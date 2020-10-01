От суммы не зарекайся: банки ищут способы не возвращать страховки

Банки могут использовать наработанные ранее уловки, чтобы обойти новый закон, защищающий заемщиков от навязывания страховок. Такие выводы сделали специалисты Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), проанализировав работу кредитных и страховых организаций, а также слабые места закона 483-ФЗ, который вступил в силу с 1 сентября. Этот документ обязывает банки возвращать заемщикам часть страховой премии при полном досрочном погашении кредита, а также дает клиенту право вернуть страховку в течение 14 дней после заключения договора (так называемого периода охлаждения). Например, большой потенциал в этом смысле у страховок, как бы не имеющих прямого отношения к выданному кредиту. Защитники прав потребителей не исключают, что в дальнейшем они обратятся к ЦБ с рядом предложений об усовершенствовании законодательства.

Оторвались от нормы

Как отметил председатель правления КонфОП Дмитрий Янин, благодаря закону (483-ФЗ) появились важные изменения. Прежде всего, право вернуть часть страховой премии при полном досрочном погашении кредита (ранее банки рассматривали такие заявления граждан по собственному усмотрению). Кроме того, в законе закрепляется период охлаждения (14 дней после подписания документов), в том числе для договоров коллективного страхования. В свое время именно эта уловка — когда в качестве страхователя выступала кредитная организация, а не заемщик — позволила банкам обходить указание регулятора о возврате страховки.

Пока жалоб на отказы в выплате неизрасходованной части страховой премии со стороны «досрочников» и тех, кто решил воспользоваться периодом охлаждения, много, отметили в КонфОП. Правда, как объяснили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), проблема в том, что не все изучили сам документ.

От суммы не зарекайся Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Многие не обратили внимания, что закон распространяется только на отношения, которые возникли после 1 сентября этого года. Или на то, что для возврата страховой премии необходимо полное погашение кредита, — прокомментировал вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

Положения закона будут применяться к договорам, заключенным после его вступления в силу, соглашаются в КонфОП. Вместе с этим там считают, что, несмотря на принятие 483-ФЗ, некоторые страховщики и кредиторы попытаются найти основания не возвращать заемщикам деньги. Прежде всего у защитников прав потребителей вызывает опасение практика, по которой уже наработан приличный опыт. Имеются в виду многочисленные случаи, когда заемщику продают страховку жизни, и банк выступает выгодоприобретателем в части остатка по кредиту, а по остальной сумме бенефициаром становится страхователь.

— В таком случае страховка оказывается как бы оторванной от кредита, и его досрочное погашение не может стать основанием для разрыва отношений со страховой компанией, поскольку полис продолжает действовать и после полного расчета с банком, — объяснили в КонфОП.

То есть страховка в таком случае является постоянной величиной, даже если долг уменьшился или его погасили полностью.

Глава КонфОП рассказал об одном из наиболее ярких случаев, который сейчас находится в работе у юристов конфедерации. Страховка оформлялась на всю сумму долга по ипотеке (7,8 млн рублей), а не на его остаток. Когда в 2020 году заемщик в возрасте 38 лет скончался от коронавируса, осталась задолженность в размере 4 млн рублей.

— По 4 млн рублей выгодоприобретателем является банк, а 3,8 млн должны получить наследники (жена с тремя малолетними детьми, старшему из которых шесть лет), которые законно требуют, чтобы страховая компания, выплатив остаток по кредиту, отдала им положенную сумму. Но страховая требует от них собрать какое-то неимоверное количество документов и справок, что не предусмотрено правилами страхования, — описал реальную историю из жизни Дмитрий Янин.

В итоге женщине, основные доходы которой составляют пособия на детей и пенсия по потере кормильца, сейчас приходится вносить ежемесячные платежи, чтобы не допустить просрочки, добавил он.

Своевременный отказ

Кроме того, уже сейчас есть случаи, когда условия договора со страховой компанией не предусматривают возврат премии при досрочном расторжении договора после окончания действия периода охлаждения, отметили в КонфОП.

— Новые нормы 483-ФЗ не учитывают такую распространенную практику, как частично досрочное погашение кредита. Считаем, что в данном случае было бы правильным делать перерасчет страховой премии по итогам 12 месяцев, пропорционально «незапланированному» уменьшению суммы долга в течение года (страхового периода), — сообщил Дмитрий Янин.

Фактически это означает, что снижение суммы кредита при частичном досрочном погашении никак не влияет на сумму страхования. Кроме того, защитники прав потребителей обращают внимание на то, что многие банки берут полную стоимость страхования после заключения договора на многолетние кредиты, притом что со временем остаток долга уменьшается, поэтому должна уменьшаться и оплата страхования.

От суммы не зарекайся Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как считает эксперт Национального центра финансовой грамотности Алексей Родин, изменения в законодательстве по регулированию страхования при оформлении кредитов давно напрашивалось.

— При оформлении кредита банки навязывают страхование с повышенной страховой премией отчасти потому, что таким образом они увеличивают свою прибыль, — отметил он.

Тем более когда доходы от страхования жизни и здоровья заемщиков в этом году впервые за всю историю наблюдений сократились в годовом выражении. Как отмечается в последнем обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков, по итогам II квартала 2020 года величина премий по страхованию жизни заемщиков сократилась почти на треть, до 16,1 млрд рублей, объем взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней снизился на 18,9%, до 39 млрд рублей.

По мнению Алексея Родина, закон, нормы которого действуют уже месяц, хотя и нужный, но сырой. Если его доработать, права заемщика будут защищены лучше, чем в настоящее время. При этом эксперт уверен, что и самим клиентам нужно проявлять более активную позицию. Например, он напомнил, что по подавляющей части кредитов (исключение составляет страхование недвижимости при ипотеке. — «Известия») страховка обязательной не является, поэтому от нее можно отказаться.

— Многие банки в таком случае увеличивают процентные ставки по кредиту. Это надо учитывать. Но зачастую увеличение ставки для заемщика выгоднее, нежели оплата страхования, поскольку стоимость страховки может в 10 раз превышать рыночные цены, — пояснил Алексей Родин.

Как советует эксперт, если заемщик хочет застраховать сам свою жизнь, здоровье или риск потери работы, чтобы его родственники в сложной ситуации не оказались вынуждены выплачивать кредит, то может это сделать самостоятельно, что на порядок дешевле, да и условия более гибкие.

— По мере накопления статистики, которая складывается из обращений в КонфОП, а также мониторингов состояния защиты прав потребителей, которые регулярно проводит наша организация, мы не исключаем возможности обращения к Центральному банку с рядом предложений, — подчеркнул Дмитрий Янин.

От суммы не зарекайся Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В пресс-службе Центробанка «Известиям» заявили, что в рамках поведенческого надзора следят за выполнением новых норм, но пока не видят всплеска жалоб по этому поводу или попыток обхода законодательства. При этом регулятор считает целесообразным оценивать достаточность введенного регулирования после формирования судебной и правоприменительной практики.

В то же время, подчеркнули в ЦБ, более 90% всех отказов от страховки происходит в период охлаждения. Согласно нормам нового закона, в этом случае заемщику должна возвращаться полная сумма, уплаченная банку за подключение к договору коллективного страхования, включая как страховую премию, так и любые платежи и комиссии.