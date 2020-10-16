С поправкой на пандемию: на поддержку экономики и населения потребуется 10-12 трлн

Главная битва за параметры бюджета на 2021 год и ближайшую трехлетку развернулась, что необычно, между Счетной палатой и Минэкономразвития. Камнем преткновения стал макропрогноз, на основании которого был сверстан основной финансовый документ страны. Глава СП Алексей Кудрин упрекнул экономическое ведомство в том, что прогноз не учитывает затяжной пандемии, которая повлияет на экономику страны и потребует дополнительного пакета помощи правительства. Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) специально для «Известий» подготовили обновленный макропрогноз с учетом распространения инфекции, который предполагает общий объем поддержки в размере 10-12 трлн рублей. Дополнительные средства можно взять в ФНБ, сообщили «Известиям» в Счетной палате. В Центробанке «Известиям» рассказали, что риски пандемии учтены в альтернативных сценариях, которые будут пересмотрены в ноябре этого года.

Оптимизм vs пессимизм

Как правило, главным «ответчиком» за бюджет в публичной плоскости выступает Минфин. Но не в этот раз. То, что обсуждение основного финансового документа будет жарким, было понятно еще на прошлой неделе. Первый звонок прозвучал в Совете Федерации, где глава СП заявил, что докумет сверстан на основании прогноза Минэка, который не учитывал развитие пандемии и предполагал восстановительный рост ВВП уже в будущем году. Поэтому, заявил Алексей Кудрин, существенная корректировка бюджета потребуется уже в начале 2021 года.

С поправкой на пандемию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В четверг дебаты продолжились уже на уровне Госдумы на заседании профильного комитета. Снижение ВВП России в 2020 году может составить от 4,2% до 4,8%, а не 3,9%, как заложено в базовом прогнозе Минэка, заявил глава СП. При этом уже со следующего года экономическое ведомство оптимистично ждет восстановительного роста. В третьем квартале экономика выйдет на докризисный уровень, уверены в Минэкономразвития.

Однако, отметили в Счетной палате, с учетом кумулятивного эффекта прирост ВВП останется в отрицательных значениях (-0,7%) в ближайшее время. По оценке СП, темпы роста экономики в 2021-2023 годах не превысят 3%. А в условиях ограничений и развития пандемии этот показатель составит 2%, что может отразиться на инвестициях, доходах населения, потребительском спросе и т.д. Поэтому с учетом текущих реалий экономике понадобится дополнительная помощь со стороны государства.

Глава Минэка парировал, что экономическая ситуация в России развивается в соответствии с макропрогнозом. Но признал, что в документе не были заложены жесткие карантинные ограничения и ужесточение параметров сделки ОПЕК+.

Проверка стрессом

Конечно, принципиален вопрос – будет ли введен очередной раунд локдауна или правительство и региональные власти ограничатся точечными действиями. Как считают эксперты, если нас ждет новый жесткий сценарий изоляции, то он окажется болезненным для экономики.

- В случае реализации этого сценария возможно падение ВВП по итогам года на 6,7%-7,5% в 2020 году. К середине 2021 года рост ВВП за счет постепенного восстановления может составить около 0%, а к концу 2021 года рост будет на уровне 1%, - прогнозирует управляющий директор НРА Сергей Гришунин.

С поправкой на пандемию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Агентство обновило свой стрессовый прогноз с учетом распространения пандемии. В соответствии с ним, темп прироста расходов на конечное потребление домохозяйств в 2021 году замедлится на 1,1-2,1%. Курс доллара США к рублю может вырасти до отметок более 90 рублей за доллар в первом полугодии 2021 года. Как полагают в агентстве, объем помощи экономике в случае длительного карантина может составить около 10-12 трлн. рублей в 2020-2021 году.

Как сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев, по состоянию на начало июля стоимость мер, направленных на борьбу с пандемией и поддержку экономики, составила около 4 трлн рублей. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, государство могло бы выделить больше на эти цели. Из каких источников?

- Необходимо отметить, что в распоряжении правительства есть такой ресурс как Фонд национального благосостояния (ФНБ). По состоянию на 1 сентября текущего года в нем накоплено 13,3 трлн рублей, - отметила пресс-служба СП.

Готовы к изменениям

Еще недавно главным оппонентом Минэкономразвития был Центробанк, который бывший глава ведомства Максим Орешкин упрекал в недостаточной мягкости денежно-кредитной политики. За это время ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,25%, таким образом снизив стоимость заемных средств. В текущей ситуации Центробанк готов пересмотреть свой макроэкономический прогноз, но в какую сторону — пока неизвестно.

Более затяжной период пандемии может отразиться как на темпах восстановления спроса, так и на уровне потенциала мировой и российской экономики. Это отражено в упомянутых альтернативных сценариях прогноза, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

С поправкой на пандемию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

- Экономические условия в текущем году характеризуются повышенной неопределенностью. С учетом этого Банк России разработал и представил в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики базовый сценарий и три альтернативных. Риски продолжения пандемии учтены в двух из этих сценариев: дезинфляционном (ВВП в 2021 году – 1,5-2,5% - прим. Известия) и рисковом (0-минус 1% - прим. Известия), - уточнили в ЦБ.

Как рассказали в Центробанке, регулятор опубликует обновленный базовый сценарий макроэкономического прогноза по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке в октябре. Альтернативные сценарии для Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022-2023 годов будут уточнены с учетом обновления базового прогноза и представлены в окончательной версии документа в ноябре, добавили в Центробанке.

В России на текущий момент достаточный запас прочности для нивелирования негативных последствий развивающейся пандемии - размер ФНБ по состоянию на начало сентября - чуть больше 13 трлн рублей, что при грамотном менеджменте позволит существенным образом не пересматривать бюджет и более-менее комфортно пережить ограничительные меры, полагает доцент кафедры Математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев. Доцент департамента мировых финансов финансового университета Лазарь Бадалов также считает, что возможен вариант с расходованием части средств ФНБ или правительству придется увеличивать заимствования, что повлечет рост госдолга.

Пресс-служба Минэкономразвития не ответила на запрос «Известий». В Минфине сообщили, что при составлении проекта бюджета министерство использовало базовый вариант макропрогноза, подготовленный Минэком.