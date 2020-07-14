Компенсация факта: Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли

Минфин ужесточает политику в нефтяной отрасли. Основная часть реформы — компенсация потерь бюджета от неудачно введенного режима налога на добавленный доход (НДД) . Ранее ведомство оценило их в 213 млрд рублей. Министерство планирует по ряду месторождений временно — до конца 2023 года — индексировать коэффициент налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) , включенного в платеж по НДД (законопроект есть у «Известий»). Другая часть реформы — актуализация запасов компаний . От их уровня зависит размер налоговых льгот, но объем ресурсов не пересматривался с 2006 года. Об этом сообщили три источника, близкие к правительству. Эксперты называют реформу обоснованной, однако полагают, что ужесточение режима НДД может сделать часть проектов нерентабельными.

Отыграть потери

Параметры НДД, заработавшего с 2019 года, планируется существенно пересмотреть. Во-первых, будет увеличен коэффициент НДПИ , включенного в платеж для пользователей НДД. Его уровень вырастет в полтора раза, такое повышение будет действовать до конца 2023 года. С 1 января 2024 года его понизят до 1. Такой механизм, однако, будет применяться не ко всем месторождениям, подпадающим под НДД, а только к «средне новым» (части первой и второй групп). Об этом говорится в законопроекте, предусматривающем корректировку режима НДД в Налоговом кодексе (есть у «Известий»).

Как пояснил «Известиям» близкий к правительству источник, индексация вводится прежде всего для тех компаний, которые до перехода на НДД пользовались льготой по НДПИ, а после перевода месторождений на новый режим получили еще дополнительные преференции . В целом пересмотр параметров налогов будет балансировать отрасль, поскольку на некоторых участках налог на добычу полезных ископаемых остается пониженным.

В целом реформа нужна не столько для возмещения потерь, которые бюджет понес из-за злоупотребления рядом компаний режимом НДД в 2019 году, сколько для донастройки системы.

— Неприятно получать каждый год минус 200 млрд, особенно в нынешних условиях. Все ключевые изменения режима постоянные и не связаны с компенсацией, — пояснил собеседник.

Справка «Известий» Режим НДД заработал с 2019 года для четырех групп участков. Первая и вторая в основном включают месторождения в Восточной Сибири и на Каспии, третья — зрелые месторождения Западной Сибири, четвертая — новые месторождения этого же региона. В отличие от НДПИ, новый налог взимается с финансового результата — с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД — 50%. Налог был введен для того, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых скважин. Перевод месторождения на режим НДД, однако, не означает автоматическую отмену НДПИ по этим участкам недр. Фактически компания одновременно платит оба вида налога, но ставка НДПИ существенно понижается — в среднем на 40%, пояснила партнер КПМГ Виктория Тургенева. По ряду месторождений рентабельность оказывается выше, если применять режим НДД, чем просто платить НДПИ по полной ставке, уточнила она.

Другая важная часть корректировок режима НДД — ограничение нефтегазовых компаний в признании расходов для расчета налоговой базы. В зависимости от месторождения им позволено уменьшать доходы на сумму как текущих, так и исторических убытков (понесенных с 2007 года). Кроме этого, предыдущие потери разрешено переносить на будущее, причем с повышающим их сумму коэффициентом: так называемым коэффициентом индексации убытка (КИУ) — 1,163. Например, если в 2019 году используется убыток, полученный в 2016 году, то сумма недостачи будет увеличена на КИУ в третьей степени.

Минфин предлагает запретить понижать налоговую базу на сумму убытков более чем на 50, а коэффициент индексации сократить с 1,163 до 1,07.

В середине июня замглавы Минфина Алексей Сазанов, курирующий налогообложение энергетической отрасли , в интервью агентству Reuters оценил выпадающие доходы от введения режима НДД в 213 млрд рублей. Появление нового налога в его нынешнем виде он назвал своей самой большой ошибкой в карьере.

По словам Алексея Сазанова, Минфин намерен скорректировать законодательство таким образом, чтобы исключить выпадающие доходы в будущем и компенсировать потери.

— Компенсация будет постепенной, не в один год. Ключевое — это пересмотр понижающих коэффициентов по НДПИ по первой и второй категориям. Коэффициенты будут повышены, — сказал он .

Ситуация с выпадающими доходами, которая так удивила Минфин, по сути, ни для кого из участников отрасли не стала сюрпризом, заявил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. НДД и вводился как преференциальный режим, для того чтобы стимулировать инвестиционную активность на сложных месторождениях, включая новые высокозатратные участки. Поэтому и фискальная нагрузка, по сравнению со средней по отрасли, в данном случае ниже, полагает он. Но трактовать это как потери бюджета не всегда правильно, поскольку компании действительно вложились в участки, где при прежних условиях вряд ли стали бы добывать в нынешних масштабах. Либо государству пришлось бы стимулировать активность компаний льготами. Хотя логика Минфина в целом понятна: ведомство отвечает за наполнение бюджета . Однако идеальная картина министерства слегка разошлась с реальностью.

Если НДД будет существенно скорректирован и нефтегазовые компании лишатся льгот по НДПИ, то ряд проектов может просто закрыться, полагает партнер КПМГ Виктория Тургенева . Это месторождения, которые реально были запущены благодаря появлению нового налогового режима. С его обнулением их рентабельность окажется близка к отрицательной, в таком случае продолжать разработку не будет смысла.

Запасы на бумаге

Другая часть реформы — актуализация запасов компаний в рамках оценки льгот для выработанных месторождений . От степени их истощения зависит размер налоговых льгот: чем меньше на участке осталось нефти или газа, тем выше преференция. Однако последний раз запасы для налогообложения пересматривались почти 15 лет назад. Точка отсчета выработанности месторождений — 1 января 2006 года . Минфин планирует сместить этот момент на более поздний срок, с высокой долей вероятности — на 2019-й. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству. Информацию подтвердили два других собеседника из нефтегазовой отрасли.

С 2006 года действительно почти все компании доразведали месторождения, и их фактические запасы выросли, хотя формально залежи сырья остались прежними , уточнила Виктория Тургенева. Поэтому по некоторым участкам выработанность превышает 100%, но это исключительно бумажный показатель.