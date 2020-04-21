ЦБ держит шаг: рынок ожидает снижения ключевой ставки до 5,5%

Банк России на ближайшем заседании, скорее всего, снизит ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., до 5,5%, следует из консенсус-опроса «Известий». Риски сокращения спроса и замедления экономики из-за пандемии коронавируса преобладают над опасениями перед ростом цен, пояснили эксперты. Однако они считают, что решение ЦБ в краткосрочной перспективе не отразится на стоимости ипотеки, ведь вероятность невыплат по кредитам выросла до 8% и достигла максимума за 20 лет.

В шаговой интриге

24 апреля на заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка будет снижена, считает большинство (80%) опрошенных «Известиями» экспертов. Консенсус-прогноз основывается на мнениях аналитиков крупнейших банков, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств — всего в опросе приняли участие 19 экспертов. Лишь четверо из них считают, что показатель оставят на текущем уровне в 6%, и никто не предсказывает его повышения.

Как выяснили «Известия», главная интрига — в шаге снижения. Уменьшения ключевой ставки сразу на 0,5 п.п., до 5,5%, ожидают семь аналитиков (37%), только на 0,25 п.п., до 5,75%, — пять экспертов (26%), а еще трое заявили, что уверены в сокращении, но не назвали, до какого уровня.

ЦБ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Справка «Известий» Начиная с июня 2019 года ЦБ снижал ставку шесть раз подряд. Обычно уменьшение происходило на 0,25 п.п., а в октябре — на 0,5 п.п.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 17 апреля, дала уверенный сигнал рынку — она заявила, что совет директоров «предметно» рассмотрит опцию снижения ключевой ставки , напомнила руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, фиксируемый рост цен на 2,8% с начала года и повышенные инфляционные ожидания — временные факторы, а в долгосрочной перспективе преобладают дезинфляционные риски.

Показатель изменения цен всё еще остается ниже целевых 4%, а в дальнейшем инфляцию продолжит замедлять слабый внешний и внутренний спрос , согласен главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Он подтвердил, что в пользу более решительного шага выступает беспрецедентная ситуация в экономике из-за пандемии коронавируса . Негативные последствия только от нерабочего апреля в России составят 1–2% ВВП, оценил аналитик «Финама» Сергей Дроздов.

Эльвира Глава Банка России Эльвира Набиуллина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

ЦБ осознает необходимость стимулирования деловой активности по мере будущего возвращения к нормальному режиму работы компаний. По пути снижения ключевой ставки идут все центробанки развитых стран в моменты рецессии, снижая стоимость фондирования накопленного долга в экономической системе, подчеркнул руководитель по операциям на денежном рынке банка «Возрождение» Михаил Берулава. Так, в марте 2020-го ФРС США снизила диапазон целевой ставки до 0–0,25%, так же действуют и страны с развивающимися рынками. Сокращение ключевого показателя в России может привести к удешевлению кредитов для юрлиц, ожидают в ОТП Банке.

В пользу более консервативных решений (сохранения ставки или снижения на 0,25 п.п.) говорит тот факт, что из-за ослабления российской валюты в марте до 79 руб./долл. рост цен может ускориться в ближайшие один-два квартала , опасаются в крымском РНКБ. В банке пояснили, что курс национальной валюты с временным лагом отражается на ценах для потребителей в зависимости от категории и доли импорта в себестоимости товара и услуги . Кроме того, текущие проблемы в экономике требуют не столько смягчения монетарной политики, сколько введения прямых мер поддержки, а также эффективного администрирования этих механизмов, считают в банке «Зенит».

Ограниченное влияние

Решение регулятора по ключевой ставке сдержит рост стоимости кредитов, который наблюдается в последние недели, ожидает директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов. Однако, по его мнению, действия совета директоров ЦБ не окажут большого влияния на выдачи ссуд, поскольку банки в целом стали строже подходить к оценке рисков заемщиков и ужесточать условия кредитования. Сейчас проблема не в ставке, а в карантинных мерах и параличе рынка, которые ограничивают возможности как граждан, так и финансовых организаций в плане доступности ипотеки, согласны в «Эксперт РА».

кредит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Доля просрочки в сегменте кредитов нефинансового сектора находится на уровне 8% — это 20-летний максимум, оценил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Он добавил, что показатели достаточности капиталов банков относительно низки по сравнению с периодами других кризисов. Поэтому кредитным организациям нужна ликвидность, в том числе в виде дохода от процентных ставок.

Для того чтобы стимулировать выдачи ипотеки монетарными мерами, необходимо радикальное снижение ключевой ставки и готовность банков не ужесточать кредитные условия, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Сокращения показателя даже на 0,5 п.п. будет недостаточно. По его словам, такой сценарий возможен через один-два месяца при условии успешного завершения карантина и быстрого восстановления экономической активности.

В феврале 2020-го ставки по ипотеке снизилась до 8,69%, следует из статистики ЦБ. Впрочем, в марте ряд банков подняли проценты в связи с неопределенностью, связанной с распространением коронавируса. В частности, Росбанк увеличил стоимость ипотеки на 0,7 п.п. по сравнению с февралем, Райффайзенбанк — на 0,2 п.п., Юникредит банк — на 1,5 п.п.

В I квартале спрос на жилищные кредиты рекордно вырос, писали ранее «Известия». Однако уже в начале апреля наблюдалось сокращение ипотечных выдач, подчеркивал президент России Владимир Путин 16 апреля. Он заявил о запуске новой льготной программы ипотеки для поддержки застройщиков : заем можно будет взять по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей — в Москве и Санкт-Петербурге. Первую ипотеку по этой программе 20 апреля уже выдал ВТБ в Барнауле, рассказали в банке.

ипотека Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин