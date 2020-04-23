Разрешите разрешить: Минэк хочет продлить лицензии для авиации

Разрешительные сертификаты для авиации, клинических исследований лекарств, а также недропользования могут продлить до 31 декабря 2020 года. С такими предложениями Минэкономразвития обратилось в правительство (проект постановления есть в распоряжении «Известий»). В Минтрансе и аэропорте «Шереметьево» Минэк поддержали: в условиях резкого сокращения перевозок из-за распространения COVID-19 нововведения помогут продолжить работу. Ослабление административного давления целесообразно и идет в мировом тренде, но главная проблема сегодня — это падение доходов, считают эксперты.

Бумажный переворот

Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления, предусматривающий несколько послаблений при получении разрешений. Они необходимы для снижения административной нагрузки на предпринимателей в связи с пандемией коронавируса, говорится в пояснительной записке.

В первую очередь министерство предлагает скорректировать Воздушный кодекс: продлить до 31 декабря 2020 года срок действия документов, подтверждающих соответствие аэродромов требованиям законодательства, а также сертификаты юрлиц, которые занимаются авиационной безопасностью. Кроме того, необходимо пролонгировать документы авиационного персонала, уверены в Минэке. Целесообразно увеличить период действия медицинских заключений специалистов гражданской авиации, а также сроков периодической подготовки сотрудников служб авиационной безопасности и персонала, которую они проходят, чтобы получить доступ к выполнению должностных обязанностей. Продлевать документы можно будет на срок в 90 дней до конца года, уточняется в проекте постановления.

— Такое решение обусловлено необходимостью поддержки авиационной отрасли в условиях резкого снижения перевозок, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

В Минтрансе «Известиям» сообщили, что направили в Минэк свою позицию по этой теме.

— Предложения Минэкономразвития позволят осуществлять профессиональную деятельность в условиях режима повышенной готовности, — заявили в ведомстве.

Несколько изменений предлагает Минэк и для сферы недропользования. В частности, планируется приостановить действие предельных сроков подачи документов, необходимых для получения права пользования земными глубинами для разведки и добычи полезных ископаемых. Кроме того, на год продлевается временной промежуток, за который необходимо устранять нарушения условий эксплуатации недр. В Минэнерго не ответили на запрос «Известий» о том, поддерживают ли это предложение.

Вместе с тем Минэкономразвития выступает за продление аккредитации на клинические исследования препаратов для медицинских организаций, а также разрешений на ввоз и вывоз биоматериалов и лекарственных средств, необходимых для таких тестов. В Минздраве оперативно не прокомментировали эту инициативу.

Предложенные меры позволят устранить издержки, связанные с получением, продлением, переоформлением разрешений и прохождением процедур соответствия требованиям, пояснили в пресс-службе Минэка.

Ранее правительство продлило действие лицензий и разрешительных документов на различные виды деятельности, которые истекают в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года, на 12 месяцев.

В частности, речь о производстве и обороте этилового спирта и другой алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензиях на пользование недрами, на оказание услуг связи, теле- и радиовещания.

«Известия» направили запрос в правительство.

Вечный поднадзорный

Проект постановления предусматривает несколько нововведений и в контрольно-надзорной деятельности. Ранее в связи с пандемией коронавируса правительство отменило все проверки для малого и среднего бизнеса, кроме налоговых и таможенных, а также тех, основанием для которых стали вред жизни и здоровья граждан.

Согласно документу Минэка, теперь при причинении ущерба жизни и здоровью на объектах I и II класса опасности (это предприятия, использующие токсичные и взрывчатые вещества, металлургические и нефтеперерабатывающие заводы) органы контроля получат право приступать к проведению проверки без согласования с прокуратурой. Вместе с тем правоохранители обязательно извещаются о начатой инспекции в течение 24 часов, пояснили в Минэкономразвития.

Кроме того, ведомство предлагает не распространять контрольно-надзорные послабления на атомную отрасль — из соображений безопасности. Область использования атомной энергии невелика, и сохранение для нее прежнего порядка проведения проверок не окажет существенного влияния на бизнес, отметили в министерстве.

Бюрократизм и бедность

В условиях борьбы с COVID-19 меры, предложенные Минэкономразвития в сфере авиации, — большая поддержка для юридических лиц, у которых заканчивается срок действия лицензий на соответствие аэродрома требованиям законодательства, заявили «Известиям» в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

— Для получения сертификата необходимо собрать перечень документов, согласовать их с органами власти, провести осмотр объекта. Такие мероприятия подразумевают взаимодействие между людьми, что может привести к распространению вируса, — пояснили там.

Сокращение административных барьеров на время пандемии коронавируса — полезная и оправданная мера, которая идет в мировом тренде, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако другие страны чаще всего вводят послабления не на год, а на два-три. Кроме того они оказывают более активную финансовую поддержку бизнесу: ведь основная проблема сегодня — не бюрократизм, а потеря доходов, уверен эксперт.

Нет ничего критичного в том, что представители авиации, медицины и других сфер несколько месяцев поработают по старым разрешениям, поэтому предложение Минэка абсолютно целесообразно, полагает директор ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он отметил, что сейчас следует максимально сократить физические контакты, и необходимость обновлять документы правда выглядит избыточной.