, мы никогда не комментируем какие-либо аспекты конкретных номинаций или слухи Нобелевской премии мира, — заявили «Известиям» в Норвежском Нобелевском комитете.

Однако в пресс-службе комитета на вопрос, могут ли попасть в список медики, не исключили такой поворот событий. Там напомнили, что, например, организация «Врачи без границ» (MSF) удостоилась премии в 1999 году, и нет никаких причин, почему бы она вновь не могла номинироваться. По протоколу победители вновь могут стать номинантами. Красный Крест и вовсе трижды побеждал.

В беседе с «Известиями» профессор латиноамериканской программы университета Далхаузи в Новой Шотландии Джон Кирк, который 10 лет назад провел два месяца вместе с кубинской бригадой врачей, отметил, что эти медики пользуются заслуженным уважением во всем мире с 1960 года. Непосредственно бригада Генри Рива была основана в 2005 году и состоит из 7500 кубинских медицинских работников, которые успели отслужить в десятках стран, оказывая помощь во время ЧС (включая Эболу в Западной Африке). По его мнению, именно награда станет возможностью подтвердить международное признание.

— Опыт кубинских врачей высоко ценится во всем мире. В 2017 году бригада получила награду от ВОЗ, важно, что сегодня международное сообщество вновь выбрало их в качестве лауреатов, — подчеркнул эксперт.

Куба, учитывая ее сложное социальное и экономическое положение, делает всё возможное, чтобы помочь другим государствам из чувства солидарности, заявил «Известиям» руководитель центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

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— Какой бы исход этой кампании ни был, сама инициатива номинировать кубинских врачей — свидетельство того, что Европа ценит их готовность помочь в трудную минуту, — отметил эксперт.

К тому же, по его мнению, многие представители даже американского общества уважительно относятся к Кубе. Среди организаций, поддерживающих инициативу, есть базирующийся в Вашингтоне Совет по делам полушария (COHA).

Родина — это человечество

Еще в марте Куба спасла 681 туриста, согласившись «приютить» круизный лайнер MS Braemar, застрявший в Карибском море. На судне находились более тысячи человек, включая пять больных коронавирусом и нескольких путешественников в карантине.

— Мы не были удивлены этим жестом, потому что хорошо знаем о щедрости кубинского народа и его революции, что делает реальной фразу Хосе Марти «Родина — это человечество», — заявила перед прессой глава Cuba Linda Роуз-Мари Лу.

До 2020 года Куба в основном посылала врачей на территории стран Латинской Америки и Африки, но теперь они оказались и в Европе. Непосредственно во Франции бригады кубинских медиков не оказывали помощь в борьбе с COVID-19, однако 29 марта они прибыли в ассоциируемую с Пятой республикой Андорру. Министр здравоохранения княжества Хуан Мартинес Беназет и глава МИДа Мария Убах лично поблагодарили врачей за проделанную работу на церемонии прощания.

В начале апреля 52 кубинских врача приземлились в аэропорту охваченной коронавирусом Италии. Как отмечают местные СМИ, итальянцы приветствовали их аплодисментами, некоторые даже плакали. Бороться с коронавирусом медики из Гаваны отправились в Кремону и другие города в Ломбардии.

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— Куба сегодня показывает другим более развитым странам то, какое у ее медицины высокое качество, — заявил «Известиям» Джон Кирк. — И глубоко символично, что во времена COVID-19 бригада Генри Рива оказывает неотложную медицинскую помощь в Европе.

В администрациях Ломбардии не смогли оперативно ответить «Известиям» об их намерении присоединиться к французской инициативе. Тем не менее 23 мая министр здравоохранения и социального обеспечения правительства региона Джулио Галлера и президент Национальной ассоциации итальяно-кубинской дружбы Ирма Диоли приняли участие в митинге в поддержку кубинских врачей. Общественные организации в Турине также запросили Нобелевскую премию мира для врачей с Острова свободы.

— Отныне вы всегда будете нашими соотечественниками в этом огромном мире, который часто подвергается жестокому обращению из-за отсутствия солидарности, — цитирует мэра города Крема Стефания Бональди латиноамериканский канал TeleSUR.

Как отмечают в кубинском издании Trabajadores, британский депутат от Лейбористской партии Грэхем Моррис также присоединился к инициативе и поблагодарил Кубу за помощь десяткам стран, подвергнув критике усиление экономической блокады республики со стороны США.

— На территории Кубы проживает всего 11,2 млн человек, при этом на сегодня более 400 тыс. кубинских врачей, медсестер и техников оказали медицинскую помощь 134 странам, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Джон Кирк.

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Он также напомнил, что их бригады помогали почти 25 тыс. детей, в основном с Украины (с 1989 по 2011 год), которые нуждались в медицинской поддержке после взрыва на Чернобыльской АЭС.

Обвинительный договор

Несмотря на волну признания от европейских организаций и некоторых администраций, от США по сей день идет критика Кубы и стран, которые выходят с ней на контакт.

29 апреля госсекретарь Майк Помпео заявил журналистам, что власти в Гаване воспользовался пандемией коронавируса для продолжения эксплуатации местных медицинских работников. При этом он поприветствовал лидеров Бразилии, Эквадора и Боливии, которые отказались от кубинской помощи.

Тем не менее уже 19 мая стало известно, что бразильские власти восстановили лицензии 150 кубинским медикам в рамках старой программы «Больше врачей». Она была инициирована левым правительством Бразилии и властями Кубы в 2013 году, однако с избранием правого президента Жаира Болсонару прекратила свое существование. Как отмечают в бразильском издании Brasil de Fato, до запуска программы более 700 бразильских муниципалитетов не имели врачей для оказания местной помощи. В минздраве страны и посольстве Кубы в Бразилии «Известиям» не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

По словам Педро Монсона, посла Кубы в Сан-Паулу, американское вмешательство повлияло на сотрудничество республики с несколькими латиноамериканскими странами, такими как Боливия и Бразилия.

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— Основной источник критики кубинских медиков — США и некоторые правые правительства в Латинской Америке. На самом деле программа международного медицинского сотрудничества Гаваны пользуется заслуженным уважением и достойна получить премию, — отметил в беседе с «Известиями» Джон Кирк.

Оппоненты Острова свободы называют кубинских врачей «медицинскими рабами», за счет которых Гавана пытается пропагандировать коммунизм. Так, в The Guardian отметили, что эта схема стала важным источником экономической жизни для государства, ведь Куба за такие услуги получает $6,3 млрд в год, что делает эту сферу крупнейшим источником иностранной валюты для страны.

В конференции ООН по торговле и развитию и управлении Верховного комиссара ООН по правам человека «Известиям» не смогли предоставить оперативный ответ. В ноябре 2019 году специальный докладчик ООН по современным формам рабства Урмила Бхула и специальный докладчик ООН по торговле людьми Мария Грация Джаммаринаро заявили, что деятельность кубинских врачей считается «принудительным трудом».

Быть может, именно Нобелевская премия мира могла бы прекратить спекуляции вокруг этой темы и по достоинству оценить труд непосредственно тех, кто отправляется в «красные зоны» других стран, чтобы победить последствия эпидемий и катастроф.

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