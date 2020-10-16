 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

С поправкой на пандемию: на поддержку экономики и населения потребуется 10-12 трлн

Коронавирус может скорректировать макроэкономический прогноз и планы правительства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
С поправкой на пандемию: на поддержку экономики и населения потребуется 10-12 трлн
2020-10-15 23:51:17">
2020-10-15 23:51:17
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главная битва за параметры бюджета на 2021 год и ближайшую трехлетку развернулась, что необычно, между Счетной палатой и Минэкономразвития. Камнем преткновения стал макропрогноз, на основании которого был сверстан основной финансовый документ страны. Глава СП Алексей Кудрин упрекнул экономическое ведомство в том, что прогноз не учитывает затяжной пандемии, которая повлияет на экономику страны и потребует дополнительного пакета помощи правительства. Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) специально для «Известий» подготовили обновленный макропрогноз с учетом распространения инфекции, который предполагает общий объем поддержки в размере 10-12 трлн рублей. Дополнительные средства можно взять в ФНБ, сообщили «Известиям» в Счетной палате. В Центробанке «Известиям» рассказали, что риски пандемии учтены в альтернативных сценариях, которые будут пересмотрены в ноябре этого года.

Оптимизм vs пессимизм

Как правило, главным «ответчиком» за бюджет в публичной плоскости выступает Минфин. Но не в этот раз. То, что обсуждение основного финансового документа будет жарким, было понятно еще на прошлой неделе. Первый звонок прозвучал в Совете Федерации, где глава СП заявил, что докумет сверстан на основании прогноза Минэка, который не учитывал развитие пандемии и предполагал восстановительный рост ВВП уже в будущем году. Поэтому, заявил Алексей Кудрин, существенная корректировка бюджета потребуется уже в начале 2021 года.

С поправкой на пандемию
С поправкой на пандемию: на поддержку экономики и населения потребуется 10-12 трлн
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Отложительный эффект: кабмин может поправить бюджет в начале 2021 года
В ситуации полной неопределенности специалисты не видят смысла спорить из-за проекта финансового плана

В четверг дебаты продолжились уже на уровне Госдумы на заседании профильного комитета. Снижение ВВП России в 2020 году может составить от 4,2% до 4,8%, а не 3,9%, как заложено в базовом прогнозе Минэка, заявил глава СП. При этом уже со следующего года экономическое ведомство оптимистично ждет восстановительного роста. В третьем квартале экономика выйдет на докризисный уровень, уверены в Минэкономразвития.

Однако, отметили в Счетной палате, с учетом кумулятивного эффекта прирост ВВП останется в отрицательных значениях (-0,7%) в ближайшее время. По оценке СП, темпы роста экономики в 2021-2023 годах не превысят 3%. А в условиях ограничений и развития пандемии этот показатель составит 2%, что может отразиться на инвестициях, доходах населения, потребительском спросе и т.д. Поэтому с учетом текущих реалий экономике понадобится дополнительная помощь со стороны государства.

Глава Минэка парировал, что экономическая ситуация в России развивается в соответствии с макропрогнозом. Но признал, что в документе не были заложены жесткие карантинные ограничения и ужесточение параметров сделки ОПЕК+.

Проверка стрессом

Конечно, принципиален вопрос – будет ли введен очередной раунд локдауна или правительство и региональные власти ограничатся точечными действиями. Как считают эксперты, если нас ждет новый жесткий сценарий изоляции, то он окажется болезненным для экономики.

- В случае реализации этого сценария возможно падение ВВП по итогам года на 6,7%-7,5% в 2020 году. К середине 2021 года рост ВВП за счет постепенного восстановления может составить около 0%, а к концу 2021 года рост будет на уровне 1%, - прогнозирует управляющий директор НРА Сергей Гришунин.

С поправкой на пандемию
С поправкой на пандемию: на поддержку экономики и населения потребуется 10-12 трлн
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Агентство обновило свой стрессовый прогноз с учетом распространения пандемии. В соответствии с ним, темп прироста расходов на конечное потребление домохозяйств в 2021 году замедлится на 1,1-2,1%. Курс доллара США к рублю может вырасти до отметок более 90 рублей за доллар в первом полугодии 2021 года. Как полагают в агентстве, объем помощи экономике в случае длительного карантина может составить около 10-12 трлн. рублей в 2020-2021 году.

«Нет иллюзий, что до конца года мы наверстаем упущенное»
Первый замминистра финансов Леонид Горнин — о дефиците региональных бюджетов и ограничениях по госдолгу

Как сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев, по состоянию на начало июля стоимость мер, направленных на борьбу с пандемией и поддержку экономики, составила около 4 трлн рублей. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, государство могло бы выделить больше на эти цели. Из каких источников?

- Необходимо отметить, что в распоряжении правительства есть такой ресурс как Фонд национального благосостояния (ФНБ). По состоянию на 1 сентября текущего года в нем накоплено 13,3 трлн рублей, - отметила пресс-служба СП.

Готовы к изменениям

Еще недавно главным оппонентом Минэкономразвития был Центробанк, который бывший глава ведомства Максим Орешкин упрекал в недостаточной мягкости денежно-кредитной политики. За это время ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,25%, таким образом снизив стоимость заемных средств. В текущей ситуации Центробанк готов пересмотреть свой макроэкономический прогноз, но в какую сторону — пока неизвестно.

Более затяжной период пандемии может отразиться как на темпах восстановления спроса, так и на уровне потенциала мировой и российской экономики. Это отражено в упомянутых альтернативных сценариях прогноза, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

С поправкой на пандемию
С поправкой на пандемию: на поддержку экономики и населения потребуется 10-12 трлн
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

- Экономические условия в текущем году характеризуются повышенной неопределенностью. С учетом этого Банк России разработал и представил в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики базовый сценарий и три альтернативных. Риски продолжения пандемии учтены в двух из этих сценариев: дезинфляционном (ВВП в 2021 году – 1,5-2,5% - прим. Известия) и рисковом (0-минус 1% - прим. Известия), - уточнили в ЦБ.

Небольшой секрет: закрытость бюджета упадет ниже 15% впервые с 2013-го
Сумма таких разделов в финансовом плане страны составит 3,2 трлн рублей

Как рассказали в Центробанке, регулятор опубликует обновленный базовый сценарий макроэкономического прогноза по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке в октябре. Альтернативные сценарии для Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022-2023 годов будут уточнены с учетом обновления базового прогноза и представлены в окончательной версии документа в ноябре, добавили в Центробанке.

В России на текущий момент достаточный запас прочности для нивелирования негативных последствий развивающейся пандемии - размер ФНБ по состоянию на начало сентября - чуть больше 13 трлн рублей, что при грамотном менеджменте позволит существенным образом не пересматривать бюджет и более-менее комфортно пережить ограничительные меры, полагает доцент кафедры Математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев. Доцент департамента мировых финансов финансового университета Лазарь Бадалов также считает, что возможен вариант с расходованием части средств ФНБ или правительству придется увеличивать заимствования, что повлечет рост госдолга.

Пресс-служба Минэкономразвития не ответила на запрос «Известий». В Минфине сообщили, что при составлении проекта бюджета министерство использовало базовый вариант макропрогноза, подготовленный Минэком.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020