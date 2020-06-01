Манят облигации: бюджет профинансируют за счет займов у россиян

В кабмине обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» два источника в финансово-экономическом блоке правительства. Предполагается, что совокупный выпуск ОФЗ-н может быть увеличен в три-четыре раза. Кроме того, их можно будет купить с помощью индивидуального инвестиционного счета (ИИС) — это подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев. Таким образом удастся закрыть «дыры» в бюджете и обеспечить сохранность ФНБ.

Курс на расширение

Предложение увеличить выпуск ОФЗ-н в июне 2020 года вошло в план восстановления экономики России, подготовленный Минэкономразвития, сообщил «Известиям» источник, знакомый с текстом документа. По его словам, инициатива сформулирована следующим образом:

«Содействие росту долгосрочных сбережений населения и создание «длинных денег» для экономики за счет расширения продаж «народных» облигаций, в том числе облигаций государственного и субфедерального долга». Исполнителями названы Минфин, ФНС и ЦБ.

Так называемые народные облигации или ОФЗ-н — это долговые ценные бумаги, предназначенные исключительно для населения. Впервые их выпустили в апреле 2017 года. Главная особенность ОФЗ-н — обязательство Минфина выкупить бумаги у владельцев по их требованию, а также отсутствие вторичного рынка. Срок погашения составляет три года. Кроме того, ведомство Антона Силуанова всегда настаивало, что эмитирует их исключительно в образовательных целях — для повышения финансовой грамотности граждан.

Однако в нынешней ситуации для бюджета важен каждый дополнительный рубль. Облигации для народа в этих условиях могут быть рассмотрены под другим углом — как полноценный источник финансирования, сказал «Известиям» близкий к правительству источник. Кроме этого, масштабный выпуск ОФЗ-н ранее не имел экономического смысла — доходность таких бумаг была выше примерно на 1 п.п., чем в среднем по банковским депозитам. С уменьшением ключевой ставки ЦБ падает и стоимость заимствований для бюджета, поэтому и народные облигации уже не выглядят столь дорогим для государства видом финансирования.

— Объемы выпуска будут зависеть от того, как пойдут продажи. Если будет спрос — программа будет расширяться, — пояснил собеседник.

По его словам, в 2020 и 2021 годах планируется разместить в три-четыре раза больше, чем было выпущено за весь срок действия инструмента. Это позволит закрыть бюджетные дыры и обеспечить сохранность ФНБ.

В апреле аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин сообщал, что в обращении находятся пять выпусков ОФЗ-н на сумму 66 млрд рублей.

Кроме того, по словам источника «Известий», чтобы расширить объем займов у населения, планируется изменить условия выпуска облигаций. В том числе разрешить приобретать их на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), расширить предельные объемы покупок, продлить сроки обращения.

Эти меры частично прописаны и в плане по восстановлению экономики, подтверждает другой собеседник «Известий». «Длинные деньги» кабмин будет привлекать в том числе «путем распространения на финансовые платформы механизма индивидуальных инвестиционных счетов», отметил он.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев подтвердил «Известиям», что владельцам ИИС действительно планируется позволить приобретать ОФЗ-н. «Известия» направили запрос в правительство, Минфин и ЦБ.

Агенты «за»

Также «Известия» попросили кредитные организации, которые выступают агентами по продаже ОФЗ-н (Сбербанк, ВТБ, ПСБ и Почта-банк) оценить инициативу по расширению эмиссии. Руководитель группы продаж и клиентских операций ПСБ Игорь Федотенко поддержал нововведение и сообщил, что сегодня инструмент пользуется спросом — в первую очередь у начинающих инвесторов.

— Как правило, они не готовы покупать бумаги на бирже, но ищут альтернативы банковским вкладам, доходность которых устойчиво снижается вслед за ключевой ставкой ЦБ, — отметил он.

Популярны ОФЗ-н и в регионах, причем со временем доля пенсионеров среди их владельцев увеличивается, сообщил Игорь Федотенко. Средний чек покупки, по его словам, составляет 500 тыс. рублей: такую сумму инвестирует 40% клиентов банка. Впрочем, доходность инструмента в последнее время снизилась, констатировал сотрудник ПСБ: в сентябре 2019 года она составляла 7,15%, а сейчас она находится на уровне 4,97%.

Старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов подтвердил, что ОФЗ-н — востребованный продукт. Клиенты банка приобрели выпуски ОФЗ-н на сумму порядка 26 млрд рублей, а средний чек покупки составил 1,4 млн, отметил он. Однако только 5,5% держателей первого выпуска ОФЗ-н, размещенного Минфином в 2017 году, решили снова вложиться в этот инструмент после погашения, констатировал он.

В Сбербанке и Почта-банке на запрос «Известий» не ответили.

Кризисный ход

Минфин пытается расширить программу привлечения средств по разным направлениям, чтобы финансировать кризисные расходы бюджета, заявил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Действует ведомство в том числе на рынке облигаций федерального займа: например, только за 20 мая на трех аукционах Минфин продал ОФЗ на общую сумму 170 млрд рублей — это абсолютный рекорд дневного привлечения, отметил эксперт.

«Народные» облигации будут пользоваться популярностью у инвесторов, которые заинтересованы в максимально надежном размещении средств, полагает Евгений Миронюк. Ведь ставка по таким инструментам будет выше, чем по депозитам на аналогичный период. Однако в необходимости приобретать ОФЗ-н через ИИС эксперт усомнился: владельцы индивидуальных инвестиционных счетов могут свободно покупать более удобный инструмент — обычные ОФЗ, отметил он.

В России традиционно высокую долю в накоплениях населения занимают банковские вклады, и сейчас их объем превышает 30 трлн рублей, отметил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Однако в условиях падения доходности вкладов растет популярность инструментов рынка ценных бумаг. Поэтому расширение выпуска ОФЗ-н соответствует не только потребности государства, но и спросу со стороны населения, уверен эксперт.