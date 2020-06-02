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Докапитализируй это: СП увидела пользу от господдержки банков на 800 млрд

Получившие помощь организации лучше кредитуют экономику, чем сектор в целом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Докапитализируй это: СП увидела пользу от господдержки банков на 800 млрд
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2020-06-01 19:14:05
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Банки, получившие в кризисные 2015–2017 годы экстренную помощь от государства на 838 млрд рублей, лучше кредитуют экономику, чем сектор в целом. Как следует из отчета Счетной палаты, с которым ознакомились «Известия», у участников программы господдержки корпоративный портфель в 2019 году вырос на 3,21%, а в среднем по отрасли — на 2,6%. Тем не менее 2,2 млрд рублей, выданных по этой программе, государство вернуть уже не сможет — деньги исчезли вместе с их получателями, лишившимися лицензии.

Облигации вместо рублей

В конце 2014 года, в разгар валютного кризиса, когда доллар дорожал с 38 до 76 рублей, а евро — с 49 до 83 рублей, многие отечественные банки столкнулись с кризисом ликвидности. Чтобы помочь сектору, в декабре того же года был принят закон о докапитализации кредитных организаций. Всего им было выделено из бюджета 838 млрд рублей. Эти средства распределяло АСВ, причем финансовые институты получали их не рублями, а в виде облигаций федерального займа (ОФЗ) — либо в качестве кредитов, либо в форме выкупа привилегированных акций.

биржа
биржа курс валют
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Справка «Известий»

В программе участвовали 33 банка, включая крупнейших игроков, например ВТБ, Газпромбанк, РСХБ и Альфа-банк.

Постепенно банков, докапитализированных через ОФЗ, стало меньше. Некоторые участники, например Татфондбанк, лишились лицензии ЦБ. Еще часть, включая МДМ-банк, Бинбанк, «Петрокоммерц» и другие, была присоединена к более сильным финансовым институтам.

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За период с начала действия программы и по 2020 год АСВ вернуло в федеральный бюджет 265,1 млрд рублей, полученные от банков-участников, говорится в отчете. В эту сумму входит 1,4 млрд рублей штрафов, которые кредитные организации заплатили за нарушения — неспособность обеспечить необходимых темпов кредитования, невыполнение требований по уровню фонда оплаты труда и по размеру собственных средств.

Фактически утрачены 2,2 млрд рублей, предоставленные участникам, у которых впоследствии была отозвана лицензия, отмечено в отчете. Из-за реорганизации некоторых докапитализированных банков и присоединения их к другим кредитным организациям перестали действовать обязательства на 209,4 млрд рублей. Из-за этого бюджет может недополучить неналоговые доходы в виде купонов по ОФЗ. Также есть риски, что участники программы могут не вернуть облигации АСВ и гасить их придется за счет бюджета, предупреждает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

На конец 2014 года 838 млрд рублей, выделенные банковскому сектору, составляли почти 11% его совокупного капитала, что достаточно много, напомнил аналитик БКС Егор Дахтлер. Если бы не эта помощь, финансовая устойчивость системы была бы намного хуже, что ограничило бы кредитование экономики и привело к гораздо более существенному падению ВВП, подчеркнул он.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Именно крупнейшие банки, участие которых и предполагалось в программе, нуждались в ней из-за сложившихся рисков, так как на них ложилась основная нагрузка в рамках санации бывших конкурентов и кредитования всех без исключения отраслей экономики, сказал главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Реальное кредитование

Требование наращивать кредитование — одно из ключевых, которые предусматривает программа докапитализации. С самого начала ее действия участники рынка высказывали опасения, что банки могли бы использовать эти деньги для операций на валютном рынке, который в 2014–2015 годах был очень волатилен и сулил быструю прибыль. Чтобы быть уверенным в том, что деньги попадут в экономику, АСВ установило требования по темпам кредитования приоритетных отраслей.

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Хотя треть банков с этим не справилась, участники программы докапитализации показывают лучшие результаты, чем отрасль в целом, констатирует Алексей Саватюгин. Если общий показатель роста кредитования реальной экономики в 2019 году увеличился на 2,6%, то у организаций, получивших помощь, он составил 3,21%.

Но результаты оказались очень неровными. Например, Новикомбанк в прошлом году увеличил корпоративный кредитный портфель на 41%, РНКБ — на 20%, но ряд организаций его значительно сократил. У Связь-Банка задолженность бизнес-сектора уменьшилась на 45%, у «Русского стандарта» — на 36%, у МТС-Банка — на 25%, у «Уралсиба» — на 13%, у «Возрождения» — на 11%.

Крымский РНКБ увеличил кредитный портфель за счет участия в большом числе льготных государственных программ и реализации нового механизма проектного финансирования застройщиков, сообщили в его пресс-службе.

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«Русский стандарт» объяснил сокращение кредитов юрлицам планомерным уменьшением уровня риска на аффилированные компании и партнеров. В банке подчеркнули, что в 2019 году увеличили портфель розничных ссуд на 14%. Связь-Банк в августе 2019 года продал значительную часть своего корпоративного портфеля бывшему акционеру — ВЭБ.РФ, отметили в ПСБ, к которому был присоединен Связь-Банк.

Новикомбанк, МТС-Банк, «Уралсиб» и «Возрождение» на запрос «Известий» не ответили.

К текущему кризису, вызванному распространением COVID-19, российская банковская система подошла в гораздо лучшем состоянии, чем шесть лет назад, неоднократно говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, совокупный буфер капитала у кредитных организаций составляет примерно 5 трлн рублей, которые нужны, чтобы они могли абсорбировать убытки от реструктуризаций или от неплатежей по кредитам.

Тем не менее нельзя исключать, что правительство еще может вернуться к практике докапитализации банковского сектора через ОФЗ, отметил Алексей Антонов из «Алор Брокер». По его словам, это выгодно как кредитным организациям, так и государству, у которого остаются санкционные риски, связанные с привлечением заемного капитала.

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