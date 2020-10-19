Не для слаборезервных: ВЭБ может получить деньги ФНБ на инвестиции

Часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) — в том числе из его ликвидной части — может быть переведена на депозиты в ВЭБ. Об этом сообщили «Известиям» два близких к правительству источника. Информацию также подтвердил один из федеральных чиновников. Таким образом кабмин планирует направить резервы в экономику, не дестабилизируя систему бюджетных правил, хотя частично нормы управления деньгами фонда всё же придется переписать, уверяют собеседники редакции. По их словам, не исключено, что может быть скорректировано обязательство хранить в ЦБ деньги фонда в размере не ниже 7% ВВП. Эксперты полагают, что в приоритете сейчас должен быть выход из кризиса, а не неприкосновенность бюджетных правил.

В экономику через ВЭБ

Сейчас на депозитах в ВЭБ размещено 580 млрд рублей из средств ФНБ, следует из материалов Минфина. Максимально, согласно нормативам ведомства, на вкладах в госкорпорации может находиться до 955 млрд рублей фонда. Используя их, ВЭБ может выдавать кредиты, но — также исключительно в установленных пределах. Реальный сектор экономики может быть профинансирован не более чем на 300 млрд рублей. На данный момент госкорпорация прокредитовала инвестпроекты на 62 млрд. Остальная часть денег ФНБ вложена главным образом в капитал ВЭБ.

Сейчас в правительстве обсуждают выделение ВЭБ дополнительных денег из фонда, рассказали «Известиям» два близких к правительству источника. Речь, по их данным, идет о нескольких сотнях миллиардов рублей.

Не для слаборезервных_5 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Справка «Известий» Действующая система бюджетных правил обязывает держать на счетах в ЦБ накопления фонда, соответствующие как минимум 7% ВВП. Это так называемая ликвидная часть ФНБ, регулятор управляет этими деньгами в составе всей суммы международных резервов.

По данным на 1 октября, в Банке России хранились деньги ФНБ в размере 8,2% ВВП. Теоретически 1,2% могли быть вложены в другие активы, но, поскольку практически вся сумма накоплений размещена в иностранные валюты, размер фонда в рублевом выражении постоянно пересматривается — как только рубль укрепится, стоимость активов ФНБ снизится. Ранее глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы журналистов, утверждал, что по итогам года ликвидная часть фонда вряд ли существенно превысит 7% ВВП, поэтому всерьез рассуждать об инвестициях из его ресурсов не приходится.

По словам собеседника, близкого к правительству, сейчас кабмин обсуждает изменение этого норматива — в частности, корректировку правила, предписывающего держать в ЦБ ресурсы не менее 7% ВВП.

— Это не дестабилизирует систему бюджетных правил, поскольку речь идет, по сути, о размещении, а не о расходах ФНБ, — пояснил он «Известиям».

Не для слаборезервных_1 Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Другой источник также подтвердил, что такое обсуждение ведется — но «скорее в вялотекущем режиме». Если инициатива всё же пройдет, в проектах, в которые будут вкладываться деньги фонда, должны будут участвовать и другие кредиторы или инвесторы.

В прошлом году Минфин подготовил критерии размещения средств ФНБ в инвестпроекты. Доля вложений фонда не должна быть выше 20% стоимости инициативы, а ее доходность — не ниже ставок ОФЗ.

Выше семи

Как ранее писали «Известия», первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэку и Минтрансу подготовить перечень проектов, которые могли бы быть профинансированы из денег фонда на возвратной основе. Список должны были сформировать мероприятия из транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Известия» направили запросы в правительство, Минфин, ВЭБ, Минэкономразвития и Минтранс с просьбой прокомментировать планы перераспределить часть ресурсов ФНБ на депозиты в госкорпорацию и инвестировать их в проекты.

Не для слаборезервных_2 Грузовой поезд следует по одному из ответвлений Транссибирской железнодорожной магистрали вблизи Новосибирска Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В пресс-службе кабмина заявили, что прорабатывают федеральный закон о внесении изменений в ст. 96.11 и 125 Бюджетного кодекса. Документом будет устанавливаться порядок вложений средств ФНБ в самоокупаемые инфраструктурные проекты и проекты ВЭБ.РФ, уточнили в правительстве. Правила коснутся предельного объема средств ФНБ от общего размера финансирования, доходности, срока размещения ресурсов, добавили там. Разделы БК, которые планируется скорректировать, посвящены правилам размещения ресурсов фонда и условиям предоставления госкредитов.

В пресс-службе Минфина в ответ на вопросы «Известий» привели слова главы ведомства Антона Силуанова.

— Если мы в ходе исполнения бюджета увидим, что наши прогнозы по пополнению фонда будут выше уровня 7%, мы продолжим инвестирование средств этого источника на инфраструктурные проекты и, соответственно, будем направлять средства этого источника на развитие, — заявил министр на профильном комитете в Госдуме.

В Минтрансе сообщили, что в общенациональном плане восстановления экономики предусмотрено выделение РЖД в 2020 году средств ФНБ на развитие Восточного полигона. Кроме того, прорабатывается использования средств ФНБ для строительства автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Предложения согласовываются с профильными ведомствами, добавили в Минтрансе.

Пресс-служба ВЭБ рекомендовала обратиться в Минфин. В Минэке на запрос «Известий» не ответили.

Чтобы не стало привычкой

Основное ограничение, которое на ФНБ накладывает законодательство, — в том, что после новой инвестиции в ликвидной части фонда должно оставаться 7% ВВП, отметил замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Остальные нормы, например по сумме максимальных вложений в каждый тип актива, скорее часть инвестиционной политики, второстепенные по отношению к главному требованию правила, уверен эксперт.

Сейчас стоит задача не сохранить неприкосновенность бюджетного правила, а вывести экономику из кризиса, уверен руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

— В определенный момент стало казаться, что хотя и с серьезными потерями, но мы вышли из коронакризиса, по крайней мере стабилизировалась безработица, — отметил эксперт. — Сейчас этот показатель вновь начал расти. Характерная черта российских компаний, особенно крупных, — увольнять людей только в случае, когда перспективы становятся совсем туманными. Поэтому, судя по всему, возможностей для быстрого восстановления российский бизнес видит немного.

Необходимо максимально быстро вернуть экономике динамику, и поэтому лучше скорректировать бюджетное правило, которое разрабатывалось под совершенно другие условия, чем вынуждать бизнес приспосабливаться к кризису, считает он.

— Хуже всего, когда стагнация становится привычкой, — резюмировал Дмитрий Белоусов.

Вопросы о том, какой должна быть система бюджетных правил и сколько нужно накапливать в ФНБ, — всегда предмет дискуссии, добавил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Очевидно, что определенный запас на черный день нужен. Однако есть большие сомнения в том, что в нынешней кризисной ситуации, когда экономика фактически трещит по швам, необходим столь существенный объем средств в фонде, который фактически не пущен в оборот. Впрочем, считает эксперт, если и вкладывать эти ресурсы в проекты, то они как минимум должны гарантировать долгосрочные выгоды для страны и давать мультипликативный эффект — например, развитие БАМа или строительство высокоскоростных магистралей.