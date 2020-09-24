Не пустить волну: избранных губернаторов ждет испытание коронавирусом

Главы регионов не имеют права расслабляться в борьбе с COVID-19 — необходимо наращивать объемы тестирования и следить за соблюдением действующих в субъектах необременительных ограничений. Иначе ситуация с новой силой полыхнет так, «что нам мало не покажется», заявил Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами. По его словам, Россия не хочет возвращаться к жестким ограничительным мерам — это будет тяжелое испытание для граждан, экономики, страны в целом. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, российские регионы уже научились реагировать на коронавирусные всплески и готовы оперативно принимать локальные меры.

Готовность номер один

В отличие от прошедших 23 сентября очных встреч президента с сенаторами и работниками атомной отрасли, это мероприятие прошло в привычном для коронавирусной эпохи формате. В четверг российский лидер связался с 20 главами субъектов РФ, избранными во время ЕДГ, по видеосвязи из резиденции Ново-Огарево. Владимир Путин отметил высокую конкурентность выборов, на которых был представлен самый широкий спектр партий и кандидатов. При этом ЦИК и общественные наблюдатели зафиксировали снижение количества жалоб и сообщений о нарушениях по сравнению с выборами прошлого года, добавил он.

Трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто в силу самых разных причин раньше не всегда добирался до избирательного участка, сказал Владимир Путин. Из-за эпидемиологической ситуации в стране россияне могли проголосовать не только 13 сентября — в Единый день голосования, но также 11 и 12 сентября.

— И итоги голосования — а они весьма убедительные — показывают, что люди вам доверяют. Люди, конечно, связывают свои надежды на улучшение жизни в регионах, на решение и глобальных, и насущных проблем — с вами, — обратился президент к собеседникам.

Владимир Путин сформулировал на встрече конкретные задачи, решение которых требует особого внимания со стороны руководителей регионов. Прежде всего, это касается борьбы с коронавирусной инфекцией. С ухудшением эпидемиологической обстановки в стране главы регионов были наделены особыми полномочиями для более эффективного противостояния вирусу. Кроме того, сейчас отечественная система здравоохранения готовится к сезонному росту заболеваемости гриппа и ОРВИ. По словам президента, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую. Особое внимание нужно уделить людям старшего поколения и лицам из групп риска.

— Вы посмотрите, что делается в некоторых странах: там опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее, — напомнил президент. — У нас, действительно, ситуация получше. Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться. Очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года. Поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования не обременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести.

По словам президента, «нельзя уводить эти проблемы на второй, на третий план, иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется».

— И это будет очень тяжелое испытание и для граждан, и для страны, и для нашей экономики, — подчеркнул он.

Руководителям и их командам не стоит обижаться на критические замечания, которые могут быть порой резкими, считает президент. По его словам, наоборот, нужно учитывать справедливую критику, понимать и чувствовать реальные потребности граждан. Только так власть на всех уровнях может быть эффективной, уверен Владимир Путин.

Вопрос сохранения здоровья и жизни людей остается ключевым для руководителя любого региона нашей страны, отметил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, Крым, а также Севастополь, где победу на прошедших выборах одержал Михаил Развожаев, открыли доступ туристам еще несколько месяцев назад. Это привело к росту числа заболевших, что не вызывает удивления, учитывая особенности распространения COVID-19.

— Но, несмотря на это, никто в Севастополе не говорит о второй волне, тем более, туристический сезон заканчивается, появилась вакцина, которая уже поступила в город. Число заболевших пойдет на спад, — уверен парламентарий.

К негативному сценарию готовы в Ленинградской области, где на пост губернатора был избран Александр Дрозденко. В регионе с самого начала борьбы с COVID-19 были введены три зоны: зеленая, желтая и красная — в зависимости от интенсивности распространения инфекции, напомнил «Известиям» сенатор от области Сергей Перминов. В красной зоне, где выявлялись очаги, объявлялся локдаун. Сейчас Ленинградская область готова к переходу в любой из этих режимов в разрезе каждого района, пояснил парламентарий.

Несмотря на важность темы, борьбу с коронавирусом нельзя считать единственным критерием, по которому центр будет оценивать эффективность работы избранных руководителей регионов, считает политолог Дмитрий Фетисов.

— Уже сейчас все необходимые выводы по борьбе регионов с коронавирусом сделаны. Если какие-то отставки случатся, это будет связано с совокупностью факторов. Все получили значительный опыт. Можно вспомнить, что были проблемы в Коми, из-за которых понадобилось менять главу республики, но сейчас таких критических ситуаций нет, — заявил он «Известиям».

Всё для туристов

Тем не менее, коронавирус не был единственной темой встречи президента с избранными главами регионов. После вступительного слова Владимира Путина руководители субъектов получили возможность рассказать о своих планах по развитию региона и наболевших проблемах. Так, на Камчатке, к примеру, необходимо оперативно решать накопленные трудности с аварийным жильем, сообщил губернатор края Владимир Солодов. Регион также намерен развивать туристическое направление. К 2025 году в сфере туризма должно быть создано не менее 10 тыс. рабочих мест. Проблемой, однако, по-прежнему остается слабая транспортная доступность.

— Стоимость авиабилетов зашкаливает, часто она доходит до 30 тыс. рублей в одну сторону только по территории полуострова. В три раза больше, чем перелет Петропавловск–Москва, — сказал Владимир Солодов.

Пандемия открыла уникальный шанс для развития внутреннего туризма, заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

— Было принято правильное решение создать отдельный нацпроект по туризму и вложить в него достаточно средств для создания в кратчайшие сроки инфраструктуры. Мы предпринимаем шаги для того, чтобы быть конкурентоспособными, — сказал он.

К примеру, власти Краснодарского края планируют восстановить и модернизировать курортную инфраструктуру региона, построенную в 60–90-е годы прошлого века, в рамках нацпроекта по туризму, сообщил президенту губернатор Вениамин Кондратьев.