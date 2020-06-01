Очередь на занимать: 58 регионам не обойтись без кредитов или сокращения трат

Большей половине российских регионов в 2020 году придется либо урезать объем расходов, либо залезть в долги. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства АКРА, посвященном прочности бюджетов субъектов. По оценке аналитиков, регионы (без учета Москвы) накопили подушку безопасности в 0,8 трлн рублей, что позволит наиболее благополучным из них преодолеть экономические сложности без экстренных мер. Схожие прогнозы дает и агентство НКР. По его подсчетам, потребность субъектов в дополнительном финансировании в этом году составит 0,5 трлн рублей — четверть от общей суммы регионального долга.

Региональный запас

Сравнительно спокойно — не прибегая к секвестру бюджетов или резкому увеличению задолженности — пройти кризис смогут 28 субъектов, полагают в АКРА. У этих регионов образовалась достаточная для преодоления экономических последствий пандемии подушка безопасности. Накопленные резервы (средства на депозитах, остатки и т.д.) сопоставимы со среднемесячным уровнем расходов. В общей сложности все российские субъекты, не считая Москвы, накопили 0,8 трлн рублей, говорится в отчете.

В топ-5 регионов по «уровню прочности» — соотношению запасов и ежемесячных трат — вошли Тюменская область (584%), Ямало-Ненецкий АО (534%), Ханты-Мансийский АО — Югра (320%), Тверская область (293%).

Столица, подчеркивают аналитики, стоит в рейтинге особняком: ее остатки составили 1,1 трлн рублей (475% от ежемесячных расходов).

Очередь на занимать Элиста, Республика Калмыкия Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

А вот остальные 58 субъектов вряд ли смогут обойтись без секвестра бюджета либо наращивания долга, полагают в АКРА. Их резервы — менее 75% от трат за месяц. К самым неблагополучным по этому показателю авторы отчета отнесли Удмуртию, Кабардино-Балкарию, Калмыкию, Ульяновскую область и Еврейскую АО. Запас прочности каждого из них — 1–2%, отмечается в исследовании.

В этом году регионам разрешили нарушать предельные показатели по уровню долга (Бюджетным кодексом предусмотрено ограничение объема задолженности субъекта в размере 100% налоговых и неналоговых доходов), напомнила руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Однако в последние годы Минфин настойчиво добивался от субъектов снижения нагрузки. Поэтому в будущем может возникнуть парадоксальная ситуация: в 2020-м субъекты экстренно увеличат долг, чтобы не резать расходы, а когда ситуация стабилизируется, им придется так же экстренно его снижать, чтобы не нарушать нормативы, предположила эксперт.

Потребность в деньгах

Сопоставимые оценки приводит и агентство НКР. Там полагают, что без запасов ликвидности к концу года останутся 60 регионов. По расчетам агентства, в этом случае потребность субъектов в долговом финансировании дефицитов в 2020 году составит около 0,5 трлн рублей. В случае сохранения низких цен на нефть итоговая сумма может быть и существенно выше, отметил управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов.

На данный момент региональный долг находится на достаточно низком уровне относительно собственных доходов регионов — 2 трлн рублей, или около 18% налоговых и неналоговых поступлений, добавил эксперт.

С его точки зрения, регионам в любом случае придется сокращать те или иные виды расходов, поскольку эпидемия коронавируса создала необходимость финансировать непредвиденные ранее направления — например, поддержку экономики субъекта и профилактику инфекции. Урезание расходов начнется во второй половине года и достигнет максимальных значений в IV квартале, считает представитель агентства.

Очередь на занимать Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По данным опросов Центра стратегических разработок (ЦСР), в ряде субъектов уже ведется оценка возможности сокращения расходов бюджета. Как сообщил «Известиям» директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов, представители центра оценивали максимально возможный объем сокращения бюджетов в 2020 году в 20%.

Как писали «Известия», ранее Минфин уже призывал регионы отказаться от финансирования неприоритетных расходов. Как следует из письма главы ведомства Антона Силуанова руководителям субъектов, в первую очередь они должны тратить деньги на исполнение соцобязательств, поддержку пострадавших от пандемии отраслей и профилактику коронавируса, а затем — на всё остальное.

К займам готовы

«Известия» обратились в администрации субъектов РФ с вопросом о том, планируется ли наращивать госдолг и проводить секвестр. На запросы ответили в Ленинградской, Курской, Тульской, Новгородской, Нижегородской, Псковской, Самарской и Мурманской областях, республиках Марий Эл и Карелия, а также в ЯНАО. Регионы со сравнительно высокими резервами подтвердили предположения АКРА. Например, в ЯНАО и Ленобласти сообщили, что не планируют сокращать расходы и увеличивать долговую нагрузку. Остальные в целом готовы выходить на рынок заимствований, но ждут конца II квартала, чтобы подсчитать урон от эпидемии коронавируса. Впрочем, Самарская область уже готовится выпустить облигации: в конце мая субъект зарегистрировал условия займа на 5 млрд рублей.

Ранее «Известия» сообщали, что за март–апрель 2020 года регионы заработали 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд, или на 10%, меньше, чем годом ранее. Пандемия отразилась и на расходах региональных бюджетов. Так, за прошедшие март–апрель субъекты потратили 2,25 трлн рублей — на 450 млрд, или на 25%, больше, чем в прошлом году.

Очередь на занимать Мурманск Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Впрочем, и объемы поддержки из центра за эти два месяца также резко увеличились. Субъекты за март–апрель получили безвозмездную помощь на сумму 500 млрд рублей, что на 34% больше, чем годом ранее.

15 апреля перед совещанием с членами правительства Владимир Путин поручил выделить регионам дополнительные 200 млрд рублей на повышение устойчивости бюджетов. 100 млрд из них уже распределено. А 1 апреля премьер Михаил Мишустин объявил, что на реструктуризацию задолженности субъектов зарезервировано 170 млрд. Еще одна мера поддержки регионов — освобождение их от необходимости платить по задолженности перед центром в 2020 году.