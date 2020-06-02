Американские гонки: эксперты спрогнозировали от 60 до 100 руб./$ к концу года

Лето началось с позитивных новостей для национальной валюты — на Московской бирже за доллар дают менее 69 рублей по сравнению с 81 рублем в марте . В пользу отечественной денежной единицы сыграли несколько факторов, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики. Среди основных причин — как падение спроса на валюту внутри страны из-за пандемии и стабильные цены на нефть, так и действия зарубежных центробанков по поддержке экономики . Впрочем, в случае нового витка снижения цен на нефть доллар будет стоить более 70 рублей, а если к этому добавится слишком медленное восстановление экономики, то все 90–100.

Вернулись в март

С марта валютный рынок всё сильнее напоминает американские горки. В январе доллар стоил около 62 рублей, а в феврале стал дорожать — до 63–64 рублей . Уже было понятно, что эпидемию COVID-19 не удастся локализовать в Китае, и инвесторы ответили на угрозу распродажей рисковых активов, включая российские.

В первой декаде марта и валютные, и фондовые рынки уже вовсю лихорадило — из-за распространения коронавируса страны закрывали границы, что означало удар по многим секторам экономики. Дополнительным фактором, добавившим давления на российскую валюту, стал развал сделки ОПЕК+. Из-за этого упали цены на нефть, а вместе с нею в пике ушел и курс рубля. 18 марта доллар перешагнул отметку 80 рублей, а евро подбирался к 90 рублям.

Однако рубль устоял. Уже в конце марта, хотя нефть марки Brent опускалась ниже $25 за баррель, он начал укрепляться . Доллар откатился к середине апреля до 73 рублей, к середине мая — до 72, а в первые дни июня за него давали уже меньше 70 рублей. В последний раз такой курс был 6 марта — как раз в тот день, когда стало известно об отмене сделки ОПЕК+.

В пользу рубля сыграло множество факторов, совпавших во времени, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.

В мире вырос спрос на рисковые активы благодаря постепенному открытию ведущих экономик, которые к тому же получают помощь от правительств и дешевую ликвидность от центробанков, объяснил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Рубль растет также благодаря дорожающей нефти и снижению ставки ЦБ, продолжил он. Кроме того, по словам Кирилла Соколова, позитивное влияние на курс рубля оказывают сокращение импорта из-за карантина и падение спроса на валюту для зарубежных поездок, а также валютные интервенции Минфина в рамках бюджетного правила.

Что дальше

В июне курс доллара может протестировать 67–67,35 рубля, отмечают в отчете аналитики Газпромбанка («Известия» ознакомились с этим документом). И если американская валюта пробьет нижнюю границу диапазона, то на горизонте года она может подешеветь до 60 рублей. Вероятность такого сценария невелика, но она есть, говорится в отчете.

В стратегическом плане рубль был недооценен даже при курсе 60–62 за доллар, сказал ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. По его словам, дальнейшее укрепление возможно, если нефть будет стоить $50–60, а мировая экономика быстро восстановится после коронавирусного шока . На данный момент баррель Brent торгуется примерно по $39.

Сейчас хороший момент, чтобы пополнить запас валюты, посоветовал главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, вполне реален сценарий, что нефть будет дешеветь, а бюджет РФ в связи с этим ждет сильный дефицит. На фоне ослабления экономики после карантина доллар может стоить 90–100 рублей к концу года, добавил Алексей Антонов.

Нынешнее укрепление рубля — это итог трехмесячной работы ЦБ, который снизил ключевую ставку и провел валютные интервенции, напомнил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, они помогли российской валюте удержаться от скатывания в диапазон 85–90 рублей за доллар и 100 — к евро.

Фондовые рынки, понесшие большие потери в феврале и марте из-за возникших трудностей у крупных компаний и замедления экономик на фоне пандемии, сейчас находятся на пути к восстановлению, солидарны эксперты.

Индексы уже отыграли значительную часть этого восстановления «авансом» , поэтому для дальнейшего сильного роста нужен серьезный фундамент, прокомментировал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Рынки США, Европы и России в ближайшие месяцы продолжат рост благодаря перезапуску мировой экономики и беспрецедентным стимулам со стороны центробанков и правительств , отметил Кирилл Соколов из Совкомбанка. По его словам, основными рисками для подъема финансовых рынков и курса рубля выступают возможное обострение отношений США и Китая, потенциальная вторая волна коронавируса осенью и углубление мировой рецессии, а также приближение американских выборов в ноябре.

2 июня на 18:00 фондовые индексы США и Европы показывали рост 1–4%. Индекс Мосбиржи прибавлял 1,5%. С середины марта индекс отечественной площадки вырос с 2112,64 до 2792,8 пункта.

Нефтяные ожидания

Во вторник, 2 июня, стоимость североморской марки нефти Brent на 15:30 мск выросла на 2,58%, до $39,30 за баррель, американской WTI — на 2,30%, до 36,22, российской Urals — на 0,05%, до $39,15.

Цены на нефть растут на фоне ожиданий по продлению рекордного объема сокращения добычи странами ОПЕК+, сказал «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов.

— Встреча участников сделки может пройти уже на этой неделе — 4–5 июня. Действующее соглашение по снижению производства на 9,7 млн баррелей в сутки может быть продлено до конца лета, — отметил эксперт.

По его словам, в условиях слабого спроса, который восстанавливается медленнее, чем ожидалось, такие меры обеспечат хорошую поддержку ценам. Если решение будет принято, стоимость «черного золота» может закрепиться в районе $38–42. В противном случае возможна коррекция до $35–37 за баррель.

Наиболее вероятный сценарий после встречи ОПЕК+ — это продление действующего сокращения добычи еще на два-три месяца, также считает Артем Деев из AMarkets.

— Надежды на то, что спрос на энергоресурсы в мире быстро восстановится, пока не оправдались — главным последствием пандемии является глубокое падение потребительского спроса и производства, а восстановление может занять время, — сказал «Известиям» эксперт.