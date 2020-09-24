Кредитно-вирусная политика: долговая нагрузка россиян снизилась впервые за шесть лет

Из-за пандемии долговая нагрузка россиян снизилась впервые с 2015 года, рассказала «Известиям» директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова. За II квартал падение составило 0,2 процентного пункта — до 10,7%. Это связано как с сокращением выдач кредитов населению, так и со снижением ключевой ставки. Падение долговой нагрузки вряд ли станет трендом, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Есть риск, что заемщики, которым отказывают банки, будут чаще обращаться в МФО либо к теневым кредиторам.

Разрушитель долгов

По последним имеющимся данным, на 1 июля долговая нагрузка населения составила 10,7%, тогда как на 1 апреля — 10,9%. Об этом сообщила Елизавета Данилова.

По информации ЦБ, апрельские 10,9% были рекордом по крайней мере с 2013 года. На фоне валютного кризиса 2014-го долговая нагрузка россиян достигала 10,2%, затем в 2015-м начала снижение и в 2016-м достигла 8,4%, а с 2017-го снова начался рост. Показатель закредитованности представляет собой отношение обязательных платежей по ссудам к располагаемому доходу семьи.

— При расчете долговой нагрузки мы смотрим не на уровень отдельного кредита, как это делают банки, а на ситуацию в экономике в целом. Соотносятся ожидаемые платежи по кредитам к доходам всего населения. Это «средняя температура по больнице», потому что кредиты есть только у 42 млн граждан, но получается полезный показатель на макроуровне , — объяснила «Известиям» Елизавета Данилова.

Она связывает сокращение долговой нагрузки населения в апреле–июне с двумя факторами — замедлением выдачи кредитов и снижением ключевой ставки ЦБ.

В марте, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже объявила распространение новой коронавирусной инфекции пандемией и население в панике делало запасы продуктов, российские банки выдали розничных кредитов на сумму 1,4 трлн рублей, свидетельствуют данные ЦБ. Но в конце марта во многих регионах был введен режим самоизоляции, и ситуация изменилась радикально. В апреле общий объем новых займов составил 755 млрд, а в мае — 852 млрд рублей.

Хотя в июне по мере отмены ограничений объемы вернулись к привычному уровню — около 1,2 трлн рублей, по итогам квартала был зафиксирован значительный спад. В апреле–июне банки выдали кредитов на 2,76 трлн рублей по сравнению с 3,63 трлн рублей в I квартале 2020-го и 3,4 трлн рублей во II квартале 2019 года.

С начала года ЦБ снизил ключевую ставку с 6,25% до рекордных 4,25%. Из-за этого банки также сократили проценты по основным продуктам — вкладам и кредитам, и возник спрос на рефинансирование ссуд, взятых ранее. По данным «Дом.РФ» и агентства Frank RG, в первом полугодии только объем рефинансированной ипотеки был почти в четыре раза больше, чем годом ранее, и составил 246 млрд рублей.

Берешь чужие

По данным официальной статистики, реальные располагаемые доходы россиян во II квартале снизились на 8% в годовом выражении.

В ответ на упавшую платежеспособность банки ограничили выдачу новых кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой , отметил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Примерно 40% заемщиков оказались занятыми в наиболее пострадавших от пандемии отраслях — секторе услуг, непродовольственной торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, прокомментировал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. У этих граждан доход снизился на 10–70% в зависимости от профессии и у многих на предкризисный уровень он так и не вернулся, объяснил эксперт.

В связи с пандемией банки стали более консервативно подходить к вопросу выдачи ссуд, обратил внимание гендиректор «Национальной службы взысканий» Роман Волосников. По его словам, в результате сложилась ситуация, когда гражданам, которые готовы взять кредиты, банки не хотят их давать, а те, кто соответствует ужесточившимся критериям, не хотят брать на себя дополнительные обязательства в период экономической неопределенности.

Банки существенно ужесточили кредитный скоринг на фоне снизившихся доходов россиян и естественного ухудшения качества должников, согласился аналитик «Финама» Алексей Коренев. По мнению экспертов отрасли, сейчас около трети наших граждан могут быть отнесены к категории высокорисковых заемщиков и получить кредит этой части населения стало труднее, объяснил он.

Как следствие ужесточения требований к клиентам, коротких ссуд стало выдаваться меньше, приоритет начали отдавать более качественным долгам и на больший срок , сказал главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов.

Данные бюро кредитных историй подтверждают это. За январь–июль средний срок новых потребительских ссуд вырос на 7,5% и, по состоянию на 1 августа, составил 29,4 месяца, сообщило БКИ «Эквифакс».

Снижение закредитованности населения едва ли станет продолжительным трендом, предупредил Алексей Антонов. Кроме того, велики шансы, что большая часть потенциальных должников перейдут либо в микрофинансовые организации, где требования чуть менее строгие, либо вовсе в теневой сегмент выдачи займов, потому что привыкли пользоваться заемными деньгами, объяснил он.