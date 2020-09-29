Центростремительное обложение: регионы ничего не получат от реформы НДПИ

Минфин заберет у регионов все дополнительные доходы, связанные с повышением в 3,5 раза ставки налога на добычу металлов и сырье для удобрений. Субъекты со следующего года будут получать 17% от сборов вместо нынешних 60%. Об этом говорится в поправках в Бюджетный кодекс, принятых Госдумой 29 сентября во втором чтении («Известия» проанализировали документ). При этом в деньгах они скорее всего не потеряют — рост ставки нивелирует снижение региональной доли . Централизация доходов в данном случае обоснованна, полагают эксперты . Это позволит решать финансовые проблемы страны в целом, а не отдельных субъектов.

Повышали для себя

В понедельник, 28 сентября, комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрел предложения ко второму чтению в законопроект Минфина об изменении Бюджетного кодекса и рекомендовал их одобрить.

Поправки внесла группа депутатов, следует из текста документа. Они кардинально меняют разделение рентных доходов между центром и регионами. По нынешним правилам в бюджеты субъектов поступает 60% налога на добычу полезных исковаемых (НДПИ) от извлечения любого сырья, кроме нефти, газа, алмазов и различных стройматериалов. Со следующего года по основным видам экспортных ископаемых — многокомпонетным рудам (никелю, алюминию), калийным солям — регионы будут получать 17%.

Центростремительное обложение Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

29 сентября Госдума приняла поправки во втором чтении. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров в своем докладе прокомментировал их предельно лаконично. Документ, по его словам, прошел все необходимые экспертизы и согласован с регионами. Обсуждения изменений фактически не было — вопросов у депутатов поправки не вызвали. В третьем чтении законопроект рассмотрят уже 30-го числа.

Как пояснил «Известиям» источник, близкий к правительству, номинально, в денежном выражении, регионы получат ровно столько доходов от НДПИ, сколько они и планировали до решения Минфина повысить ставку на добычу металлов и сырья для удобрений.

Ранее ведомство объявило о росте налогов на извлечение этих видов ископаемых в 3,5 раза. Соответствующий законопроект был также принят во втором чтении. Уменьшение доли поступлений в региональные бюджеты требуется для того, чтобы все дополнительные доходы от повышения нагрузки на металлургов и производителей удобрений получила федеральная казна, пояснил источник . По официальным оценкам, этот рост ставки должен сгенерировать центру около 60 млрд рублей в 2021 году.

Центростремительное обложение Здание Министерство Финансов РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, в ответ на негативную реакцию бизнеса правительство пошло на ряд уступок. В частности, новые проекты металлургов и производителей удобрений, по которым будут заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений, от повышенной ставки освободят.

Справка «Известий» Увеличение в 3,5 раза налога на добычу руды и сырья для удобрений – только часть масштабного налогового маневра Минфина. В программу мобилизации также вошел рост нагрузки и отмена льгот для нефтяников, повышение акцизов на табачную продукцию, переход к прогрессивному НДФЛ, сбор с владельцев крупных депозитов и облигаций. В общей сложности это должно принести в федеральную казну 1,8 трлн рублей за три года. Доходы бюджета на 2021–2023 годы прогнозируются в размере 18,7, 20,6 и 22,3 трлн рублей соответственно. Суммарный дефицит за три года составит почти 5,5 трлн рублей.

Логичный дисбаланс

Ранее мы полагали, что от маневра Минфина часть регионов могут немного выиграть — ухудшение условий по налогу на дополнительный доход уменьшит налог на прибыль (почти целиком идет в бюджет субъектов. — «Известия»), но рост НДПИ это сбалансирует, заявила «Известиям» руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Однако теперь о балансе можно забыть: хотя сбор с добычи твердых ископаемых и вырастет в 3,5 раза, в той же степени уменьшится и региональная доля этого вида доходов, отметила эксперт. То есть по НДПИ субъекты останутся «при своих», но по налогу на прибыль у них, очевидно, будут потери , уверена Елена Анисимова.

Сильнее всех, по оценке АКРА, пострадают Чукотский АО — в его собственных доходах НДПИ с металлов занимает 18%, Красноярский край (6%), Магаданская область (4%) и ряд других.

Федеральный центр предпринимает усилия для концентрации ресурсов в своем распоряжении, что обусловлено необходимостью восполнять потери первого полугодия и создать резерв на случай «второй волны» , добавил управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Андрей Пискунов. Оставить дополнительные средства в руках субъектов — значит отказаться от возможности оперативно маневрировать финансами .

Центростремительное обложение Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Централизация доходов, хотя и подразумевает решение проблем страны в целом за счет ресурсов федерального бюджета, фактически, сковывает региональные власти , отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Чем больше у субъекта собственных доходов, тем проще выстраивать долгосрочную стратегию его развития. Даже чисто психологически для губернаторов имеет значение, зарабатывает ли их регион самостоятельно или вынужден все время рассчитывать на помощь из центра , уверен специалист.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая перед Совфедом в формате правительственного часа, оценил помощь субъектам из центра в этом году в 3,5 трлн рублей. Это на 800 млрд больше, чем было изначально запланировано.

«Известия» направили запросы в регионы с просьбой прокомментировать новые правила распределения доходов.

Во Владимирской области, республике Марий Эл и ХМАО заявили о нейтральном отношении к изменениям, поскольку ископаемых, которых касаются поправки, на их территории практически не добываются. В ЯНАО и Самарской области отметили, что, хотя пропорция между федеральным и региональным бюджетом меняется не в пользу последнего, рост общей суммы НДПИ это компенсирует.

«Известия» также обратились в Минфин с вопросом о реакции субъектов на нововведения и планах по компенсации выпадающих доходов.