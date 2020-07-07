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Зарыли долг: за полгода число банкротств выросло в 1,5 раза

До конца 2020 года число неспособных платить по счетам физлиц может увеличиться вдвое, считают эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Зарыли долг: за полгода число банкротств выросло в 1,5 раза
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2020-07-06 20:31:09
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В первом полугодии 2020 года количество банкротств физлиц выросло на 47,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из данных единого реестра «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». В абсолютном выражении по росту несостоятельности граждан лидируют Москва, Московская и Самарская области. По мнению экспертов, число физлиц, неспособных закрыть долги, может увеличиться вдвое до конца года — свою роль сыграет и отложенный спрос, накопившийся за время ограничений в работе судов, и окончание моратория на банкротство, введенного президентом.

Рост сквозь ограничения

По итогам первых шести месяцев 2020 года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей. Этот показатель на 47,2% выше того, что был зафиксирован в первом полугодии 2019-го, отмечают в «Федресурсе». 25 марта, обращаясь к гражданам, Владимир Путин предложил ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса. В результате во II квартале по сравнению с I рост банкротств все-таки замедлился — несостоятельными стали 20,4 тыс. человек. Это на 29,6% больше, чем годом ранее, вместе с тем в январе–марте увеличение составило 68% в годовом выражении.

Банкрот_1
Банкротство
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

На такие показатели повлияло то, что суды с конца марта и до середины мая рассматривали меньше дел о несостоятельности физических и юридических лиц, чем обычно, поясняет руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Он отметил, что уже к концу полугодия с возвращением к стандартному режиму работы застой в предыдущие месяцы отчасти был компенсирован. Так, в июне число личных банкротств выросло до 11,5 тыс., что вдвое больше прошлогодних цифр.

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По словам Алексея Юхнина, на общую тенденцию роста несостоятельности физлиц, вследствие распространения информации о возможностях освобождения от долгов, накладывается и отложенный спрос, который накопился за время ограничений в работе судов. В результате во втором полугодии число граждан-банкротов может удвоиться, по сравнению с началом года, подчеркнул он.

В разрезе регионов по увеличению несостоятельности в абсолютном выражении лидируют Москва — 2,5 тыс. (+11,6%), Московская и Самарская области — 2,2 тыс. (+18,9%) и 2 тыс. (+63,4%) соответственно. Подавляющую часть процедур, а именно 94%, инициировали сами должники, оставшиеся — конкурсные кредиторы и налоговая. В целом по стране за полугодие зафиксировано 29 новых банкротов на 100 тыс. населения против 20 — в 2019-м.

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Банкротство
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В пресс-службах Минэкономразвития и ФНС оперативно не ответили на запрос «Известий».

В пресс-службе губернатора Московской области отметили, что сейчас сложно полностью оценить последствия коронавируса для экономики. Всего в регионе с марта по июнь закрылось 12 тыс. предприятий и ИП, а открылось новых — 13,3 тыс. «Известия» направили вопросы в правительства Москвы и Самарской области.

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Не всё так просто

В апреле президент поручил ускорить принятие законопроекта о внесудебном банкротстве граждан, который был внесен в Госудуму еще в сентябре прошлого года. Его рассмотрение после доработок пройдет 7 июля. По новым правилам при долге в совокупности от 50 до 500 тыс. рублей физлицо может обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным, тогда как по действующим это доступно для тех, у кого долг превышает полмиллиона рублей, а просрочка — 90 дней.

Говоря о возможных изменениях в законодательстве, руководитель практики банкротства адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анна Маджар, отметила, что прежде всего процедура станет для должника более простой и, что очень важно, бесплатной при нынешних расценках от 50 тыс. рублей и выше за подобные услуги. По ее словам, упрощенная процедура также позволит снизить нагрузку на суды. Срок признания гражданина несостоятельным составит всего полгода, тогда как сейчас на рассмотрение дела в судах в среднем уходит минимум год.

При этом эксперт добавила, что в рамках предлагаемых поправок физлицо может воспользоваться правом на внесудебное банкротство раз в 10 лет. Сейчас же гражданин может признать себя несостоятельным один раз в пять лет только после судебной процедуры, добавила она.

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Банкротство
Фото: ТАСС/MAGPHOTO

Со снятием полугодового моратория на банкротство и принятием законопроекта о внесудебной процедуре признания несостоятельности, количество неспособных платить по счетам будет расти, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Однако, он отметил, что финансовое оздоровление для физических и юридических лиц в условиях рынка — нормальное явление. Согласно информации, представленной на сайте ФНС, под введенный правительством шестимесячной запрет на банкротство попали 1,6 млн индивидуальных предпринимателей, или 40% из всех зарегистрированных в РФ.

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По словам главного экономиста информационно-аналитического центра TeleTrade Марка Гойхмана, избавление от долгов путем признания себя банкротом — не такое простое дело, как кажется. Сейчас помимо того, что эта процедура стоит немалых денег, она сопровождается рядом ограничений вплоть до выезда за границу. А в иных случаях за сокрытие какого-либо имущества от кредиторов способна привести к административной или даже к уголовной ответственности, рассказал он.

После банкротства должник обязан в течение пяти лет сообщать о нем потенциальным кредиторам, что затрудняет получение новых займов, продолжает Марк Гойхман. Такой человек также не может на протяжении трех лет занимать руководящие посты в компаниях и организациях. Но стоит понимать и то, что банкротство не списывает все долги. Например, алименты нужно будет погашать в любом случае, пояснил эксперт. Чтобы не потерпеть фиаско в денежных вопросах, он рекомендует при получении кредитов скрупулезно подсчитать все возможности обслуживания долга и заранее позаботиться о финансовой подушке безопасности.

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