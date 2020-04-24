С полоборота: снижение ставки ЦБ позволит ослабить нагрузку на бюджет
Снижение ключевой ставки будет иметь отложенный эффект на стоимость банковских продуктов, которые могут подешеветь уже после окончания режима самоизоляции, сообщили «Известиям» аналитики крупнейших банков. Уменьшение показателя сразу на 0,5 п.п. до 5,5% пока не повлияет на цену денег на фоне высокой неопределенности в развитии экономической ситуации. По прогнозам регулятора, ВВП в России по итогам 2020-го сократится на 4–6% в связи с карантинными мерами и снижением внутреннего и внешнего спроса. На рынке считают, что шаг ЦБ в первую очередь облегчит нагрузку на госдолг, а поддержку экономике окажут скорее госпрограммы льготных кредитов, запущенные в апреле.
Карантинная ставка
На заседании 24 апреля совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку сразу до 5,5% впервые с 2014 года. В Банке России подчеркнули, что ситуация кардинально изменилась с момента прошлого заседания в марте. Тогда ставку сохранили на уровне 6%, в том числе — из-за падения цен на нефть и ослабления рубля.
Для борьбы с пандемией коронавируса введены существенные ограничительные меры и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности, подчеркнули в регуляторе. Это, в свою очередь, замедляет инфляцию. Снижение совокупного спроса вызовет значительное и продолжительное сокращение роста цен, которое будет сильнее временного эффекта из-за падения стоимости нефти весной 2020-го, считают в Банке России.
В ЦБ прогнозируют, что инфляция по итогам года составит 3,8–4,8% при таргете в 4%. Этого показателя удастся достигнуть с учетом мягкой монетарной политики, заявили в регуляторе, и добавили, что готовы рассматривать дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях.
ВВП в 2020 году снизится на 4–6% при стоимости нефти марки Urals в $27 за баррель, следует из обновленного базового прогноза Банка России. На этот показатель повлияет падение внутреннего и внешнего спроса, карантинные меры, сокращение деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности. В дальнейшем ЦБ ожидает восстановительный рост экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% в 2022-м при стоимости нефти Urals $35 и $45 за баррель соответственно.
Риски превыше
Решение снизить ключевую ставку было ожидаемым для рынка, показал консенсус-прогноз «Известий», опубликованный 21 апреля. Однако уже тогда банки заявили, что не готовы уменьшать стоимость кредитов вслед за удешевлением денег.
Хотя динамика ключевой ставки служит для банков главным ориентиром, на цену кредита существенно влияют и другие факторы, пояснил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Например, баланс спроса и предложения на вклады и займы, конъюнктура рынка розничного банкинга, ценных бумаг, инфляционные ожидания и так далее.
— Поэтому не факт, что движение стоимости денег в банках будет соответствовать динамике ключевого показателя, — пояснил Станислав Дужинский.
Тем не менее точечное снижение ставок уже наблюдается. Об уменьшении тарифов по автокредитам в апреле заявили ВТБ (на 0,6 п.п.) и крымский РНКБ (на 0,5 п.п.), а в госкорпорации «Дом.рф» улучшили условия по программе «Дальневосточная ипотека».
Оперативнее всего на решение ЦБ отреагируют ставки по вкладам, которые пойдут вниз, что может привести к оттоку денег с депозитов, считает руководитель инвестиционного направления MKB private bank Валентин Журба.
Сложно оценить, когда экономика ощутит снижение ключевой ставки: всё будет зависеть от сроков отмены самоизоляции и ограничений, отметил главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. В конечном счете решение Банка России сильнее всего повлияет на кредитование физлиц: прежде всего на доступность рефинансирования ипотеки. Это позволит сгладить провал в доходах домохозяйств, высвободит дополнительный ресурс для потребительских трат и поддержит спрос, считает он.
Эффект госпрограмм
— Снижение ставки можно рассмотреть как попытку улучшить положение корпоративных заемщиков. Однако оценка риска их дефолта всё равно останется повышенной для банков. С этой точки зрения более эффективны такие инструменты, как госгарантии обязательств бизнеса, — считает Евгений Кошелев.
В нынешних условиях более востребована адресная помощь, согласен Валентин Журба из MKB private bank. В частности, госпрограммы, обеспечивающие доступные цены кредитов: малому бизнесу на зарплаты сотрудникам, а также ипотека по субсидированной ставке 6,5% на жилье комфорт-класса.
Снижение ключевой ставки позволит экономике быстрее адаптироваться к изменившимся условиям и преодолеть трудности: решение ЦБ даст возможность не только удешевить кредиты для бизнеса, но и стоимость заимствований для бюджета, уверен главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Он пояснил, что, экономя расходы, бизнес сможет смягчить последствия кризиса. При этом госбюджет в условиях обвала цен на нефть и рецессии будет фиксировать существенный дефицит ресурсов, и решение ЦБ позволит в этих условиях минимизировать расходы на процентные выплаты по госдолгу. Это высвободит ресурсы для поддержки экономики.
Решение ЦБ дает сигнал, что регулятор не считает очередное сильное падение цен на нефть возможной причиной для обвала рубля и существенным риском для финансовой стабильности, заявил стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко. Снижение ставки уже заложено в котировках российской валюты, согласны в Абсолют Банке.