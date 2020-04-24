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Траектория снижения: что заложил ЦБ в обновленный базовый прогноз

Регулятор готовится к пандемии до конца июня, резкому падению и восстановлению экономики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Траектория снижения: что заложил ЦБ в обновленный базовый прогноз
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2020-04-24 18:14:53
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Центробанк, как и обещала его глава Эльвира Набиуллина, обновил к опорному заседанию Совета директоров базовый сценарий макроэкономического прогноза. Именно на основании этих расчетов ЦБ принимал решение об изменении ставки, которая 24 апреля была снижена на 50 б.п. до 5,5% годовых. По некоторым параметрам кардинально обновленный прогноз оказался даже более жестким, чем предполагали эксперты. Например, регулятор ожидает, что экономика закончит 2020 год с отрицательным результатом (минус 4–6% ВВП), а следующие два пойдут на восстановление потерь. Среднегодовая цена на нефть, по прогнозу ЦБ, составит $27. В минусе в 2020-м могут оказаться кредитование населения, кроме ипотеки, золотовалютные резервы, экспорт и другие макроэкономические показатели.

Пандемия летом

Как отметила глава Центробанка, у кардинально обновленного базового сценария есть много факторов неопределенности.

— Они касаются и продолжительности ограничительных мер в России и мире, и скорости восстановления мировой и российской экономики. Также могут возникать новые вспышки волатильности на глобальных финансовых или товарных рынках. Поэтому при обсуждении решения по ключевой ставке и ее траектории мы учитываем задачу поддержания финансовой стабильности, — пояснила она.

Прогноз_1
Рубли, график
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин уверен, что новый базовый сценарий ЦБ в данном случае, очевидно, закладывает продление карантина по крайней мере до середины июня 2020 года.

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— В целом он совпадает с расчетами НРА: каждый месяц карантина «стоит» экономике России около 1,5-2% годовых потерь ВВП. Таким образом, карантин в базовом сценарии регулятора, вероятно, продлиться два-три месяца, то есть захватит май и большую часть июня. Мы также предполагаем, что ЦБ рассматривает вариант повторения карантина осенью при условии второй волны эпидемии в этот период, — предположил он.

Минус $30

Если говорить о прогнозе цены на нефть, то она действительно консервативна — $27 в среднем по году в базовом сценарии. Рисковый вариант, как сообщила глава ЦБ, регулятор обновит к сентябрю. Указанные же ныне параметры предполагают медленное повышение с $15 во II квартале до $25 в конце года, уточнила она. Даже новые соглашения ОПЕК+ не смогли компенсировать огромные запасы, которые есть сейчас в мире, на фоне снижения спроса на энергоносители. Далее на прогнозном горизонте ожидается постепенный рост цен на нефть до $35 в 2021 году и $45 — в 2022-м.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах полагает, что с учетом высоких цен в начале года, средняя цена в целом по 2020-му в $27 предполагает, что до конца года нефть рассчитана на уровне $18.

Прогноз_2
Нефть, доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Вообще, все прогнозы заданы максимально консервативно и в широком коридоре — что правильно в условиях неопределенности. Правда, у ряда нефтяников виды на второе полугодие не столь катастрофичны, — прокомментировал он.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович отметил, что прогноз ЦБ по средней цене на нефть на этот год был снижен почти на $30 (в феврале $55). По его мнению, устойчивого восстановления стоимости сырья стоит ожидать, если активная фаза коронавируса будет пройдена в начале лета, после чего постепенно начнет оживать спрос на энергоресурсы.

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По нашим оценкам, реальные улучшения фундаментальной картины нефтяного рынка смогут произойти не ранее второй половины третьего квартала. При таком сценарии развития событий Urals может завершить год на уровнях $30-35, среднегодовые цены составят порядка $25-28, — поделился своим прогнозом аналитик.

Два года на восстановление

По словам Эльвиры Набиуллиной, свой прогноз ЦБ строил, в том числе на том, что продолжительность пандемии и действия ограничительных мер уложатся во II квартал этого года, на него придется пик падения основных индикаторов. Но уже в течение этого времени большинство ограничений будут снимать или существенно ослаблять, что позволит надеяться на восстановление экономической активности, начиная с третьего квартала. Однако по итогам года ВВП России окажется в существенном минусе — 4-6%.

Самый большой вклад в снижение ВВП внесет падение экспорта, которое может составить от 10 до 15%. Также существенно (на 6–10%) снизятся по сравнению с прошлым годом и инвестиции в основной капитал, поскольку финансовые ресурсы компаний в первую очередь будут направлены на восстановление текущей деятельности. В прогнозах большинства экспертов речь шла о падении экономики на 2–6,5%. То есть Центробанк прошелся по верхней границе ожиданий аналитиков.

Прогноз_3
Рубли, график
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Как рассказала в ходе пресс-конференции Эльвира Набиуллина, в базовом прогнозе также учитывались меры господдержки, которые уже оцениваются примерно в 2% ВВП. Без них удар по экономике был бы более существенным. Глава ЦБ подчеркнула: в дальнейшем по мере принятия новых решений регулятор будет корректировать данные прогноза. Впрочем, она полагает, что роста ВВП можно ожидать не раньше следующего года — до 2,8–4,8%. Причем и 2021-й, и 2022-й уйдут на восстановление экономики.

Нормализация ситуации будет происходить постепенно. Если прямой негативный эффект ограничительных мер приходится в основном на этот квартал, то их вторичные эффекты еще будут проявляться в дальнейшем. По результатам наших опросов, более 80% предприятий в различных отраслях испытывают на себе влияние пандемии коронавируса и ограничительных мер. Их деловые настроения существенно снизились, — подчеркнула глава ЦБ.

Поэтому потребуется время для восстановления бизнес- и других процессов.

Прогноз_4
Знак рубля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Как полагает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин, ЦБ в данном случае выбрал сценарий восстановления экономики, близкий к V-образному, то есть резкое падение и потом резкий же подъем.

Однако на самом деле рост может пойти по L-образному сценарию, при котором росту экономики будет предшествовать период длительной стагнации. Это связано с резким снижением доходов населения для восстановления внутреннего спроса, а также с осторожностью банков в кредитовании пострадавших отраслей, что снизит скорость восстановления предложения. При этом чем дольше продлится карантин, тем больше, по мнению НРА, вероятность реализации L-образного сценария, — считает он.

При реализации сценария ЦБ, а как, подчеркнул Сергей Гришунин, он близок по показателям к базовому прогнозу НРА, курс доллара может повыситься до 85 рублей и более.

Прогноз_5
Знак рубля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Антон Покатович также рассказал, что оценки ЦБ близки к расчетам «БКС Премьер».

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Но также мы не исключаем, что ситуация может развиваться по менее благоприятным сценариям (вирусное давление, а также масштабный удар по российской нефтедобывающей отрасли на фоне выполнения обязательств по сокращению добычи в рамках соглашения ОПЕК++), при которых снижение экономики может превысить уровень в 7–-8%, — отметил он.

Эффект низкого спроса

Снижение ставки, как сообщила Эльвира Набиуллина, необходимо также и для поддержания инфляции вблизи таргета 4%. Впрочем, падение внутреннего и внешнего спроса и без того не будет разгонять этот показатель. Поэтому на 2020-й в базовый прогноз Центробанк заложил годовую инфляцию в интервале 3,8–4,8% с дальнейшей стабилизацией вблизи 4%.

Сергей Гришунин из НРА полагает, что картина инфляции пока соответствует текущим трендам, но прогноз может быть пересмотрен и в худшую сторону во второй половине года, если восстановление цен на нефть будет происходить медленнее, чем предполагает сейчас ЦБ.

Прогноз_6
Рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По нашим оценкам, по итогам года инфляция может оказаться в диапазоне 4,5–6%, однако данные уровни также вряд ли станут масштабным препятствием для дальнейшего уменьшения ключевой ставки, — сказал Антон Покатович.

Что касается снижения спроса, то ЦБ ожидает, что в этом году расходы домохозяйств на конечное потребление упадут на 1,6–3,6%, в 2019-м был рост на 2,5%. Но уже в 2021-м этот показатель может отыграть потери, увеличившись на 3,2–5,2%. Также в следующем году регулятор прогнозирует снижение золотовалютных резервов на $47 млрд, в 2021-м — на $20 млрд. Рост ожидается только в 2022-м на уровне $4 млрд. При этом в прошлом году резервы увеличились на $66 млрд.

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