Нефти вопреки: почему доллар обновил двухмесячный максимум

Скачок курса американской валюты до 72,1 руб./$ при стабильной цене на нефть обусловлен совпадением сезонной динамики и ситуативных факторов, считают опрошенные «Известиями» банковские эксперты и независимые аналитики . Среди причин — объявленное Минфином сокращение продажи валюты по бюджетному правилу, спрос на доллары со стороны импортеров из-за активизации торговли, а также со стороны иностранных инвесторов, которые получили полугодовые дивиденды. В ближайшие дни скачки доллара не превысят 75 руб./$, а по итогам года в базовом сценарии нацвалюта укрепится до уровней ниже 70 руб./$, ожидают на рынке. В ЦБ убеждены, что инфляционные риски в России снизились.

Нефть не шепчет

Курсы доллара и евро резко увеличились по отношению к рублю: 6 июля к 15:00 они достигли 72,1 руб./$ и 81,5 руб./€, следует из данных Мосбиржи на понедельник. Американская валюта обновила свой максимум с 20 мая, а европейская — с 4 мая. При этом цена на нефть продолжала постепенный рост с конца апреля, достигнув $42,9 за баррель.

— С 10:20 рубль без явных причин начал резко слабеть. К 12:25 пара USD/RUB выросла с 70,8 до почти 72,1. При этом наблюдались повышенные обороты торгов. Вероятно, это ослабление рубля может быть связано с крупной корпоративной покупкой валюты, — предположил стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов.

Факторы внутридневной коррекции сложно идентифицировать и интерпретировать, убежден главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. По его словам, рубль в последние дни в целом находится под влиянием коррекционных факторов, поскольку курс нацвалюты был завышен в последние недели.

Одна из причин ослабления рубля — ожидание инвесторами сокращения продаж валюты по бюджетному правилу , которые с 8 июля по 6 августа составят порядка 5,7 млрд рублей в сутки против порядка 10,2 млрд рублей в июне, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Этот шаг уменьшает предложение иностранной валюты, тем самым повышая ее стоимость.

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Спрос на доллары в понедельник также мог увеличиться из-за конвертации дивидендов, полученных иностранными игроками в российской валюте , полагает руководитель инвестиционного направления MKB Private Bank Валентин Журба. Кроме того, по словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, рубль отреагировал на усиление санкционной риторики : новые ограничения и возможная победа на выборах президента США демократического кандидата формируют среднесрочные риски для рубля.

Также на нацвалюту оказывают влияние новые данные о распространении коронавируса : во многих крупных экономиках активный рост числа заболевших продолжается, а угрозы второй волны пандемии растут. Поэтому риск-аппетиты инвесторов сокращаются, подчеркнул экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. Эксперт добавил, что для части рынка нынешний рост нефтяных цен может рассматриваться как неустойчивый фактор поддержки рублевого курса.

— В III квартале происходит сезонное ухудшение текущего счета платежного баланса, что также давит на курс рубля . Кроме этого, по мере снятия карантинных ограничений возрастает спрос на импортные товары и, соответственно, на валюту, — подчеркнул главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Быстро отыграет

В течение нескольких недель спрос на доллары у тех, кто занимается доставкой импортных товаров, стабилизируется — тогда рубль вернется в привычный диапазон около 70 в паре с долларом и 80 — с евро , уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, на стоимость нацвалюты до конца года в негативном сценарии могут повлиять сложности, связанные со строительством «Северного потока – 2», а также новый торговый конфликт Вашингтона и Пекина. Тогда рубль ослабнет до 74–75 руб./$.

В базовом сценарии MKB Private Bank заложен риск еще как минимум одной волны эпидемии : инвесторы поймут, что кризис повлиял на финансовые показатели компаний больше, чем ожидалось. Пройдет фаза коррекции на рынках, после чего начнется медленное восстановление. Тогда российская нацвалюта протестирует уровень 80 руб./$, но закончит год ближе к 72 руб./$, ожидают аналитики.

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— В моменте доллар может повторить поход на 77, но более реально выглядят уровни 74–75 рублей в ближайшие недели. Даже если будет такой взлет, то потом валюта откатится к середине нового диапазона колебаний . До конца года вероятным выглядит снижение курса до 67–69 рублей. Сильных факторов, которые бы долго держали нацвалюту на текущих минимумах, нет, — уверен председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

По его словам, слабый рубль выгоден компаниям-экспортерам и бюджетам всех уровней. При этом он негативно отразится на импортерах и потребителях. Лучше всего адаптированы к слабой нацвалюте нефтегазовая отрасль, металлургия и сельское хозяйство, а хуже всего приходится индустрии туризма, автопрому и непродуктовому ритейлу, подчеркнул Геннадий Салыч.

Еще более оптимистичный прогноз дали в Сбербанке: до конца года рубль укрепится до 64 руб./$ благодаря росту цен на нефть и глобальному ослаблению доллара США в условиях восстановления мировой экономики после коронакризиса, считают в кредитной организации.

Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились, а также снизились инфляционные ожидания населения и бизнеса, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров 19 июня. В регуляторе тогда сообщали, что в ближайшие месяцы динамику потребительских цен будет дополнительно сдерживать укрепление рубля, наблюдавшееся в мае — начале июня на фоне стабилизации мировых финансовых рынков и роста цен на нефть.