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Нефти вопреки: почему доллар обновил двухмесячный максимум

К концу года российская нацвалюта будет на уровне 70 руб./$, уверены эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Нефти вопреки: почему доллар обновил двухмесячный максимум
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2020-07-06 19:07:16
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Скачок курса американской валюты до 72,1 руб./$ при стабильной цене на нефть обусловлен совпадением сезонной динамики и ситуативных факторов, считают опрошенные «Известиями» банковские эксперты и независимые аналитики. Среди причин — объявленное Минфином сокращение продажи валюты по бюджетному правилу, спрос на доллары со стороны импортеров из-за активизации торговли, а также со стороны иностранных инвесторов, которые получили полугодовые дивиденды. В ближайшие дни скачки доллара не превысят 75 руб./$, а по итогам года в базовом сценарии нацвалюта укрепится до уровней ниже 70 руб./$, ожидают на рынке. В ЦБ убеждены, что инфляционные риски в России снизились.

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Курсы доллара и евро резко увеличились по отношению к рублю: 6 июля к 15:00 они достигли 72,1 руб./$ и 81,5 руб./€, следует из данных Мосбиржи на понедельник. Американская валюта обновила свой максимум с 20 мая, а европейская — с 4 мая. При этом цена на нефть продолжала постепенный рост с конца апреля, достигнув $42,9 за баррель.

— С 10:20 рубль без явных причин начал резко слабеть. К 12:25 пара USD/RUB выросла с 70,8 до почти 72,1. При этом наблюдались повышенные обороты торгов. Вероятно, это ослабление рубля может быть связано с крупной корпоративной покупкой валюты, — предположил стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов.

Факторы внутридневной коррекции сложно идентифицировать и интерпретировать, убежден главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. По его словам, рубль в последние дни в целом находится под влиянием коррекционных факторов, поскольку курс нацвалюты был завышен в последние недели.

Одна из причин ослабления рубля — ожидание инвесторами сокращения продаж валюты по бюджетному правилу, которые с 8 июля по 6 августа составят порядка 5,7 млрд рублей в сутки против порядка 10,2 млрд рублей в июне, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Этот шаг уменьшает предложение иностранной валюты, тем самым повышая ее стоимость.

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Спрос на доллары в понедельник также мог увеличиться из-за конвертации дивидендов, полученных иностранными игроками в российской валюте, полагает руководитель инвестиционного направления MKB Private Bank Валентин Журба. Кроме того, по словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, рубль отреагировал на усиление санкционной риторики: новые ограничения и возможная победа на выборах президента США демократического кандидата формируют среднесрочные риски для рубля.

Также на нацвалюту оказывают влияние новые данные о распространении коронавируса: во многих крупных экономиках активный рост числа заболевших продолжается, а угрозы второй волны пандемии растут. Поэтому риск-аппетиты инвесторов сокращаются, подчеркнул экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. Эксперт добавил, что для части рынка нынешний рост нефтяных цен может рассматриваться как неустойчивый фактор поддержки рублевого курса.

В III квартале происходит сезонное ухудшение текущего счета платежного баланса, что также давит на курс рубля. Кроме этого, по мере снятия карантинных ограничений возрастает спрос на импортные товары и, соответственно, на валюту, — подчеркнул главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

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В течение нескольких недель спрос на доллары у тех, кто занимается доставкой импортных товаров, стабилизируется — тогда рубль вернется в привычный диапазон около 70 в паре с долларом и 80 — с евро, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, на стоимость нацвалюты до конца года в негативном сценарии могут повлиять сложности, связанные со строительством «Северного потока – 2», а также новый торговый конфликт Вашингтона и Пекина. Тогда рубль ослабнет до 74–75 руб./$.

В базовом сценарии MKB Private Bank заложен риск еще как минимум одной волны эпидемии: инвесторы поймут, что кризис повлиял на финансовые показатели компаний больше, чем ожидалось. Пройдет фаза коррекции на рынках, после чего начнется медленное восстановление. Тогда российская нацвалюта протестирует уровень 80 руб./$, но закончит год ближе к 72 руб./$, ожидают аналитики.

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доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В моменте доллар может повторить поход на 77, но более реально выглядят уровни 74–75 рублей в ближайшие недели. Даже если будет такой взлет, то потом валюта откатится к середине нового диапазона колебаний. До конца года вероятным выглядит снижение курса до 67–69 рублей. Сильных факторов, которые бы долго держали нацвалюту на текущих минимумах, нет, — уверен председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

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По его словам, слабый рубль выгоден компаниям-экспортерам и бюджетам всех уровней. При этом он негативно отразится на импортерах и потребителях. Лучше всего адаптированы к слабой нацвалюте нефтегазовая отрасль, металлургия и сельское хозяйство, а хуже всего приходится индустрии туризма, автопрому и непродуктовому ритейлу, подчеркнул Геннадий Салыч.

Еще более оптимистичный прогноз дали в Сбербанке: до конца года рубль укрепится до 64 руб./$ благодаря росту цен на нефть и глобальному ослаблению доллара США в условиях восстановления мировой экономики после коронакризиса, считают в кредитной организации.

Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились, а также снизились инфляционные ожидания населения и бизнеса, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров 19 июня. В регуляторе тогда сообщали, что в ближайшие месяцы динамику потребительских цен будет дополнительно сдерживать укрепление рубля, наблюдавшееся в мае — начале июня на фоне стабилизации мировых финансовых рынков и роста цен на нефть.

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