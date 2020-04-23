Потеря из-за потерь: при нефти за $10 бюджет недополучит 4,7 трлн рублей

Экономисты оценили, сколько потеряет российский бюджет при снижении среднегодовых цен на нефть до $30, $20, $10 и даже до $1 за баррель. Исследование подготовили специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова, его материалы есть в распоряжении «Известий». Так, при $30 убыток составит 2,5 трлн рублей, при $20 — почти 3 трлн, при $10 — 4,7 трлн. Причем если нефть упадет до $1, бюджет недосчитается всего 2 трлн рублей — потери частично компенсирует девальвация рубля. Российская нефть в краткосрочном периоде может дешеветь фактически до нуля, но среднегодовая цена ниже $30 маловероятна, отметили эксперты.

Девальвация или дефицит

Экономисты РЭУ им. Г.В. Плеханова представили четыре сценария того, как снижение нефтяных цен отразится на доходах федерального бюджета в 2020 году. Так, при шоковой ситуации — падении котировок до $10 за баррель — объем выпадающих поступлений составит 4,7 трлн рублей . Авторы подчеркнули: такое соотношение возможно при условии, что ЦБ будет поддерживать курс нацвалюты на уровне 78 руб./$ валютными интервенциями. Если же регулятор не станет вмешиваться, российская валюта ослабнет вслед за ценами на нефть до 90 руб./$. Это несколько смягчит недостаток бюджетных средств, и он составит 3,4 трлн рублей по итогам года, говорится в исследовании.

По данным ценового агентства Argus, цена за баррель российской нефти Urals 21 апреля опускалась до $9,5. В последний раз так дешево черное золото стоило в 1998 году. Однако еще 20 апреля цены были почти в два раза выше: вниз котировки потянул обвал цен на майские фьючерсы американской нефти WTI, которые за несколько часов снизились с $56 до минус $38. Эталонная Brent также снижалась до $16 за баррель — впервые с 2001 года.

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Давление на нефтяные цены для вытеснения с рынка крупных игроков может оказаться долгосрочным, прогнозирует доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Алла Чалова. Это приближает негативный сценарий с котировками существенно ниже $20 за баррель. При этом, как ранее писали «Известия», Минфин исходит именно из такого прогноза при корректировке федерального бюджета на 2020–2022 годы , который пока предусматривает стоимость нефти в $57,7 и курс национальной валюты на уровне 63,9 руб./$.

Снижение котировок ниже $10 за баррель также вполне вероятно, но, конечно, ненадолго, отметила Алла Чалова. Если нефть вдруг упадет до $1, это приведет к ослаблению рубля до 110 руб./$ и сокращению нефтяных поступлений в бюджет на 2 трлн рублей. Размер выпадающих средств компенсирует обвал национальной валюты, пояснила экономист.

— За счет девальвации рубля государство может существенно сократить свои потери, однако это произойдет ценой снижения уровня жизни граждан, — уверена Алла Чалова.

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Еще один сценарий специалистов РЭУ предусматривает цены на черное золото в $20–25 за баррель. При такой конъюнктуре Министерство финансов недосчитается почти 3 трлн рублей, а курс национальной валюты упадет до 78–83 руб./$ , уверены они.

Если же котировки будут на уровне $30–35 за баррель, бюджет недополучит 2,5–2,8 трлн соответственно. Курс рубля при этом составит 73–78 руб./$, говорится в исследовании.

В Минфине «Известиям» заявили, что давать точную оценку исполнения бюджета по итогам года еще рано. В ЦБ не ответили на запрос.

Не упади

В пессимистичном сценарии мы допускаем приближения среднегодовой цены Urals к уровню $25 за баррель при курсе рубля около 86 руб./$, отметил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Однако наблюдаемый сейчас обвал цен на черное золото показывает, что российская нефть в краткосрочном периоде может дешеветь фактически до нуля, отметил он.

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Сценарии, при которых цены на нефть закрепляются в области «сверхнизких» значений (порядка $10 за баррель), возможны лишь в том случае, если существующие жесткие карантинные меры в развитых странах продлятся до конца этого года или даже перейдут на следующий , полагает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков. Но более вероятным выступает постепенное восстановление цен на нефть до $30–35 за баррель к концу 2020 года — по мере выхода развитых стран из карантина и снижения накопленных запасов в нефтехранилищах.

В краткосрочной перспективе поддержку ценам на нефть могло бы оказать дальнейшее снижение добычи сверх 9,7 млн баррелей в день, о которых страны ОПЕК+ договорились 12 апреля, добавил эксперт.

Государство могло бы подстраховать доходы бюджета от падения нефти, как это делает Мексика , покупая пут-опционы (инструмент, который дает право продажи актива по фиксированной стоимости в течение определенного времени, а покупатель обязуется его приобрести) — тогда будет не столь важно, какая цена у барреля в тот или иной год, предложил аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

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