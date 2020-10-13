Дефицит бюджетов субъектов — с учетом помощи из федерального центра — по итогам 2020 года составит примерно 0,7 трлн рублей, в 2021-м — 0,5 трлн. Такие оценки в интервью «Известиям» привел первый замминистра финансов Леонид Горнин . Однако, по его словам, сейчас ситуация с падением региональных доходов стабилизировалась — большинство губернаторов справились с кризисной ситуацией. Первый замглавы Минфина также рассказал о прогнозах на 2021 год, приросте госдолга и планах компенсации потерь субъектов от действий федеральных властей.

— Какой урон бюджетам регионов нанес коронакризис?

— С начала года, за восемь месяцев, консолидированные бюджеты субъектов потеряли около 0,5 трлн рублей собственных доходов относительно того же периода прошлого года. Сумма достаточно серьезная.

Бюджеты регионов сильно просели в апреле-мае: к началу июня доходы уменьшились на 9%. Но ситуация с темпами их снижения стабилизировалась. Сейчас минус составляет 7%. Нет иллюзий, что до конца года мы наверстаем упущенное и выйдем в ноль, но доходы не падают дальше — это факт.

На начало сентября снизились поступления 63 субъектов, на начало августа их было 67. У остальных — прирост, причем иногда довольно значительный . Например, доходы Магаданской области увеличились на 2,3 млрд рублей (основной источник доходов региона — добыча золота, стоимость которого резко возросла из-за коронакризиса. — «Известия»), Амурской — на 5,7 млрд рублей (в регионе реализуется крупный инвестпроект «Газпрома» — Амурский газоперерабатывающий завод. — «Известия»).

Нет иллюзий Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Какие субъекты больше всего пострадали из-за пандемии?

— Этот кризис отличается от предыдущих, поскольку впервые существенно начали снижаться собственные доходы регионов . В первую очередь пострадали субъекты с ресурсно-ориентированной экономикой. Но у них достаточно сбалансированные бюджеты, есть большие остатки на счетах.

Если брать параметры по собственным доходам, на 1 сентября по отношению к прошлому месяцу в 57 субъектах появилась положительная динамика. А по сравнению с тем же периодом прошлого года стал сокращаться кассовый разрыв.

— Какие у вас прогнозы на конец года?

— Налоговые и неналоговые доходы регионов ожидаем на уровне 10,2 трлн рублей. Это на 830 млрд рублей меньше 2019 года.

В общем — с учетом поддержки федерального центра — доходы консолидированных бюджетов регионов будут 13,7 трлн рублей, что даже на 1% больше уровня прошлого года. Оставшийся транш в 100 млрд рублей из ранее предусмотренных 300 млрд рублей планируем распределить в октябре.

Прогноз по расходам — 14,5 трлн рублей или плюс 7% к прошлому году. Дефицит, таким образом, составит примерно 700 млрд рублей.

— Как субъекты будут его покрывать?

— Сейчас на счетах регионов остатки почти на 2 трлн рублей, из которых около 1,4 трлн рублей — на депозитах 18 субъектов. Это классическое управление ликвидностью, и не надо думать, что скопились лишние деньги . Такой показатель говорит о том, что некоторые субъекты чувствуют себя сегодня уверенно, что положительно для устойчивости экономики в целом.

Прогнозируемый дефицит бюджетов частично покроется переходящими остатками с прошлого года. Но здесь важнее даже не дефицит, а увеличение госдолга и источник его финансирования.

— Каким будет чистый прирост госдолга?

— По итогам года ожидаем увеличение госдолга примерно на 300 млрд. Сейчас общая сумма обязательств регионов — 2,15 трлн рублей, или 22,5% от суммы собственных доходов. Показатель достаточно низкий.

Некоторые губернаторы в целом готовы к наращиванию госдолга. Однако, несмотря на сравнительно устойчивое финансовое положение, нужно ответственно подходить к долговой политике . Перечеркнуть одним решением многолетний выход на невысокий уровень долга — 22% в среднем по субъектам относительно собственных доходов — было бы абсолютно неправильно.

Нет иллюзий Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сегодня с уровнем обязательств выше 100% лишь один субъект — Мордовия. Ряду регионов при всей сложности своих бюджетов удалось оптимизировать расходы с одновременным повышением их эффективности. Например, та же Костромская область. Ее долг достигал 106%, но взвешенная политика — работа с налогоплательщиками, развитие экономических процессов — позволила еще в прошлом году снизить его до уровня меньше 100 %.

Госдума недавно приняла поправки в Бюджетный кодекс о продлении норм, действующих в 2020 году: мы разрешаем субъектам превышать уровень госдолга и дефицита бюджета, но в определенных случаях. Среди них — борьба с коронавирусом. Это хороший инструмент для маневрирования.

— Кто будет кредитовать регионы?

— Инвестиции придут с рынка — в основном от банков с государственным участием. И в этом нет ничего страшного . Проценты по кредитам падают — сейчас стоимость денег для регионов на исторических минимумах. У нас действует правило, по которому субъекты могут занимать под ставку Центробанка плюс 1%. Сначала казалось, что такая рекомендация, прямо скажем, плохо вписывается в рыночные отношения. Но это сработало: у 99% регионов нет проблем с привлечением средств на таких условиях.

И у губернаторов есть возможность получить казначейские кредиты на покрытие кассовых разрывов — общий лимит пока заложен на уровне 320 млрд рублей . Коллеги уже предложили увеличить сроки кредитования до 240 дней. Думаю, мы пойдем на это (сейчас длительность кредита — 180 дней. — «Известия»).

— Каковы прогнозы по финансовым показателям регионов на 2021-й?

— Собственные доходы субъектов оцениваем в следующем году в 11,5 трлн рублей, то есть плюс 13% к низкой базе 2020-го. С учетом денег из центра в консолидированные бюджеты поступит 14,3 трлн рублей. Расходы ожидаем на уровне 14,8 трлн рублей. Дефицит, таким образом, составит около 0,5 трлн.

Основными источниками его финансирования станут остатки прошлых лет, а также средства, высвободившиеся благодаря продлению сроков погашения бюджетных кредитов с 2024 на 2029 год. Темп прироста госдолга к 2020 году существенно замедлится и составит 4%. Обязательства увеличатся примерно на 100 млрд рублей.

— У многих регионов заключены соглашения с Минфином о реструктуризации задолженности. Смогут ли они нарастить обязательства, не нарушая договоренностей?

— Все новации и послабления для регионов, которые предусмотрены Бюджетным кодексом, — увеличение дефицита сверх лимитов ради расходов на борьбу с коронавирусом и кризисом, продление сроков погашения кредитов из центра до 2029 года и так далее — мы абсолютно точно учтем при мониторинге соглашений.

Нет иллюзий Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Страхи регионов о том, что Бюджетный кодекс что-то разрешает, а соглашение нет — беспочвенны. Сейчас нет смысла переподписывать договоры — это будет ненужный труд : спрогнозировать соотношение госдолга к собственным доходам для соглашений ни субъект, ни правительство не сможет.

В целом возможности регионов по собственному налоговому потенциалу в 2020–2021 годах будут серьезно ограничены. Поэтому при формировании бюджета каждому губернатору придется максимально четко расставлять приоритеты и акценты. Фонд оплаты труда работников в бюджетной сфере будет расти в 2021 году, доля социальных расходов будет увеличиваться.

— Многие регионы критикуют действующую методику распределения дотаций. Что об этом думают в Минфине?

— Дискуссия о распределении дотаций на выравнивание бюджетов — ежегодная . Есть разные инструменты мотивирования, различные гранты. В следующем году, при всей сложности ситуации, на эти цели заложено 35 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах вернемся к объему уровня 2020 года — 50 млрд рублей.

Идеология фонда поддержки заключается в повышении дотаций для субъектов, где снижается налоговый потенциал. Методика должна быть максимально приближена к предоставлению гражданам равного доступа к госуслугам.

Сейчас она работает так: чем большее у региона отставание по темпам роста собственных доходов, тем больше мы даем. Это не нравится многим субъектам. Они говорят, что Минфин демотивирует их наращивать собственную налоговую базу. Но граждане не виноваты . Конъюнктура рынка на цветные металлы, допустим, либо сегодняшняя ситуация, связанная с выпадающими доходами, не должна влиять на качество их жизни. Поэтому всегда идет диалог, и мы находим компромисс. Безусловно нужно выравнивать бюджеты, насколько это позволяет сделать фонд. Сейчас в нем 718 млрд рублей.

— Получается, что и Минфин, и сторона, которая критикует методику, в целом за всё хорошее. Кто прав в этом споре?

— Мы должны найти баланс между стимулирующими и компенсирующими мерами. Главная задача — выравнивание бюджетной обеспеченности в условиях колебаний налогового потенциала. Сейчас будет активная фаза обсуждения методики.

Нет иллюзий Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Впервые в этом году мы предложим Госдуме не увеличивать фонд поддержки и зафиксировать его на уровне 718 млрд рублей. Но нужно отметить, что четыре года подряд часть фонда формируется за счет 1% налога на прибыль, который мы централизовали в 2017 году. Понятно, что макропрогноз на 2021 год существенно скорректировал сумму этих поступлений, и мы должны были бы уменьшить фонд на 30 млрд рублей. Но правительство пошло на компромисс и не сокращает средства ниже уровня прошлого года.

— Будет ли Минфин анализировать, насколько эффективно губернаторы распорядились средствами на борьбу с коронакризисом?

— Планируем сделать это в следующем году. Будем оценивать статистику заболеваемости, смертности по итогам 2020-го года через призму потраченных ресурсов на борьбу с коронавирусом. Посмотрим, как сработали меры поддержки экономики. Но никаких финансовых санкций не планируем: поскольку ситуация с падением доходов стабилизировалась, можно говорить, что регионы в целом справились.

— В следующем году заработает ряд фискальных изменений, которые так или иначе отражаются на доходах субъектов: повышение нагрузки на нефтяников, металлургов и производителей удобрений, льготы для IT-сектора. Всё это, очевидно, приведет к выпадающим доходам субъектов. Оценил ли Минфин возможные потери и планирует ли их компенсировать?

— Повышение нагрузки на нефтяников и металлургов приведет, по нашим расчетам, к снижению доходов на 47 млрд рублей. Но в этом году были понижены ставки страховых взносов для МСП с 30% до 15%, что должно увеличить налог на прибыль для регионов на 40 млрд. В итоге — минус, но в списке пострадавших будут в основном обеспеченные субъекты — ЯНАО, Татарстан, Коми, Иркутская область и др.

Что касается маневра в IT, то он затронет города-миллионники, у которых бюджеты достаточно сбалансированы.