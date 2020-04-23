Потеря из-за потерь: при нефти за $10 бюджет недополучит 4,7 трлн рублей
Экономисты оценили, сколько потеряет российский бюджет при снижении среднегодовых цен на нефть до $30, $20, $10 и даже до $1 за баррель. Исследование подготовили специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова, его материалы есть в распоряжении «Известий». Так, при $30 убыток составит 2,5 трлн рублей, при $20 — почти 3 трлн, при $10 — 4,7 трлн. Причем если нефть упадет до $1, бюджет недосчитается всего 2 трлн рублей — потери частично компенсирует девальвация рубля. Российская нефть в краткосрочном периоде может дешеветь фактически до нуля, но среднегодовая цена ниже $30 маловероятна, отметили эксперты.
Девальвация или дефицит
Экономисты РЭУ им. Г.В. Плеханова представили четыре сценария того, как снижение нефтяных цен отразится на доходах федерального бюджета в 2020 году. Так, при шоковой ситуации — падении котировок до $10 за баррель — объем выпадающих поступлений составит 4,7 трлн рублей. Авторы подчеркнули: такое соотношение возможно при условии, что ЦБ будет поддерживать курс нацвалюты на уровне 78 руб./$ валютными интервенциями. Если же регулятор не станет вмешиваться, российская валюта ослабнет вслед за ценами на нефть до 90 руб./$. Это несколько смягчит недостаток бюджетных средств, и он составит 3,4 трлн рублей по итогам года, говорится в исследовании.
По данным ценового агентства Argus, цена за баррель российской нефти Urals 21 апреля опускалась до $9,5. В последний раз так дешево черное золото стоило в 1998 году. Однако еще 20 апреля цены были почти в два раза выше: вниз котировки потянул обвал цен на майские фьючерсы американской нефти WTI, которые за несколько часов снизились с $56 до минус $38. Эталонная Brent также снижалась до $16 за баррель — впервые с 2001 года.
Давление на нефтяные цены для вытеснения с рынка крупных игроков может оказаться долгосрочным, прогнозирует доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Алла Чалова. Это приближает негативный сценарий с котировками существенно ниже $20 за баррель. При этом, как ранее писали «Известия», Минфин исходит именно из такого прогноза при корректировке федерального бюджета на 2020–2022 годы, который пока предусматривает стоимость нефти в $57,7 и курс национальной валюты на уровне 63,9 руб./$.
Снижение котировок ниже $10 за баррель также вполне вероятно, но, конечно, ненадолго, отметила Алла Чалова. Если нефть вдруг упадет до $1, это приведет к ослаблению рубля до 110 руб./$ и сокращению нефтяных поступлений в бюджет на 2 трлн рублей. Размер выпадающих средств компенсирует обвал национальной валюты, пояснила экономист.
— За счет девальвации рубля государство может существенно сократить свои потери, однако это произойдет ценой снижения уровня жизни граждан, — уверена Алла Чалова.
Еще один сценарий специалистов РЭУ предусматривает цены на черное золото в $20–25 за баррель. При такой конъюнктуре Министерство финансов недосчитается почти 3 трлн рублей, а курс национальной валюты упадет до 78–83 руб./$, уверены они.
Если же котировки будут на уровне $30–35 за баррель, бюджет недополучит 2,5–2,8 трлн соответственно. Курс рубля при этом составит 73–78 руб./$, говорится в исследовании.
В Минфине «Известиям» заявили, что давать точную оценку исполнения бюджета по итогам года еще рано. В ЦБ не ответили на запрос.
Не упади
В пессимистичном сценарии мы допускаем приближения среднегодовой цены Urals к уровню $25 за баррель при курсе рубля около 86 руб./$, отметил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Однако наблюдаемый сейчас обвал цен на черное золото показывает, что российская нефть в краткосрочном периоде может дешеветь фактически до нуля, отметил он.
Сценарии, при которых цены на нефть закрепляются в области «сверхнизких» значений (порядка $10 за баррель), возможны лишь в том случае, если существующие жесткие карантинные меры в развитых странах продлятся до конца этого года или даже перейдут на следующий, полагает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков. Но более вероятным выступает постепенное восстановление цен на нефть до $30–35 за баррель к концу 2020 года — по мере выхода развитых стран из карантина и снижения накопленных запасов в нефтехранилищах.
В краткосрочной перспективе поддержку ценам на нефть могло бы оказать дальнейшее снижение добычи сверх 9,7 млн баррелей в день, о которых страны ОПЕК+ договорились 12 апреля, добавил эксперт.
Государство могло бы подстраховать доходы бюджета от падения нефти, как это делает Мексика, покупая пут-опционы (инструмент, который дает право продажи актива по фиксированной стоимости в течение определенного времени, а покупатель обязуется его приобрести) — тогда будет не столь важно, какая цена у барреля в тот или иной год, предложил аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.
По мнению эксперта, среднегодовая цена на нефть ниже $30 сегодня маловероятна: карантин в большинстве стран обещает продержаться не позднее середины мая. Некоторые государства начали поэтапно выходить из самоизоляции, поэтому спрос начнет выравниваться уже в ближайшие дни.