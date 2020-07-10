Не доСТАть: нефти прогнозируют максимум $50 за баррель к концу года

Ожидать роста цен на нефть выше $50 в ближайшей перспективе — слишком оптимистично, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Накануне западные аналитики предсказали «черному золоту» скачок до $100 за баррель к 2021 году, а к 2025-му и вовсе взлет до $150. Этот прогноз — попытка предупредить американский бизнес о том, что будет, если оставить нефтяную отрасль без инвестиций. Без вложений объемы добычи нефти в США упадут, а спад производства поднимет цены, отмечают российские аналитики.

Оптимистично настроились

Западные аналитики в статье The Wall Street Journal предсказали, что в ближайшие годы цены на нефть могут подняться до $100 за баррель, а уже к 2025 году — до $150. Причины — сокращение добычи и снижение инвестиций в отрасль.

Член экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике Александр Хавкин считает такой прогноз маловероятным. Более реалистичным ему представляется рост цен на «чёрное золото» лишь до $50 в конце 2020-го и до $60 в начале 2021 года.

По мнению эксперта, столь долгосрочным прогнозам доверять не стоит, ведь многое зависит от состояния мировой экономики и выхода стран из кризиса, в том числе вызванного пандемией коронавируса.

Роста цен на углеводороды, по словам Александра Хавкина, можно ждать в связи с увеличением мирового спроса.

Это мнение разделяют и аналитики. Как пояснила «Известиям» консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова, ключевой индикатор нефтяных цен в среднесрочной перспективе — мировые запасы сырья.

— Даже при условии соблюдения соглашения ОПЕК+, запасы нефти вернутся к среднему уровню прошлого года не ранее, чем к декабрю 2021-го, — подчеркнула эксперт. — Исходя из этого ожидать повышения цен до более чем $50 в среднем за 2021 год было бы крайне оптимистично.

Н1 Фото: REUTERS/Drone Base

Как сообщила «Известиям» старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, делать такие яркие и ничем не подкрепленные прогнозы — значит, просто привлекать к себе внимание. Для роста цены на нефть до $100 и $150 за баррель в мире должны очень резко сократиться производство или значительно увеличиться спрос на энергоносители. А ни для первого, ни для второго варианта веских оснований сейчас нет, заключила эксперт.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, нефтяные котировки могут достичь отметок в $100-150 в случае роста себестоимости производства.

— Это может произойти, если легко добываемая нефть подойдёт к концу и останутся месторождения с трудноизвлекаемыми запасами, — объяснил он. — Там себестоимость барреля может достигать $40-80 без учета доставки (в зависимости от региона добычи).

Пока же себестоимость барреля составляет $10-30 в разных странах. Но доля трудноизвлекаемых запасов постепенно растет — «легкая» нефть будет исчерпана на большинстве месторождений в мире в течение 5-10 лет, добавил эксперт.

Еще один вариант роста стоимости «черного золота» в два-три раза с нынешних $40 — это рост спроса и потребления, а также появление дефицита на рынке, отметил Артем Деев.

— Но этого пока не происходит, и вряд ли рынок полностью восстановится в течение ближайших двух-трех лет. Котировки в 2020-2021 годах останутся в диапазоне $30-60 за баррель, — добавил эксперт.

Не прогноз, а предупреждение

В качестве фактора роста цен американские аналитики выделили сокращение инвестиций в нефтегазовый сектор, с учётом сложного положения многих нефтяных компаний в условиях кризиса. Так, согласно отчёту юридической фирмы Haynes and Boone, во II квартале 2020 года 18 американских нефтедобытчиков подали на банкротство, что считается наивысшим квартальным показателем с 2016 года.

По мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, американские аналитики, скорее, не давали четкий прогноз, а попытались предупредить о том, что будет, если оставить нефтяную отрасль без инвестиций. Эксперт отметил, что без вложений объемы добычи нефти в США упадут, а спад производства поднимет цены.

н2 REUTERS/Angus Mordant

— Нужно постоянно вкладывать деньги в новые месторождения. Это необходимо, чтобы добываемые объёмы нефти удовлетворяли растущий спрос, — объяснил он.

Однако гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора «НААНС-МЕДИА» Тамара Сафонова выразила сомнение в том, что инвесторы уйдут из нефтегазовой отрасли и перестанут вкладывать в неё средства. Как только нефть начнёт дорожать, а её добыча станет более прибыльной, инвестиции в отрасль вернутся, считает она.

— Высокие цены создадут предпосылки для инвестиций в разработку новых труднодоступных месторождений, — сказала она.

В рамках нормы

Пока же цены на нефть колеблются в диапазоне $40-43. В течение дня 10 июля Brent потерял в цене почти 2,5%. Это стало самым значительным падением в течение торгового дня с начала июля.

Днем 10 июля сентябрьский фьючерс Brent опустился почти на 2,5% до $41,40 за баррель, а уже к 21:00 мск вновь поднялся до $43,34. Котировки WTI снизились с предыдущей торговой сессии на 2,7% до $38,5 за баррель, но к концу дня поднялись до $40,7.

Ралли вниз могут возобновиться в случае второй волны коронавируса, говорили ранее «Известиям» эксперты. Цены могут опуститься и до $30-35 за баррель.

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В Минэнерго на момент публикации не ответили на запрос «Известий» о причинах колебания цен.

По словам президента Союза нефтегазопромышленников России Геннадия Шмаля, сегодняшние колебания не являются существенными, поэтому поспешных выводов делать не стоит.

— Колебания цен — это нормальное явление для волатильных сырьевых товаров, — пояснил Геннадий Шмаль.

В случае с нефтью цена может часто меняться в рамках показателя $40-45, заметил он.