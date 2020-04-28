Свой среди своих: правительство договаривается с банками о покупке ОФЗ

Дефицит бюджета планируется профинансировать силами российских банков через выкуп новых ОФЗ. Правительство уже договаривается с крупнейшими государственными и частными кредитными организациями об их более активном участии в аукционах Минфина, не исключено, что оно может стать и обязательным. О подготовке такой «сделки» «Известиям» рассказали три близких к правительству источника . Усиленно кредитовать бюджет банки будут в обмен на дополнительную ликвидность от ЦБ, регулятор уже разрабатывает для этого новые механизмы. Эксперты называют схему эффективной: она позволит выполнить программу госзаимствований и одновременно поддержать финансовые организации.

Больше некому

В конце зимы Минфин столкнулся со снижением спроса на ОФЗ . На аукционе 26 февраля ведомство разместило бумаги на 9 млрд рублей при заявках на 13,3 млрд. Тогда как неделей ранее Минфин продал ОФЗ на 10,7 млрд при спросе, превысившем 35 млрд рублей. После этого ведомство дважды отменяло аукционы и в итоге сделало паузу, объяснив это повышенной волатильностью. Минфин вернулся на рынок лишь 8 апреля, министерство разместило бумаги на 16 млрд при спросе в 50 млрд рублей.

Нестабильный спрос на ОФЗ вызвал у правительства опасения по поводу перспектив выполнения программы госзаимствований . В этом году Минфину придется занимать много: по последним оценкам, сделанным еще до нефтяного коллапса в США, дефицит бюджета прогнозировался на уровне 5,6 трлн рублей. Даже с учетом поступлений от продажи Сбербанка — это принесет в казну более 1 трлн — министерство столкнется с острой потребностью в деньгах, в особенности в ближайшей перспективе из-за отсрочек по налогам.

м1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Чтобы обеспечить устойчивый спрос на госбумаги, правительство планирует привлечь государственные и частные банки к более активному участию в аукционах, рассказал «Известиям» федеральный чиновник. По его словам, оно может стать и обязательным, в зависимости от того, как будет складываться ситуация и какую позицию займет ЦБ . Предполагается, что банки начнут покупать ОФЗ в обмен на ликвидность от регулятора: Банк России за приобретенные госбумаги предоставит кредитным организациям деньги по механизму РЕПО.

— Это не обязательно должно быть требование выкупить какие-то конкретные объемы, квотирование. ЦБ может просто отрегулировать свой набор инструментов таким образом, чтобы покупать ОФЗ стало выгодно, — пояснил собеседник «Известий».

Информацию подтвердили еще два источника, близких к правительству.

— Это сейчас обсуждается. Но речь идет скорее о стимулировании, чем о принуждении. Никто не заинтересован в том, чтобы ОФЗ перестали быть рыночным инструментом, — добавил один из них.

Длинным рублем

Впервые о возможности профинансировать Минфин за счет средств банков заговорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин . В интервью РБК 13 апреля он заявил, что поскольку возможности наращивать кредитование в кризис сокращаются, можно переориентировать средства банков на покупку госдолга.

23 апреля банкиры уже в открытую выступили с предложением прокредитовать бюджет при условии послаблений ЦБ. Так, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его банк готов поддержать экономику через выкуп ОФЗ, но при условии удлинения регулятором сроков РЕПО.

м2 Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Фото: РИА Новости/Пресс-служба Банка России

На следующий день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя на пресс-конференции эту тему, сообщила, что не исключает такого шага навстречу кредитным организациям. Впрочем, по ее словам, удлинить сроки РЕПО нужно не столько для того, чтобы банки смогли покупать ОФЗ, сколько для удовлетворения их потребности в длинной ликвидности.

О том, что увеличение госзаимствований «в значительной степени ляжет на баланс банков», на совещании также сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, дополнительная потребность в заимствованиях со стороны государства, исходя из ситуации с бюджетом, может составить 1,5–2 трлн рублей.

Официальная программа займов на внутреннем рынке на 2020 год предусматривает привлечение 1,7 трлн рублей. «Известия» направили запросы в ЦБ и Минфин.

Рабочий инструмент

Главными покупателями ОФЗ на аукционах Минфина в апреле уже и так были российские кредитные организации, предполагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай . По его словам, как правило, когда выпуск приобретают нерезиденты, рубль заметно укрепляется в день аукциона из-за его покупки иностранными инвесторами. На последних торгах этого не происходило, следовательно, почти весь объем был размещен среди внутренних покупателей, пояснил он.

На американском рынке похожая схема действует уже несколько лет, пояснил независимый эксперт Владимир Рожанковский . По его словам, у пула крупнейших банков есть обязательство выкупать определенные объемы расписок казначейства. Это необходимо, чтобы уходили все объемы продажи, и котировки бумаг не падали.

м3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Российский Минфин ищет похожую схему, полагает эксперт. Перед аукционом ему нужно иметь предварительные заявки на ОФЗ, чтобы планировать соотношение спроса и предложения. С его точки зрения, если заранее нет запросов на покупку, то торги надо отменять, что крайне негативно влияет на настроение инвесторов.

Впрочем, обязывать госбанки покупать бумаги Минфина нужно скорее для того, чтобы иностранные инвесторы были уверены в ликвидности рынка . Именно на нерезидентов и нужно ориентировать выпуск ОФЗ. Для них это хороший инструмент, особенно на фоне околонулевых доходностей в США и Европе и низкого уровня рисков в России.

Так или иначе, единственный способ выполнить программу заимствований — это привлечь к ОФЗ российские банки, которые и так выступают держателями госдолга, уверен Денис Порывай. Но у кредитных организаций не так много ликвидных активов, которые можно использовать для покупки бумаг в условиях фактического оттока рублей из сектора — фактически это деньги на депозитах в ЦБ и в его купонных облигациях (КОБР) — в сумме около 2,3 трлн рублей.

По мнению аналитика, сделать это можно только через увеличение чистого долга перед ЦБ. Однако банки должны быть уверены, что не потеряют на вложениях в ОФЗ . Для этого им нужны своего рода гарантии регулятора, хотя бы неформальные, что ставка по крайней мере не вырастет, а также будет возможность закладывать гособлигации по длинным РЕПО.

В нынешней ситуации, с точки зрения финансовой политики, это вполне эффективная схема. С одной стороны, закрывается дефицит бюджета, с другой — банки получают возможность заработать, что для них крайне важно в условиях ожидаемого роста просрочек по кредитам , заключил Денис Порывай.

м4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая