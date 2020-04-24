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Выжатый триллион: дефицит бюджета превысил 1 трлн рублей

Накопленный запас прочности позволит спокойно пережить недостачу и в 10 раз больше
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Выжатый триллион: дефицит бюджета превысил 1 трлн рублей
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2020-04-22 15:23:13
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Дефицит федерального бюджета этого года уже превысил 1 трлн рублей. Согласно оперативным данным Минфина, доходы казны 17 апреля составили почти 5 трлн рублей, а расходы — 6,1 трлн. В министерстве на дефицит реагируют спокойно: там напомнили, что в предыдущие кризисы он достигал 3% ВВП. Ситуация на нефтяном рынке может спровоцировать резкий рост разрыва между поступлениями в казну и тратами: вплоть до 10% ВВП по итогам года, прогнозируют эксперты. Впрочем, они уверены, что бюджетная система обладает достаточным запасом прочности, чтобы уверенно профинансировать нехватку средств.

Ушли в разрыв

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За I квартал этого года бюджет был исполнен с небольшим профицитом в 13 млрд рублей. Однако в апреле разрыв начал резко уменьшаться и ушел в отрицательную зону: с этого месяца стартовали отсрочки по выплате налогов, предусмотренные антикризисным пакетом правительства.

К 17 апреля расходы федеральной казны превысили 6 трлн рублей, следует из данных системы «Электронный бюджет» Минфина. Заработать удалось почти 5 трлн. Таким образом, дефицит составил 1,1 трлн.

Больше всего средств израсходовано на социальную политику (1,8 трлн рублей), национальную экономику (450 млрд) и здравоохранение (420 млрд). Главным источником доходов стал налог на добычу полезных ископаемых. Благодаря ему бюджет получил почти 1,5 трлн рублей. Второй по сумме вид поступлений — НДС. Он принес в казну 1,1 трлн рублей.

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Добыча угля

Добыча угля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В Минфине на просьбу оценить, как будет меняться дефицит федерального бюджета на протяжении года сообщили, что прогнозы по исполнению пока давать преждевременно. Также в ведомстве напомнили, что казна уже сталкивалась с серьезными разрывами доходов и расходов. В частности, во время предыдущих кризисов, в 2009, 2010 и 2016 годах дефицит федерального бюджета по итогам года составлял более 3% ВВП, заявили в пресс-службе. В номинальном выражении самый значительный в истории дефицит бюджета был зафиксирован в 2016-м. Тогда расходы превысили доходы на 3 трлн рублей.

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Ранее «Известия» сообщали, что дефицит на этот год в Минфине оценивают в 5,6 трлн рублей. Казна получит 15,2 трлн рублей доходов, а потратит 20,8 трлн. Поступления сформированы без учета покупки Сбербанка, что должно дополнительно принести в бюджет более 1 трлн рублей, уточняли источники «Известий».

Реальность сложнее

Оценки бюджета на отдельную дату, в том числе по итогам месяца или даже квартала — не всегда объективно отражают ситуацию, заявил «Известиям» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Фактические доходы и расходы попадают в статистику со значительными лагами. В нынешней ситуации реальный дефицит бюджета может быть существенно больше, уверен он.

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Минфин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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У многих бюджетных показателей есть относительно устойчивая сезонность, добавил замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. В частности, благодаря налогам с квартальной отчетностью пиковый по доходам период приходится на март, июнь, сентябрь и декабрь. А почти четверть расходов исполняется в декабре, уточнил эксперт.

Теоретически, можно было бы ожидать уменьшения дефицита по итогам второго квартала, когда, к тому же, будут зачислены средства от продажи Сбербанка. Однако в этом году основные налоговые базы максимально волатильны из-за кризиса, низких цен на нефть и отсрочек по уплате, резюмировал аналитик.

Дефицит по итогам года АКРА оценивает примерно в 5% ВВП или 5,6 трлн рублей. По словам Дмитрия Куликова, Минфин может без особых сложностей финансировать такой разрыв в течение одного-двух лет. 40% этой суммы закрывается деньгами ФНБ, а остальное можно спокойно привлечь на рынке по адекватным ставкам, поскольку у РФ есть серьезный запас прочности по наращиванию госдолга. По этому показателю Россия — одна из наиболее благополучных стран, обязательства занимают менее 15% ВВП.

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Сбер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Если ситуация на рынке нефти не улучшится до лета, то бюджет может столкнуться и с более серьезным дефицитом — в районе 10 трлн рублей, заметил Антон Покатович. Если до коллапса цен сценарий с разрывом в 5% ВВП был основным, то сейчас такой прогноз уже кажется скорее оптимистичным, добавил он.

20 апреля котировки техасского сорта нефти WTI откатились в отрицательную зону. На пике продавцы готовы были доплатить покупателям примерно $40 за баррель. Это беспрецедентный для мировой истории уровень цен. Ситуация в США повлекла за собой спад и на европейском рынке. Brent 22 апреля опускалась ниже $16 за баррель, а Urals откатилась примерно к $12.

Впрочем, рост дефицита даже до 10 трлн рублей — абсолютно не критичен, уверен Антон Покатович. Есть потенциал привлечь по крайней мере 4–5 трлн рублей в виде заимствований, остальное обеспечат резервы и мобилизация ресурсов. Скорее всего, придется отказаться от части запланированных инвестиций, но дефолты — исключены, резюмировал эксперт.

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Нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Впрочем, существуют и более пессимистичные оценки происходящего. Как считает управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов, сложившаяся ситуация — абсолютно уникальна. Пока неясно, как будут развиваться события на сырьевых рынках, когда снимут ограничения. Мировая экономика никогда не сталкивалась с нарушением производственных и торговых цепочек такого масштаба и продолжительности, поэтому уверенно прогнозировать, надолго ли хватит резервов и сколько можно привлечь в виде займов — невозможно.

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