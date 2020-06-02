Соблюдать рост: Путин утвердил сроки восстановления экономики

План по восстановлению экономики может добавить 0,5 п.п. к росту ВВП России в 2021 году. Об этом «Известиям» заявили эксперты по итогам встречи Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным , которая прошла 2 июня в режиме видеоконференции. Президент, одобрив документ, отметил, что России необходимо добиться структурных изменений в экономике, а также качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития . При этом уже в начале июля необходимо приступить к «активной реализации конкретных шагов», отметил он. Председатель правительства пояснил, что программа содержит около 500 мероприятий и обойдется примерно в 5 трлн рублей.

Долгосрочная траектория

Общенациональный план по восстановлению экономики, занявший почетное место на столе президента, стал главной темой встречи Владимира Путина с Михаилом Мишустиным. Президент во время мероприятия то и дело постукивал кулаком или просто дотрагивался до большой кипы документов, с которыми он уже успел ознакомиться, так как программа была доставлена в Кремль еще 1 июня.

— И правительство в целом, и в наших ведомствах действительно провели большую серьезную работу, сформировали базу. Полагаю, что представленный документ можно взять за основу, — одобрил предложения кабмина глава государства.

Российский лидер поручил во второй половине июня определиться с окончательными параметрами плана, а уже в начале следующего месяца приступить к «активной реализации конкретных шагов» . По словам президента, необходимо добиться долгосрочных и структурных изменений в российской экономике , качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития.

Принципиально важно решать не только сегодняшние проблемы, но и обеспечить уверенное движение вперед на долгосрочную перспективу, учитывая негативное влияние пандемии на глобальную экономику, международную торговлю и технологическое развитие, подчеркнул Владимир Путин.

э1 Открытие непродовольственных магазинов в Москве, 1 июня 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Михаил Мишустин сообщил президенту, что нацплан восстановления экономики обойдется примерно в 5 трлн рублей. Реализация подготовленных мер позволит России выйти на устойчивый рост экономики, превышающий докризисный уровень. По словам премьер-министра, программа состоит из трех этапов.

До конца III квартала этого года главная задача заключается в стабилизации ситуации и недопущении дальнейшего падения доходов жителей страны. На втором этапе (до II квартала 2021 года) планируется завершить процесс восстановления экономики, включая снижение уровня безработицы и обеспечение роста доходов граждан до уровня 2019-го.

Последний этап, который должен завершиться в III либо IV квартале 2021 года, предполагает выход на траекторию устойчивого и долгосрочного роста экономики . В частности, речь идет об увеличении числа граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума.

— Сделаем также всё возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня, — подчеркнул Михаил Мишустин.

э3 Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Между тем Владимир Путин также отметил, что экстраординарная ситуация, связанная с коронавирусом, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов. В связи с этим он призвал правительство подготовить предложения по их уточнению , добавив, что эту работу необходимо провести максимально оперативно.

Всё идет по плану

«Известия» ознакомились с актуальной версией общенационального плана, которую правительство направило в Кремль, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник. Документ содержит три этапа. Первый должен предотвратить падение доходов населения и распространение рецессии на более широкий круг отраслей. Второй этап, или стадия восстановления, обеспечит прогресс в экономике и повышении доходов граждан. И, наконец, третий станет стадией активного роста — как ВВП, так и благосостояния населения.

В целом план включает в себя около 500 мероприятий. Они касаются практически всех секторов страны, которым необходима поддержка для преодоления кризиса . В их числе, например, цифровая среда — план предполагает внедрение цифровой ипотеки и электронных закладных с использованием технологии распределенных реестров. Также документ предусматривает ускорение развития внутреннего и въездного туризма . Одна из мер поддержки отрасли — сокращение ставки по НДС для туркомпаний и гостиниц до 7%. В сфере здравоохранения национальный план предполагает формирование резерва лекарств и медизделий в России, а также предоставление грантов учреждениям на их разработку.

э2 Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Значительная часть общенационального плана посвящена новым социальным мерам и поддержке занятости. Например, правительство собирается повысить эффективность предоставления помощи населению : для этого создадут социальное казначейство — систему, которая будет отвечать за распределение социальной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Кроме того, будет установлен единый подход к определению состава семьи и доходов граждан, а также реализовано «проактивное» — то есть автоматическое, беззаявительное — предоставление помощи россиянам.

Как ранее писали «Известия», в план вошло и увеличение в три раза минимальной величины пособия по безработице — до 4,5 тыс. рублей. А ИП, прекратившие деятельность после 1 марта, будут получать такие же выплаты, как уволенные граждане, — 12,1 тыс. рублей. Согласно документу, планируется установить минимальный размер часовой ставки при привлечении работников на неполное время (сумма не уточняется), а также разрешить переводить сотрудников на удаленку без дополнительных формальностей. Кроме того, с 2021 года все работодатели будут использовать электронный кадровый документооборот, говорится в плане.

Для малого и среднего бизнеса правительственный план предусматривает переходный налоговый режим. Как сообщали «Известия», он предназначен для налогоплательщиков, которые утратили право на УСН .

— На эти послабления могут рассчитывать те предприниматели, которые превысили показатели по «упрощенке». При этом пока непонятно, что если они не достигают планки. Однако уже точно можно сказать, что любая поддержка поможет МСП преодолеть кризис, удар оказался серьезным , — отметил в беседе с «Известиями» налоговый консультант Александр Диянов.

э4 Фото: ТАСС/Антон Вергун

Также документ декларирует отказ от индексации фиксированных страховых взносов для ИП в 2021 году, введение семейного патента и развитие инструментов фондового рынка для субъектов МСП.

Кроме того, планируется расширить продажи «народных облигаций», или ОФЗ-н, говорится в плане, и разрешить их покупать с помощью индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Как поясняли источники «Известий», таким образом правительство закроет «дыры» в бюджете и обеспечит сохранность ФНБ.

План по восстановлению экономики может добавить 0,5 п.п. к ВВП России в 2021 году, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович . Напомним, что, по оценке Минэкономразвития, в 2020 году экономика страны сократится на 5%, в 2021-м вырастет на 2,8%, а в 2022-м — на 3%.